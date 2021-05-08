В Чувашии реконструкторы воссоздали «Бивуак Победы» Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной Сотрудники «Сима-ленд» устроили акцию памяти перед Днем Победы 8 мая 2021, 19:13 Текст: Ксения Панькова

Сотрудники компании «Сима-ленд» перед Днем Победы устроили масштабную акцию в память о погибших в Великой Отечественной войне. В офисе компании они станцевали вальс. «Шесть тысяч человек разучивали этот танец на протяжении полутора месяцев. И одновременно шли ролики о том, сколько людей погибло, о военных годах. Затем ребята открыто со сцены поделились с коллегами, ради чего они танцуют этот вальс. Один хотел почтить память деда-героя, девочка тоже хотела танцем почтить погибшего на войне предка. Люди сделали осознанный выбор и прекрасно понимали, ради чего все это: чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые победили в Великой Отечественной войне и спасли нашу Родину от уничтожения», – рассказал Ura.ru владелец компании Андрей Симановский. Для реализации задумки из офиса компании пришлось убрать всю мебель. Все сотрудники при этом оделись одинаково, на их головах были пилотки, а на груди – георгиевские ленты. Для соблюдения мер защиты в период распространения коронавируса каждый сотрудник был в медицинской маске. Ранее россиянам предложили принять участие в акции «Свет Победы». Для участия в акции нужно ровно в 21.50 выключить свет, подойти к окну и зажечь фонарик, после выложить это видео в Instagram, TikTok и другие соцсети с хэштегом #СветПобеды.

В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рождения из Владимира. Перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По данным фактам начата доследственная проверка. На Красной площади ранее прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации. Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Депутат Рады заявил о беде на Украине 8 мая 2021, 09:22

Фото: Вадим Рабинович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Фото: Jens Kalaene/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Чиновников из Владивостока проверят после украшения города к 9 Мая «знаменами ВМС Японии» 8 мая 2021, 10:41

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

В отношении ответственных сотрудников управления культуры Владивостока проведут проверку после украшение центральной площади города ко Дню Победы флагами, напоминающими знамена ВМС Японии. В соцсетях один из местных жителей обратил внимание на флаги с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Пользователи посчитали, что флаги напоминают символику военно-морских сил Японии, которая во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. В мэрии Владивостока пояснили, что флаги будут заменены, поскольку подрядчик неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом «Победа», передает РИА «Новости». В пятницу заменили на «флажки цвета российского триколора». «Проводится проверка, в отношении ответственных лиц управления культуры города будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал представитель мэрии. В администрации добавили, что подрядная организация, которая устанавливала флаги, не выполнила условия контракта и работы не будут оплачены. Подобные случаи происходили и ранее. Так, в общежитие №2 Саратовского государственного аграрного университета имени Вавилова оформили ко Дню Победы кадрами военной хроники с фашистами и подбитым танком Т-34. Украинцев перед 9 Мая предупредили о наказании за георгиевские ленточки 8 мая 2021, 14:41

Фото: Анатолий Жданов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Как отметили в украинском ведомстве, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа» от 850 гривен до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) и конфискацию ленты. А за изготовление, распространение коммунистической символики предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до пяти лет, добавили в МВД Украины, передает РИА «Новости». В декабре 2020 года украинские пограничники отказались пропустить в страну россиянку и гражданина Германии, на рюкзаке которого была повязана георгиевская лента. В августе того же года пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, которая везла георгиевские ленточки, значки с символикой 9 Мая и ленты с российским триколором. Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. С этого времени символом победы у украинцев на европейский манер стал красный мак. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о случае, когда полиция в городе Кривой Рог Днепропетровской области возбудила уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины за распространение изготовленных им открыток ко Дню Победы. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Анонсирован показ фильма «Африка» ко Дню Победы 7 мая 2021, 20:24 Текст: Евгения Шестак

Два художественных проекта, посвященных Великой Отечественной войне, стартуют в рамках празднования 76-й годовщины Дня Победы – 55-минутный художественный фильм «Африка» и второй сезон цикла новелл «Про людей и про войну», сообщили в Институте развития интернета. В основе этих проектов – воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Эти проекты вошли в число победителей первой сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи, который проводит Институт развития интернета с помощью федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», сообщается на портале национальныепроекты.рф. «Африка» – военная мелодрама о семилетнем мальчике, сражающемся за жизнь в оккупированной деревне на окраине блокадного Ленинграда, и его дружбе с военным псом-героем. «В основе ленты реальные события, рассказы тех, кто пережил войну. Сценарий фильма создан на собирательном образе четвероногих воинов, спасителей и лучших друзьях человека во времена Великой Отечественной войны», – сказал режиссер картины Дарья Биневская. Кроме того, в канун Дня Победы на YouTube -канале цикла короткометражных фильмов «Про людей и про войну» состоится премьера двух из десяти эпизодов второго сезона проекта. Этот сезон строится на основе историй, предложенных зрителями проекта и повествующих об их родственниках, переживших войну. «Мы пригласили зрителей принять участие в продолжении проекта и предложили им присылать нам истории своих родных, которые прошли войну. За полгода мы получили сотни писем, пронзительных, трогательных, драматичных. Выбирать среди них было крайне непросто», – отмечает продюсер проекта Анна Чижова. Всего в этом году при поддержке Института развития интернета выйдет несколько проектов, посвященных Великой Отечественной войне, в том числе третий сезон социального шоу «Пережить, чтобы помнить», где участники пытаются повторить подвиги героев проекта. Первые серии появятся уже в июне. Нацпроект «Культура» – национальный проект Российской Федерации на период 2019–2024 годов. Он состоит из трех подразделов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта - расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Россияне назвали важнейшее произведение о Великой Отечественной войне 8 мая 2021, 08:46 Текст: Елизавета Булкина

Самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, следует из данных опроса книжного сервиса MyBook. «Специально ко Дню Победы MyBook провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, сколько произведений подобной тематики они уже прочли и прослушали и считают ли, что такую литературу стоит изучать в школе. Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», – передает сообщение сервиса ТАСС. Роман «А зори здесь тихие» важнейшим произведением о Великой Отечественной войне считают более 66% опрошенных. На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем оказалась «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Кроме того, 93% респондентов считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. 77% россиян отмечают, что такие произведения помогают в изучении истории своей страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%). Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». В Госдуме назвали Украину «чистильщиком сапог господам из США» 8 мая 2021, 15:32 Текст: Елизавета Булкина

Украина теперь стала «чистильщиком сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. Украинский президент в своем Telegram-канале призвал не забывать, что нацизм был абсолютным злом и нужно осуждать людей, которые его оправдывают. В своих заявлениях Зеленский избегал названия «Великая Отечественная война», заменяя его на «Вторая мировая война». На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. По словам Зеленского, этот день отмечается в стране не на замену 9 мая. «Когда мы говорим «никогда снова», имеем в виду прежде всего очень конкретное «никогда не забыть». Поэтому и отмечается во многих странах этот День – памяти и примирения. И у нас это не на замену 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее. Потому что она – общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения», – написал Зеленский. Он призвал никогда не забывать, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма, «вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими». «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», – заключил президент Украины. Бальбек, комментируя заявление Зеленского, заявил, что он заврался. «Особенно героически сражалась с нацизмом столь любимая Зеленским ОУН* УПА* [Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской организацией и запрещена в России], остальные были так – сбоку припеку», – передает слова Бальбека РИА «Новости». Депутат добавил, что народы Советского союза, судя по словам Зеленского, вообще отсиживались в тылу, пока американцы с англичанами боролись против нацизма. «Заврался украинский президент, наверное, будь его воля, так он и ветеранов Великой Отечественной войны вне закона объявил бы, чтобы не портили ему картину «правильного» трактования истории. Впрочем, сегодняшняя Украина – это уже не государство, а чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя. Как говорится, нет своего мнения и своих решений – это только вопрос цены», – подчеркнул Бальбек. Ранее депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться. При этом МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Школьники устроили шоу дронов над Ржевским мемориалом 8 мая 2021, 11:50 Текст: Вера Басилая

Активисты Российского движения школьников (РДШ) подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов. Беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию мемориала. «В ночь на 8 мая активисты #РДШ совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн» подняли в небо у Ржевского мемориала Советскому Солдату 1000 дронов, приурочив шоу к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в фигуры, посвященные Победе, а также создали в небе копию ржевского мемориала», – говорится в сообщении на странице движения «ВКонтакте». Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компаний помогали активисты РДШ из школ города Ржева. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск. «То, что увидели зрители – это подъем в небо одной тысячи дронов. Но это не просто высокотехнологичное шоу, активисты РДШ, которые помогали, вложили частичку своей души. Через современные технологии, ребята проникают в значимую часть историю нашей страны», – рассказал заместитель генерального директора ГК «Геоскан», помогавшей школьникам с запуском, Павел Степанов, передает РИА «Новости». Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы 8 мая 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда. Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева. «Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда. Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет. «Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА. На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Германии почтили павших при взятии Берлина советских воинов 8 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Церемония прошла с соблюдением коронавирусных мер на территории мемориального комплекса в берлинском районе Панкове. Мероприятие посвящено отмечаемому в Германии Дню освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. На торжественной церемонии были российские дипломаты во главе с послом России в ФРГ Сергеем Нечаевым, представители дипмиссий ряда стран СНГ и общественных организаций, соотечественники, проживающие в Берлине. В связи с пандемией коронавируса церемония прошла при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Все присутствовавшие носили защитные маски, передает ТАСС. 8 мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая (в 22:43 по берлинскому времени) 1945 года был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Мемориальный комплекс в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В центре мемориала* находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг него установлены около 100 бронзовых досок с именами павших и располагаются восемь полей захоронений. На территории комплекса покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии Берлина. Посольство Британии в Москве решило посетить парад Победы 8 мая 2021, 15:48 Текст: Ксения Панькова

Исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в России Джулия Крауч будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщили в пресс-службе британского посольства в Москве. «Мы получили приглашение на парад Победы 9-го мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и. о. заместителя посла Джулия Крауч», – приводит ТАСС сообщение. В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что в День Победы в Москве плохая погода может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая.