Стало известно, кто был за штурвалом упавшего самолета в Кузбассе

Упавший в Кузбассе самолет L-410 пилотировал глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин, сообщил руководитель ДОСААФ по Кемеровской области Виктор Шемоханов.

«За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Пилот очень опытный, не одного мальчишку он поставил на крыло, он был летчиком-инструктором», – цитирует ТАСС Шемоханова.

По словам директора Центрального сибирского парашютного клуба Андрея Барабаша, пилоты разбившегося в Кузбассе самолета были опытными и имели большой налет, один был уже практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище.

«Инструкторы парашютно-десантной подготовки тоже были достаточно опытные. Но здесь они не могли ни на что влиять», – приводит РИА «Новости» слова Барабаша.

Ранее стало известно, что упавший самолет L-410 с парашютистами находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. При посадке со сгоревшим двигателем он зацепил левым крылом землю и перевернулся,

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай.

Сообщалось, что при крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщал, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.