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При стрельбе в Техасе пострадали 12 человек
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Двенадцать человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Остин (штат Техас), один из них находится в тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы города.
«Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения... Общее количество пациентов – 12», – говорится в сообщении экстренной медицинской службы по округу Тревис и городу Остин (ATCEMS) в Twitter, передает РИА «Новости».
Отмечается, что четыре пациента доставлены в медицинские части медиками, шесть пациентов доставлены полицией Остина, два пациента перевезены на частных автомобилях, один из них находится в тяжелом состоянии. Об обстоятельствах инцидента пока не сообщается.
Ранее в американском штате Флорида двое несовершеннолетних подростков, сбежавших из детского дома, проникли в чужой дом и вступили в перестрелку с сотрудниками полиции.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»
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«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».
«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2».
«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода».
«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор.
Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко.
По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Цискаридзе оценил решение Волочковой судиться с Большим театром
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Балерина Анастасия Волочкова является гражданином Российской Федерации, поэтому, ранее являясь работником Большого театра, вполне имеет право претендовать на пенсию, которую по непонятной причине главный театр страны не оформил, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что намерена судиться с Большим театром. Сообщается, что она уже подала иск на учреждение, поводом стало ее увольнение в 2003 году. Кроме того, Волочкова отметила, что сторона ответчика пытается лишить ее пенсии.
«Все люди имеют право на выплаты от государства, у всех равные права. Она достигла возраста, когда ей положена пенсия, она является работником Большого театра. Закон есть закон, в любой стране. Она вполне могла приступить к оформлению пенсии. Почему этого не сделал театр, абсолютно непонятно», – говорит Цискаридзе.
До этого Волочкова уже сообщала о намерениях судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей не выдают пенсию. Для получения ежемесячной пенсионной выплаты балерина пыталась доказать, что она была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете.
Напомним, в 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с Волочковой очередной контракт на год, ограничившись четырьмя месяцами. В ответ она обратилась в суд и подняла полемику в СМИ о правомочности решения руководства театра. В сентябре 2003 года артистку балета официально уволили из труппы. Формальным поводом стало то, что «балерина не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера».
Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить
Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита, сообщило местное издание Cape Cod Times.
По сведениям издания, 56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. «Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», – приводит слова аквалангиста ТАСС.
Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу, медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.
Ранее в Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР.
Космонавт рассказал о рисках для экипажа в российском сегменте МКС
Состояние российского сегмента Международной космической станции оставляет желать лучшего, существуют серьезные риски для космонавтов, заявил космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.
«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел еще пять-шесть лет назад. Там есть серьезные риски для экипажа. Пока все нормально», – сказал Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически все то же самое», – предупредил космонавт.
По словам Сураева, глобальные космические программы будут осуществляться совместно многими странами, поскольку это «очень затратное дело».
«Сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно», – заключил он.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите.
Президент РАН Александр Сергеев отмечал, что РОСС должна будет выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко говорил, что российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года.
До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.
Дерипаска отреагировал на повышение ключевой ставки
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал безумием повышение Центробанком ключевой ставки.
«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings [стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок] сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, Центробанк объявил о решении повысить ключевую ставку на 5 п. п., до 5,5% годовых. Отмечается, что баланс рисков значительно сместился в сторону проинфляционных, повышенное инфляционное давление «в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». Это, по мнению регулятора, создает необходимость повышения ключевой ставки.
Польский министр заявил о жертве Германии во имя «Северного потока – 2»
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Германия для сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2» принесла в жертву ценности свободного мира, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«Германия пожертвовала ценностями свободного мира и его интересами в сфере безопасности ради сотрудничества с Россией», – сказал Рау в интервью польским СМИ, передает Deutsche Welle.
Он также заявил, что американский лидер Джо Байден не посоветовался с Польшей и ее соседями, прежде чем отказаться от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
«Байден отождествляет Европу с Германией. Американские союзники не нашли времени для консультаций с регионом, который сильнее всех пострадает от последствий этого решения», – указал он.
Также Рау заявлял, что узнал о планах США отказаться от санкций против российского газопровода из прессы.
В мае госсекретарь Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в Госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
Президент России Владимир Путин сообщал, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Собянин заявил о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса
В Москве достаточно много пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, тяжесть заболевания ухудшается, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая», – передает его слова РИА «Новости».
Однако противоэпидемические меры в Москве на фоне роста числа случаев коронавируса ужесточать не планируется. «Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять», – отметил Собянин.
Градоначальник пояснил, что весенний пик пандемии сдвинулся. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», – пояснил он.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что москвичам на фоне роста числа случаев коронавируса в столице следует носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты. По словам Раковой, рост заболеваемости связан с тем, что граждане не соблюдают действующие меры.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предположил, что увеличение числа случаев заболеваемости коронавирусом в России может быть связано с ростом мобильности людей и более активным общением летом.
При этом, по словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, коронавирус стало сложнее лечить, потому что он мутировал.
За минувшие сутки в России выявили 12 505 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.
СМИ анонсировали отмену Германией ограничений на въезд
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Германия с 1 июля намерена отменить ограничения на въезд граждан из стран с показателями заражаемости ниже 200 на 100 тыс. человек в течение семи дней, сообщило издание Bild.
В Германии определяют степень заражаемости на 100 тыс. населения для введения определенных мер для борьбы с распространением коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии является критической, передает РИА «Новости».
Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил снятие ограничений. «С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам», – сказал он.
По его словам, ФРГ с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска. Однако Германия будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости.
«Поскольку в будущем у нас в Европе будут четкие общие правила обращения с вакцинированными, выздоровевшими и протестированными людьми, мы сможем сделать следующий шаг: спустя более чем год мы можем отменить общее предупреждение о поездках в зоны риска, где уровень заболеваемости на 100 тыс. человек в течение недели не превышает 200. Это [решение] вступает в силу с 1 июля и по всему миру», – передает слова Мааса ТАСС.
Напомним, 1 июня представительства ФРГ и Франции в России возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз.
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
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В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
Подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийского депутата арестовали
Суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило местное агентство ЛЕТА со ссылкой на решение суда.
«Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде», – предает сообщение ТАСС.
Напомним, в четверг Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии.