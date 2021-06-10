«Волонтеры Победы» рассказали о своих самых успешных проектах за последние пять лет

«Волонтеры и депутаты-единороссы вместе оказывают адресную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной. Это помощь самая разная: от ремонта в квартире до организации встреч с однополчанами», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова. Так она прокомментировала участие добровольцев в партпроекте «Историческая память», которому исполнилось пять лет.

«Помощь участникам и инвалидам войны наши активисты и единороссы оказывают в составе общих «Мобильных бригад помощи», – еще в 2019 году «Единая Россия» поддержала эту нашу инициативу. Добровольцам не всегда хватает одной только личной энергии, энтузиазма, чтобы поодиночке решать достаточно сложные проблемы, и в этом отношении очень помогает помощь «Единой России». Объединившись, мы многое смогли сделать», – рассказала глава центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

Помимо «Мобильных бригад», вместе с единороссами реализуется сразу несколько проектов, добавила она. «Так, благодаря партии нам удалось договориться с Минцифры и мобильными операторами большой четверки, и в итоге организовать акцию «Телефоны фронтовикам». Каждому участнику-инвалиду Великой Отечественной мы вручили сотовый телефон с пожизненно оплаченным тарифом. Всего мы раздарили более 50 тыс. телефонов», – рассказала лидер добровольцев.

«Для меня не менее важен проект «Диктант победы», который мы помогали сопровождать с самого начала. В этом году в нем участвовало более 1,5 млн человек. Акция уже стала традицией. С прошлого года мы подключили к проекту международные представительства «Волонтеров победы», поскольку к нему проявляют большой интерес за рубежом», – рассказала лидер движения.

В ходе этой акции желающие собираются, чтобы пройти тест, проверив свои знания о Великой Отечественной войне. «Вопросы совершенно разные. В этом году многие из них касались начала войны. Есть блоки вопросов о культуре тех лет, военной технике, героях. А для выпускников «Диктант Победы» – это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, некоторые вопросы мы адаптируем на международную аудиторию. В этом году мы перевели их даже на китайский язык», – сообщила Амельченкова.

В рамках того же партийного проекта «Историческая память» волонтеры вместе с единороссами занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений, отметила лидер движения. «В этом году для этого мы объявили длительный международный субботник. Он начался 17 апреля и должен завершиться к 22 июня – в день начала войны. Наши добровольцы в Иркутской области уже привели в порядок несколько захоронений на старом городском Ангарском кладбище. На некоторых могилах красноармейцев уже стерлись все памятные таблички, остались видны только звезды. Добровольцы проводят работу в архивах, чтобы восстановить имена и изготовить новые таблички. И такую деятельность мы разворачиваем по всей стране», – подытожила Амельченкова.

В четверг в «Единой России» подвели итоги партпроекта «Историческая память» за пять лет. В рамках этого проекта партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи. Одним из приоритетных направлений работы единороссов стала поддержка ветеранов и защита исторической правды.

Проведение совместных с «Волонтерами Победы» акций для «ЕР» стало традицией. Партийные возможности и участие большого количества добровольцев дают синергетический эффект, позволяя на практике реализовать слоган «никто не забыт».

В последние два года отдельным направлением «Исторической памяти» стала работа по организации присвоения городам звания «Город трудовой доблести». В прошлом году «ЕР» поддержала инициативу президента Владимира Путина о введении этого почетного звания. Тогда же секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов-претендентов с 11 до 20. Путин поддержал инициативу. В этом году он подписал указ о присвоении почетного звания еще 12 населенным пунктам.