Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

Власти Дании приняли решение не пускать болельщиков из России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Копенгагене.

«Российский футбольный союз крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые купили билеты. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», – цитирует газета «Спорт-Экспресс» письмо генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, которое он отправил исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену.

Встреча между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители, принимающие участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов с 29 мая.