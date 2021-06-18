Эксперты спрогнозировали результаты выборов в Госдуму по партийным спискам

На основании данных соцопросов, аналитики подсчитали, как могут быть распределены мандаты в будущей Госдуме при голосовании по партийным спискам.

Согласно данным последнего опроса Фонда «Общественное мнение», предпочтения граждан распределяются следующим образом: «Единая Россия» – 32%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия – За правду» – 7%, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Стоит учитывать, что речь идет об общем рейтинге партий. То есть без учета тех, кто не пойдет голосовать или испортит бюллетень, сейчас это порядка 16%», – считает кандидат исторических наук Олег Иванников.

Доля симпатий к партиям среди тех, кто собирается прийти на выборы выборах и проголосовать за одну из них, будет несколько иной: так, для «Единой России» она составит 45,7%, для КПРФ – 15,7%, для ЛДПР – 14,3%, для «Справедливой России – За правду» – 10%. «Это означает, что если текущий расклад в предпочтениях людей сохранится до конца кампании, при реальном распределении мандатов с учетом голосов, отданных за партии, не прошедших барьер, эти доли будут ещё выше для «Единой России» – 53,3%, для КПРФ – 18,2%, для ЛДПР – 16,9%, и для «Справедливой России» – 11,6%», – отмечает Иванников.

По подсчетам аналитиков из Центра политической конъюнктуры, при таком раскладе из 225 мандатов, распределяемых по партийным спискам, 120 мест достаются «Единой России», 41 – КПРФ, ЛДПР займет 38 кресел в парламенте, «Справедливая Россия – За правду» – 26.

Публицист Ильман Альпулатов убежден, что такая ситуация сподвигнет партии обратить больше внимания на работу в одномандатных округах. «По-настоящему острая борьба развернется между партиями не на уровне списков, а на уровне одномандатных округов», – заявил он.

При этом политолог Виталий Гаскин не сомневается, что большинство в одномандатных округах так или иначе сохранится за «Единой Россией». Он напоминает, что у партий остается совсем немного времени, чтобы определиться с кандидатами-одномандатниками – предвыборные съезды должны пройти в течение 25 дней с момента подписания указа о назначении выборов.

Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский прогнозирует, что кампания будет высококонкурентной и считает, что основная интрига развернется между парламентскими партиями за формирование второй по численности думской фракции. «Сейчас мы наблюдаем достаточно небольшой разрыв между КПРФ и ЛДПР, так что гонка за второе место может быть весьма интересной. Кроме того, сюрпризы может преподнести и «Справедливая Россия» – потенциал, который она получила благодаря объединению с партиями «За правду» и «Патриоты России», пока не был раскрыт», – считает он.

Правозащитник Михаил Трусов допустил, что активную кампанию будет вести «Яблоко». Сейчас ее рейтинг составляет 2%.

Возможность расширения состава парламентских партий допускает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, побороться за преодоления барьера могут «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, хотя пока их шансы и выглядят призрачно. «Вполне возможно, именно неизменность политического поля даст возможность одной из малых партий в ходе кампании набрать значительное количество очков и даже преодолеть барьер», – говорит он. В этом случае новая партия получит 13 мест, скорее всего забрав 5 мандатов у партии – лидера, и по 2-3 мандата у остальных.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.