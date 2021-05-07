В российские регионы направлено около 1 млн доз «ЭпиВакКороны»

Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой

Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский.

«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС.

Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр.

Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах.

Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.