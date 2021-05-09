В «Единой России» заявили, что День Победы остается главным праздником

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поздравили с Днем Победы, отметив, что этот праздник остается самым важным для страны.

«В этот день 76 лет назад наша страна поставила точку в войне, страшнее которой не было в мировой истории. Нет такой семьи в России, в которой не оставила своего следа Великая Отечественная. Поэтому этот праздник, День Победы, так объединяет всех нас», – цитирует ТАСС Турчака.

Он подчеркнул, что Победа была оплачена величайшей ценой, миллионы людей отдали свою жизнь «за наше право жить и быть свободными». «Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг», – добавил Турчак.

Неверов также подчеркнул, что День Победы объединяет всех россиян, «это именно тот случай, когда слова о победе добра над злом, свободы над рабством, жизни над смертью – не метафоры, а реальность, с которой пришлось столкнуться обычным людям».

Последствия войны, унесшей миллионы жизней и разрушившей города и села, до сих пор с нами, прежде всего демографические, отметил он. «В то же время она дала бесчисленные примеры настоящего мужества и героизма советских людей, жителей всех бывших советских республик, показала истинный патриотизм нашего народа», – добавил лидер думских единороссов.

«Защитники Отечества, прогнавшие с родной земли нацистов-палачей – это наши родственники, члены наших семей, деды и прадеды, большинства из которых уже нет в живых, но память о них живет. Вклад Советского Союза в разгром нацизма имел решающее значение и, по большому счету, определил дальнейшую судьбу всего мира», – сказал Неверов, отметив, что все это – ответы на вопрос, почему День Победы остается самым важным праздником для страны.

Ранее президент Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.