Стало известно место похорон погибшего от случайного выстрела полицейского мужчины

Векила Абдуллаева, который погиб от случайного выстрела полицейского, похоронят на родине его предков в Грузии, сообщил глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев.

«Сейчас оформляют «груз 200». Затем увезут в международный терминал аэропорта, оттуда – в Москву, из Москвы – в Нальчик, из Нальчика по Военно-грузинской дороге доставят его в город Дманиси, в Грузию. Его родня из Грузии», – сообщил Бабаев, пишет РИА «Новости». Сам Векил родился и жил в Новосибирске.

Он также отметил, что расследование ведется строго по закону, у большинства представителей азербайджанской диаспоры «нет никаких претензий» к властям или правоохранительным органам по ситуации.

Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.