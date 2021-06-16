Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

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НОВОСТЬ ЧАСА

Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве

16 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Как проходили первые встречи Путина с президентами США

Билл Клинтон стал первым президентом США, с которым Владимир Путин провел переговоры Reuters
В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Подробности...
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Почему России и США не удастся создать правила конфронтации

Георгий Асатрян
Георгий Асатрян, востоковед, к.и.н.
Практики и характеристики многополярного, однополярного или биполярного мира у России и США фундаментальным образом различаются. Но правила международных отношений, построенные в 1945 году и обновленные после холодной войны, нуждаются в пересмотре. Подробности...
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Шпион Навальный может послужить Родине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если нынешняя администрация США попросит обменять Навального, то нужно будет срочно отнимать у Трампа значок «лучший агент России» и отдавать его Байдену. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
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    Главная тема


    Как проходили первые встречи Путина с президентами США

    «новый элемент»


    В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО

    саммит Путина и Байдена


    Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус

    провокации Киева


    Станции РЭБ в Крыму активируют перед встречей Путина и Байдена

    Видео

    сделано в Китае


    Америка вырастила смертельного врага своими руками

    саммит в женеве


    Что ждут в мире от встречи Путина и Байдена

    транзит газа


    Украина придумала новый повод для давления на Россию

    роботы на госслужбе


    Когда депутатов заменят искусственным интеллектом

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

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    на ваш взгляд


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    Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

    16 июня 2021, 14:53

    Текст: Алина Назарова

    Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.

    В настоящее время доллар находится на уровне 71,86 рубля, евро – 87,12 рубля, передает ТАСС.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе. 


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    В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
       16 июня 2021, 10:23
    Фото: facebook.com/modofukraine
    Текст: Алина Назарова

    Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

    «Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

    В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.

    Коментарии (28)
    Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена
       16 июня 2021, 09:46
    Фото: Алтайская Правда/YouTube
    Текст: Алина Назарова

    Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.

    «Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости».

    По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник.

    Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением.

    «Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен, как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно – не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик.

    По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например, с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.

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    Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
       16 июня 2021, 14:05
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

    Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.

    Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».

    Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.

    Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (37)
    Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 по требованию Госдепа
       16 июня 2021, 09:52
    Фото: Chris Kleponis/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Госдепартамент США планировал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует «Северный поток – 2», и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден выступил против этой инициативы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Так, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора, передает РИА «Новости».

    Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90%, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.

    Между тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

    4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 

    Коментарии (27)
    Самолет президента России вылетел в Женеву
       16 июня 2021, 11:18
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Алина Назарова

    Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Сочи в Женеву, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.

    Вылет состоялся около 10.30, сообщает Попов в своем Telegram-канале.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. 

    Коментарии (34)
    NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину
       16 июня 2021, 11:27
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве проявит уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, которого считает «достойным противником».

    «Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить это», – пишет New York Times.

    К такому выводу издание пришло после заявления Байдена в штаб-квартире НАТО в понедельник. Тогда президент США назвал Путина «достойным противником».

    «Москва все еще залечивает раны, нанесенные предыдущей администрацией США, когда надежды на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений, которые стали хуже, чем во времена холодной войны», – пишет издание.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

    Коментарии (16)
    МИД показал подготовку Женевы к саммиту Путина и Байдена
       16 июня 2021, 08:25
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Министерство иностранных дел России опубликовало фото подготовки Женевы к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

    В частности, в своем Telegram ведомство опубликовало фото моста Монблан, увешанного флагами России и США, и женевский фонтан Же-До, который в преддверии саммита окрасился в цвета национальных флагов России и США.

    «Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Рядом с ней организован медиа-центр для работы журналистов, всего на саммит аккредитованы 500 представителей СМИ. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен», – добавили в ведомстве.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.

    Коментарии (8)
    Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях
       16 июня 2021, 12:52
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    «Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы.

    «Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится.

    Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт.

    Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков.  

    Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.

    «Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг.

    Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.

    По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.

    В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.

    В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».

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    Коментарии (13)
    В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России
       16 июня 2021, 06:59
    Фото: Louie Palu/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии.

    В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС.

    «Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены.

    «Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме.

    Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина».

    «Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.

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    Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
       16 июня 2021, 14:34
    Фото: Телеканал 360/Youtube
    Текст: Алина Назарова

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.

    Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.

    Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.

    Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.

    Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

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    Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы

    16 июня 2021, 09:16

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин попросил властей Швейцарии не проводить протокольную встречу по прилету в Женеву на саммит Россия – США, сообщает онлайн-издание Tribune de Geneve.

    Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации, передает РИА «Новости».

    Tribune de Geneve также отмечает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии. Как отмечается, это было сделано в качестве одной из мер подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. 

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    Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве

    16 июня 2021, 14:29

    Текст: Алина Назарова

    Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.

    Путин, Байден и Пармелен вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».

    Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.

    Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После российского лидера на виллу прибыл Байден.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.  

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    Российская делегация прибыла на виллу Ла Гранж в Женеве с подарками

    16 июня 2021, 13:39

    Текст: Алина Назарова

    Российская делегация в среду днем прибыла в женевскую виллу Ла Гранж, где позже состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    «Герасимов, Ушаков, Козак, Лаврентьев: Российская делегация приехала на место переговоров с американцами. … Российская делегация привезла с собой внушительные презенты», – написал в Telegram Смирнов.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Швейцарский президент выступит с приветственным словом, после чего Путин и Байден начнут переговоры – сначала в узком составе, затем – с участием делегаций.  

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

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    Путин прибыл в Женеву
       16 июня 2021, 13:33
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву, где проведет первые двусторонние переговоры с лидером США Джо Байденом, который приехал в город во вторник и уже встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и начальником федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассисом.

    Официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно сообщил, что Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в международном аэропорту Женева протокольной встречи Путина. Кюэно пояснил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идет о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Швейцарский президент выступит с приветственным словом, после чего Путин и Байден начнут переговоры – сначала в узком составе, затем – с участием делегаций.  

    В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден. 

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    Путин и Байден обменялись шутками
       16 июня 2021, 14:48
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин обменялся с главой Белого дома Джо Байденом шуткой во время выхода представителей СМИ из зала.

    В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА «Новости».

    Тем временем журналисты сообщают, что второе рукопожатие президентов состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве. Так, после фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.

    В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.

    В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.

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