Шендерович заявил о существовании «ущербных наций»

Публицист Виктор Шендерович заявил, что «не признавать очевидного» в вопросе Великой Отечественной войны – судьба «ущербных наций».

«Когда три дня назад, в эфире «Эха» (радиостанция «Эхо Москвы» – прим. ВЗГЛЯД), я говорил о добре и зле, которые надо осторожно распутывать в военной теме, я удивительным образом НЕ вспомнил Александра Володина. Того самого, автора «Пяти вечеров» и «Осеннего марафона»... А ведь он – воплощение этой темы! И герой войны, проливавший кровь за родину, и оккупант, советский солдат, «освобождавший» в сороковом году Латвию. Та вина жила в нем. И она ничуть не отменяла ни его мужества, ни подвига солдат Великой Отечественной. Наоборот: именно способность отделить зерна от плевел, разобраться в своем прошлом и открывает человеку (и нации) путь в будущее. Просить прощения – удел сильных. Благодарность и рефлексия – свойства человеческой души. А не признавать очевидного, бронзоветь в собственном величии и играть желваками, демонстрируя крутизну, судьба закомплексованных мудаков и ущербных наций», – написал он в своем Facebook.

Когда три дня назад, в эфире "Эха", я говорил о добре и зле, которые надо осторожно распутывать в военной теме, я... Опубликовано Виктором Шендеровичем Воскресенье, 9 мая 2021 г.

Накануне Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением». Он считает, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом. Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств».

Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».