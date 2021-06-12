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12 июня, суббота | Последнее обновление — 08:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС
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17:11
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Швейцария пригласила в Женеву глав двух великих держав
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Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве и твердо убеждена, что диалог между двумя великими державами необходим для решения двусторонних и глобальных проблем, заявил швейцарский президент Ги Пармелен.
«Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня. У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву», – сказал Ги Пармелен в интервью ТАСС.
По словам политика, «Швейцария рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон».
Ги Пармелен подчеркнул, что Берн «поддерживает добрые отношения с обеими странами на протяжении многих лет и проводит открытую и транспарентную политику диалога». «Швейцария убеждена в том, что конструктивный диалог между двумя великими державами необходим и очень полезен для решения межгосударственных и глобальных проблем», – констатировал политик.
Отвечая на вопрос о том, все ли уже готово к российско-американскому саммиту, он сказал: «Подготовка ведется в тесном контакте с российской и американской делегациями. Мы будем готовы».
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве
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Соединенные Штаты на предстоящем саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в телеканалу CNN.
«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов.
Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе.
«Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина.
Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
«Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.
Путин подписал закон с поправками ЕР о бесплатной газификации
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть Газпром. Однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием, передает РИА «Новости».
Закон касается и источников финансирования газификации: речь идет, прежде всего, об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили» – строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка.
Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, также на население не будут распространяться инвестиционные надбавки.
При этом услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан.
Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться.
Вместе с тем меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта России и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.
Ранее Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.
Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.
О бесплатном подключении домовладений россиян к газовым сетям Путин заявлял в послании Федеральному собранию. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов.
Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море
Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США.
Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.
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Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек.
Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».
Белый дом подтвердил визит Меркель в Вашингтон
Американский лидер Джозеф Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель 15 июля, сообщил Белый дом.
«Президент Байден намерен принять канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Лидеры во время встречи поговорят о пандемии, угрозах изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности «на основе общих демократических целей».
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Псаки провела параллель между «Игрой престолов» и ситуацией в Белом доме при Трампе
Обстановка в Белом доме при прежнем президенте США Дональде Трампе напоминала сериал «Игра престолов», заявила действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Здесь (в администрация президента США Джо Байдена) не наблюдается много драматичных событий в духе «Игры престолов», из-за чего создается впечатление, что произошел некий... сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами», – сказала Псаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hill.
Она пояснила, что у администрации Байдена в приоритете труд и командная работа.
Ранее Псаки пообещала, что Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
Роскомнадзор отчитался о соблюдении американскими соцсетями и СМИ российских законов
Facebook, Twitter, Instagram до сих пор не удалили все запрещенные материалы, такие, как детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, а внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» отказываются соблюдать закон в полном объеме, сообщил Роскомнадзор.
После замедления трафика Twitter до сих пор не удалил 490 запрещенных материалов, также выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что сосцсеть по-прежнему не локализовала обработку персональных данных россиян в России.
Facebook с 2015 года не удалил более 3,7 тыс. запрещенных материалов, выявлено 26 случаев цензуры российских СМИ, также не локализована обработка персональных данных.
Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тыс. запрещенных материалов, выявлено 29 случаев цензуры, обработка персональных данных также не переведена в Россию.
Внесенные в реестр иноагентов «Голос Америки*», «Радио Свободная Европа*» и «Радио Свобода» демонстративно отказываются соблюдать закон о СМИ-иноагентах, «Голос Америки» до сих пор не учредил российское юридическое лицо, а «Радио Свобода» систематически не исполняет требование о маркировке размещаемых материалов.
В мае Роскомнадзор требовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев», а в конце апреля – с YouTube-канала RT.
В администрации Байдена допустили новые меры против России
Соединенные Штаты сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN.
«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер, – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, не следует ли использовать в отношении России санкции вместо того, чтобы проводить встречи. – Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, все равно проблема в том, что Россия не предпринимает действия в их отношении. Так что, очевидно, эта тема будет частью дискуссий, и ни от каких вариантов действий мы не отказываемся».
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена
Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, сообщило швейцарское правительство.
«На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента (США Джо) Байдена и президента (России Владимира) Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве», – передает ТАСС сообщение правительства.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее в пятницу американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным.
В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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