Чемпиона Европы по кроссу заподозрили в торговле наркотиками

В квартире чемпиона Европы по кроссу среди юниоров в ходе обыска обнаружили наркотическое средство мефедрон массой более 470 граммов, его задержали на улице Бориса Пастернака в Москве.

По данным РенТВ, операция с участием сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков проходила 9 апреля. Как сообщили в ГУ МВД России по столице, в ходе обысков в квартире у 28-летнего жителя столицы обнаружили наркотическое средство мефедрон массой более 470 граммов.

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным телеканала, задержанный – Ильгизар Сафиуллин. В 2010 году парень становился чемпион Европы по легкоатлетическому кроссу среди юниоров на дистанции 3 тыс. метров. Вместе с ним был также задержан сообщник, которому он передал наркотические средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков».

Стоит отметить, что это не первый случай задержания легкоатлета, который связан с торговлей наркотиками. Так, в сентябре 2012 года наркополицейские завершили операцию по поимке 15 членов ОПГ, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории Иркутска, лидером и мозговым центром банды оказался чемпион СССР по легкой атлетике, известный в криминальных кругах по кличке Волк.