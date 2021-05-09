В Татарстане пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Чистопольском районе Татарстана погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Отмечается, что пострадавшие, среди которых один ребенок, находятся в больнице. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелой степени, троих, в том числе ребенка, – средней степени тяжести, передает ТАСС.

Согласно оперативной информации Минздрава, все погибшие и пострадавшие – пассажиры микроавтобуса. Его водитель тоже погиб. «Один [пострадавший] находится в реанимации, трое – в палатах, состояние стабильное», – уточнили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС, ДТП произошло на автодороги Казань – Оренбург. Столкнулись микроавтобус «Рено» и грузовой автомобиль «Ман».

30 апреля на трассе Светлоград – Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей – участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы № 2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.