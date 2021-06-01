В «Сириусе» создадут не имеющий аналогов в мире спортивный кластер

В Сочи на территории образовательного центра «Сириус» состоялось открытие нового спортивного корпуса «Спорт». В нем будут проходить занятия более чем по 30 спортивным дисциплинам.

Как рассказал на открытии спорткомплекса зампред федерального правительства Дмитрий Чернышенко, одновременно в новом корпусе могут заниматься 250 детей, сообщается на сайте «Сириуса».

Строительство объекта началось в 2018 году. Общая территория застройки и благоустройства – более 10,7 тыс. квадратных метров. Около трети занимают площадки со специальным покрытием для баскетбола, волейбола, бадминтона, гандбола, площадка для мини-футбола с искусственным травяным покрытием, беговая дорожка в 360 метров, две современные площадки для воркаута. На первом этаже расположены два тренажерных зала: для силовой подготовки и для аэробной подготовки (с велотренажерами и эллипсоидами). Там же находятся два плавательных бассейна: крытый с дорожками для спортивного и оздоровительного плавания и бассейн с соленой водой, часть которого выходит на открытый воздух. На втором этаже обустроены игровые площадки: универсальная для мини-футбола и волейбола, а также баскетбольная.

По словам Чернышенко, в «Сириусе» по поручению президента России Владимира Путина формируется большой спортивный кластер, который не будет иметь аналогов в мире. Он объединит в себе почти все прибрежные и горные олимпийские объекты и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта, в числе которых легкая атлетика, велоспорт, триатлон, гребные и парусные виды спорта, футбол. Для этих целей объекты олимпийской инфраструктуры объединят в спортивный кластер под управлением Фонда «Талант и успех». Создание кластера обсудили во вторник на расширенном совещании в образовательном центре «Сириус».

В планах также перестройка двух имеющихся олимпийских комплексов – конькобежного центра «Адлер Арена» и керлинг-арены «Ледяной куб». «После реконструкции на аренах смогут заниматься более полутора тысяч спортсменов в день. Тренировки и соревнования будут идти круглогодично. Мы рассчитываем, что инфраструктура станет доступна не только профессиональным спортсменам, но и жителям федеральной территории и города Сочи, существенно увеличится количество детей и взрослых, регулярно занимающихся в спортивных секциях», – рассказал замруководителя фонда «Талант и успех» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин.