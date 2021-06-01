Стивен Кинг назвал напугавший его фильм

Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным.

Казалось бы, создателя историй о клоуне «Оно», сошедшем с ума авторе из «Сияния» и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999).

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: «Выключите это! Это слишком жутко и странно», – передает РИА «Новости» слова Кинга.

В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывается о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.

После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов.

Ранее Кинг назвал российский сериал Павла Костомарова «Эпидемия» «чертовски хорошим».