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13 июня, воскресенье | Последнее обновление — 23:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России
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12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Сборная Украины проиграла свой первый матч на Евро–2020
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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Украины завершился поражением украинских футболистов, сообщают информационные агентства.
Команда Нидерландов одержала победу в Амстердаме со счетом 3:2. Голы в украинские ворота забили Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. Украина ответила мячами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. 17 июня команда Нидерландов сыграет с австрийцами, а украинцы встретятся со сборной Северной Македонии, передает ТАСС.
Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Во Львове наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, а сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Польское телевидение заменило флаг Украины на российский
Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, сообщает телеканал «360».
На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга.
Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола
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Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко.
«Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook.
Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Западные СМИ: У сборной России было чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией
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«Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву», – пишут европейские СМИ, комментируя итоги состоявшегося матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге, который завершился разгромным поражением от бельгийцев. Также европейская пресса остро отреагировала на отказ россиян преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter.
«В то время как бельгийцы преклонили колено, чтобы выразить свое неприятие расизма, русские, представители одной из самых смешанных рас на Земле, оставались прямолинейными, безразличными и приветствовали публику. С наполовину заполненных трибун болельщики зловеще свистели в сторону игроков в красных свитерах», – пишет испанская El País.
Что касается результатов игры, то, по мнению авторов, «хрупкая сборная России погибла под заброшенными мячами». «В дебюте матча Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву. И Россия сделала свое дело. Местной сборной потребовалось 10 минут, чтобы сдаться», – указывает испанское издание, назвав сборную России командой, «в которой смешаны исторические комплексы неполноценности со странной беспечностью».
В то же время журнал France Football охарактеризовал защиту сборной как «катастрофическую», вратаря Антона Шунина – «далеким от своих прославленных предшественников», а действия россиян в атаке – «робкими». «Бельгийцы причинили боль русским. У них было мало желания, мало контроля, мало уверенности и чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией», – констатирует французский журнал.
В свою очередь немецкий Der Spiegel указал на то, что Россия «не могла догнать» Бельгию. Также журнал обратил внимание на жалобы тренера Станислава Черчесова относительно вопросов журналистов о BLM. «Это не вопрос, касающийся футбола. Только спортивные вопросы, пожалуйста!», – приводит слова Черчесова немецкое издание.
«Матч с Россией оказался слишком легким для Бельгии», – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – Лукаку забил дважды и стал лучшим бомбардиром турнира. Излишне говорить, что он был и лучшим игроком матча. Хотя нам нужно дождаться настоящего испытания, прежде чем мы начнем хвалить Бельгию».
Между тем бельгийская пресса наполнена издевками в адрес российской сборной. «Русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. Слабая Россия смирилась с результатом», – говорится в материале Wallfot, передает «Чемпионат.ру». «Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя», – заключает издание HNL.
Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье.
Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каких политических скандалов стоит ждать на Евро-2020.
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Пушков оценил отказ футболистов сборной России преклонять колено перед матчем с Бельгией
Сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
«Нам не в чем каяться ни перед ВLM, ни афроамериканцами, ни перед африканцами, мы в советское время активно помогали. Пусть каются потомки рабовладельцев, если им приспичило», – написал Пушков в своем Twitter.
Также решение российских футболистов оценил артист Михаил Боярский. ««У нас и без преклонения каждые жизни имеют значение! Вставать на колено не надо. Это глупо! Наши ребята – красавцы! Нечего на колени вставать», – сказал Боярский изданию «Спорт-Экспресс».
В субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.
Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро-2020
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.
«Кот выбрал Бельгию», – сказала ведущая церемонии в официальном аккаунте Instagram Ахилла.
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По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.
Первое предсказание Ахилла сбылось: в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020 кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. В итоге итальянцы выиграли со счетом 3:0.
Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша – Словакия, Финляндия – Россия.
Напомним, кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.
Кот предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.
Сборная России стартовала на Евро-2020 с крупного поражения от Бельгии
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье, передает ТАСС.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми.
Ранее в субботу российские футболисты отказались преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
Накануне в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.
Врач сборной Дании рассказал о спасении жизни упавшего без сознания на поле Эриксена
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Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о подробностях случившегося с футболистом Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2020 с Финляндией.
«Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана. Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование, – сказал Бесен изданию Berlingske.
В свою очередь бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что действия врачей в ситуации с потерей сознания полузащитником сборной были идеальными и быстрыми. По его словам, в подобных ситуациях главная задача – реанимировать, так как на поле это делать нецелесообразно, успеть передать специалистам в госпиталь и одновременно проводить реанимационные мероприятия, передает ТАСС.
«Дело в том, что дороги секунды и минуты. Если человек потерял создание и не дышит, остановка сердца, через пять-семь минут это уже покойник. Уже происходит смерть мозга, потому что он не получает кислорода. Поэтому нужно все делать быстро, без суеты и паники. Сейчас стадионы премьер-лиги оснащены портативным электрокардиографом, дежурит скорая помощь, у нас это есть», – отметил Васильков.
По его мнению, УЕФА может обсудить возможность наличия в чаше стадиона реанимобиля, который мог бы выехать сразу на поле в случае подобных ситуаций.
Накануне в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось.
Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины
Бывший тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, сделав все согласно регламенту, запретив сборной Украины использовать лозунг «Героям слава!» на майках.
«В регламенте УЕФА четко отмечено, что политических лозунгов в спорте быть не должно. Ни на майках, ни в высказываниях. Поэтому УЕФА принял правильное решение. Все сделано по регламенту», – цитирует РИА «Новости» слова Газзаева.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
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В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной
Лозунг украинских националистов «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, об этом удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – написал он в Facebook.
Павелко добавил, что представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или нарисовать эту надпись на всех игроках чемпионата Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА», – добавил президент УАФ.
По его словам, будет добавлен еще один элемент внутри футболок. «Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», – заключил Павелко.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Российские футболисты отказались преклонять колено перед матчем Евро-2020
Сборная Россия по футболу не планирует преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM) перед матчем Евро-2020 с Бельгией, сообщил близкий к российской команде источник.
«На текущий момент в сборной России нет разговоров о планах поддержать акцию BLM и преклонить колено перед матчем с Бельгией», – сказал источник изданию Eurostavka.
Первый матч на Евро-2020 сборная России проведет в субботу против Бельгии. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» начнется в 22.00 по московскому времени.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки движения BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков.
На прошлой неделе, во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией, английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов. Сборная Шотландии выпустила обращение, сводившееся к тому, что спортсмены, конечно, осуждают расизм, но на колени становиться не будут. А футболисты Чехии и Хорватии просто предупредили, что перед игрой с англичанами не последуют их примеру.
По словам, исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова, многие игроки – например, темнокожий форвард Вилфрид Заа из английского клуба «Кристал Пэлас» – считают, что BLM и акции с преклонением колен вовсе не способствуют борьбе с расовыми предрассудками. «Есть и те, кто считает, что ритуалы BLM вообще вредны. Вместо солидарности они вносят раскол в футбольный мир, втягивая его в политику», – указал эксперт.
Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом
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Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. Итак, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Италия разгромила Турцию в стартовом матче Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы на Олимпийском стадионе в Риме.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды. Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота, передает ТАСС.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Сборная Италии, которую возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, не проигрывает на протяжении 28 матчей подряд (девять побед кряду), последнюю неудачу итальянцы потерпели в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Команды Италии и Турции встречались в матче открытия чемпионата Европы 11 июня 2000 года, тогда итальянцы одержали победу со счетом 2:1 и впоследствии дошли до финала турнира, где уступили французам (1:2 в дополнительное время). Манчини забил мяч в матче открытия чемпионата Европы 1988 года в ворота сборной ФРГ (1:1).
Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году. Итальянские футболисты дважды завоевывали серебряные медали турнира (2000, 2012) и один раз бронзовые (1988). Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной России и завоевали бронзовые медали.
Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.
Ранее в пятницу в Риме прошла церемония открытия Евро-2020. В начале июня стал известен состав сборной России на Евро-2020. В Европе сборную России назвали «темной лошадкой» предстоящего чемпионата.
В апреле три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург. Всего в городе пройдут семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
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В РПЦ сочли оскорбительным постер футбольной сборной Бельгии в образе дьяволов
Опубликованный перед матчем с россиянами постер футбольной сборной Бельгии, на котором она в образе дьявола появляется перед храмом Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, оскорбителен для православных верующих, заявил представитель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Официальный Twitter-аккаунт футбольной сборной Бельгии перед матчем с россиянами, который начнется 12 июня в 22.00 по мск разместил постер. На постере бельгийские футболисты изображены в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках, которые готовятся выбраться из-под земли перед собором Воскресения Христова на Крови, или же Спасом на Крови.
«То, что бельгийские спортсмены нашли для себя возможным демонстрировать такие образы на фоне значимых православных храмов России, безусловно, оскорбительно для верующих людей. И в первую очередь говорит о самих спортсменах, которые не готовы с уважением относиться к нашей культуре, сформированной тысячелетием христианской истории», – сказал РИА «Новости» представитель патриаршей комиссии.
По его словам, с точки зрения церкви спорт является должным развитием человеческого тела – «которое, безусловно, является храмом Духа Святого». «Попытки превратить естественную соревновательность, присущую человеку, в коммерческий вид спорта, не могут нами приветствоваться. Поэтому мы стоим на принципах честной игры, под которой подразумевается не только честность в достижении голов, но и в первую очередь в отношении к своему партнеру. Даже в соревновании мы не можем унижать достоинство нашего соперника. Достоинство во всех смыслах, в том числе – его культурные традиции, религиозные воззрения», – добавил он.
Публикацию постера представитель РПЦ назвал не до конца продуманным – или, наоборот, слишком продуманным – действием пиар-менеджеров сборной Бельгии, и попыткой превратить спорт из честного противостояния в элемент политической игры, разрушающий, в том числе, христианскую идентичность Европы. «Сложно себе представить, что Бельгия, где находятся прекрасные произведения христианского искусства и значимые христианские святыни Западной Европы, смогла вырастить таких спортсменов, которые в достижении своих целей стремятся обращаться к инфернальной стороне этого миру, уповая на помощь демонических сил. <...> Поневоле глядя на это вспоминаешь завет князя Александра Невского, 800-летие которого мы празднуем в этом году: надо крепить оборону на западе, и искать друзей на востоке. В таких ситуациях делаешь вывод о том, где твои друзья, а где люди, которые не готовы вместе с тобой хранить более чем два тысячелетия истории христианства в Европе», – заключил представитель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.
Собор Воскресения Христова на Крови был построен как памятник убитому императору Александру II на месте, где он был смертельно ранен террористами 13 (1 по старому стилю) марта 1881 года.
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