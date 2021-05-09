Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море

Пушков обвинил США в использовании «порочной формулы»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил США в попытке подменить международное право собственным произволом при помощи порочной формулы «миропорядка, основанного на правилах».

«Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Вашингтона в последние годы «подрывала мировой порядок».

«Заявление Блинкена – не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики [45-го американского президента Дональда] Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», – подчеркнул Пушков.

«The rules-based world» – это и есть мир американской гегемонии. Блинкен постоянно толкует об этом – не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру. Поэтому он и повторяет эту формулу. Но Россия ее не принимает, поскольку она утверждает правила однополярного мира, а мы под ними никогда и нигде не подписывались», – разъяснил Пушков.

«По этим «правилам», например, основанная на лжи агрессия против Ирака была правомерной, а массовое сожжение людей в Одессе 2.05.2014 года преступлением [якобы] не является и киевские власти за него нести ответственность не должны. Мы не можем согласиться с такими «правилами». Кстати, и другие государства никаких обязательств по соблюдению этих произвольных «правил» на себя не брали», – указал Пушков.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь обвинил страны Запада в попытках навязать другим свою позицию и насадить тоталитаризм в международных отношениях.

В начале мая Пушков заявил о начале крушения насаждаемого Соединенными Штатами «мирового порядка, основанного на правилах» – идеологического подлога международного права и устава ООН, позволяющего США претендовать на легитимность своей гегемонии.

Напомним также, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.

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