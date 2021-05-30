Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Белоруссии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

30 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Борщ – не украинский. Но и не русский

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украине есть смысл строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия столкнулась с дефицитом мудрости

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
России следует отказаться от навязанной с Запада примитивной модели образования и возвратиться к традиции русско-советской системы просвещения. Не образовательные услуги должны обеспечивать школы и учителя. А просвещение. Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев

Убийство из-за камуфляжной куртки

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Раньше полиции приехали знакомые ополченцы. Предположили, что Леонид Георгиевич поймал во дворе шальную пулю и успел доползти до помещения. Но следственная группа нашла гильзу и пулю, закатившуюся в угол. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Россия запрещает палочки и трубочки

Обсуждение: 10 комментариев

Литва рассердила китайцев

Обсуждение: 13 комментариев

Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Обсуждение: 4 комментария

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса
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    Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Белоруссии

    30 мая 2021, 17:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Более года назад Егор Дудников, которого арестовали в Минске, переехал в Белоруссию к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции, заявила его мать Юлия Дудникова.

    «Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней», – рассказала она РИА «Новости».

    Дудникова добавила, что говорила с сыном по телефону буквально за несколько минут до его задержания, о случившемся ей рассказал хозяин квартиры, в которой Егор снимал комнату.

    «Он (хозяин) сказал, что в полпервого ночи его разбудили и пригласили как понятого в комнату... Он сказал, что они ничего у него (сына) не изъяли, кроме микрофона», – поделилась Дудникова.

    По ее словам, молодой человек на любительском уровне занимался озвучкой.

    «У него был микрофон, он озвучивал аниме, он озвучивал компьютерные игры, какие-то рекламные ролики, занимался редактированием аудио, видео, текстов», – рассказала женщина, также она добавила, что среди рекламных роликов, которые озвучивал ее сын, могли быть заказы оппозиции, при этом в целом политикой молодой человек не интересовался.

    Она также рассказала, что после задержания сына она приезжала в Минск и находилась там с 9 мая чуть больше недели, но в правоохранительных органах узнать о том, кто и почему задержал Егора, не удалось.

    «Егор попросил его (адвоката) с нами связаться, что держат его в СИЗО КГБ и что предъявляют ему часть 1 статьи 342 (УК Белоруссии)», – сообщила женщина.

    Дудникова отметила, что адвокат, которого она наняла для сына, не может попасть к молодому человеку. Также она обратилась в посольство России в Минске, ей пообещали помочь выяснить судьбу сына, но никаких сообщений она так и не получила.

    «Сейчас связи с сыном нет, ни одно письмо до нас еще не дошло», – сказала Юлия Дудникова.

    Ранее стало известно, что россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца. Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний гражданин России Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.


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    Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
       29 мая 2021, 20:24
    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

    «Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».

    Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.

    «Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.

    По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.

    Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

    Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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    «Белавиа» отказалась выполнять рейсы в Крым
       30 мая 2021, 03:30
    Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией, заявил гендиректор компании Игорь Чергинец.

    По его словам, необходимо «политическое признание Крыма как части России». «Будет политическое решение – будем смотреть», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Как пояснил гендиректор белорусской авиакомпании, пока Крым находился под контролем Украины, «Белавиа» выполняла рейсы на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами, передает РИА «Новости».

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

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    Коментарии (195)
    В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии

    29 мая 2021, 20:42

    Текст: Ксения Панькова

    Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.

    Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».

    Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.

    «И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.

    «А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.

    «Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.

    Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.

    «А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.

    Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

    Коментарии (17)
    В Крыму оценили отказ «Белавиа» выполнять полеты на полуостров
       30 мая 2021, 14:53
    Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
    Текст: Елена Мирошниченко

    У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

    «Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости». Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.

    Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

    Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией.

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

    Коментарии (51)
    Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair

    29 мая 2021, 19:47

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Президент Лукашенко детально проинформировал своего российского коллегу о том, что произошло с самолетом Ryanair», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Как отметил представитель Кремля, поспешные выводы европейских стран по инциденту с самолетом Ryanair основаны исключительно на эмоциях. О подчеркнул, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства. По его словам, «каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях», передает ТАСС.

    Кроме того, как заверил Песков, белорусская сторона при необходимости готова предоставить дополнительную информацию по ситуации с самолетом, экстренно севшем в Минске.

    Накануне сообщалось, что Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

    Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в субботу. Президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Кроме того, главы государств поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».

    Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

    Коментарии (38)
    Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского кредита

    29 мая 2021, 19:38

    Текст: Ксения Панькова

    На переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, деньги поступят Минску «в ближайшее время», передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще «до всех историй с самолетом», и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня. При этом Песков затруднился назвать точную дату, так как это вопрос финансовых властей. «Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано», – заключил пресс-секретарь президента.

    В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш государственного финансового кредита от России.

    Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что Россия в этом году предоставит 1 млрд долларов, из которых 500 млн долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, 500 млн долларов – за счет межгоскредита. В следующем году – 500 млн долларов за счет межгоскредита. Министр отмечал, что большая часть кредита в 500 млн долларов для Белоруссии от ЕФСР пойдет на погашение долга в 330 млн перед российским Газпромом.

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    В Госдуме призвали Белоруссию признать Крым российским
       30 мая 2021, 16:15
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    В интересах Белоруссии признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические отношения с полуостровом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

    «Меня удивляет, почему Белоруссия после такого отношения со стороны западных стран до сих пор не приняла справедливого и братского решения признать российский статус Крыма и начать налаживать тесные экономические связи с регионом», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. 

    Парламентарий выразил надежду на то, что Минск самостоятельно примет верное решение. «Для Белоруссии, учитывая складывающуюся геополитическую обстановку, пришло время принять правильное решение и поддержать исторический выбор крымчан. Мы не давим на Белоруссию и хотим, чтобы они самостоятельно приняли для себя такое решение», – отметил Шеремет.

    По мнению депутата, на фоне западных санкций Белоруссии также было бы выгодно сотрудничество с Крымом в области развития транспортных и туристических связей.

    Ранее сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым, пока нет «политического признания» воссоединения региона с Россией. Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что у белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму.

    Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение.

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    Председатель ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах ЕС

    30 мая 2021, 11:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Европарламента Давид Сассоли выступил с предложением вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, которого задержали в аэропорту в Минске.

    «Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте», – рассказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает РИА «Новости».

    Также Сассоли отметил, что Европа и дальше будет уделять внимание произошедшему, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги. Реакцию ЕС на посадку самолета Ryanair в Минске он назвал «сильной и решительной».

    «Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всем мире, это нельзя недооценивать», – заявил глава Европарламента.

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

    Коментарии (42)
    Путин поручил МИД отслеживать судьбу задержанной в Минске россиянки

    29 мая 2021, 19:26

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин в беседе с белорусским коллегой поднял тему задержания Сапеги. Как отметил Песков, также подтвердилась информация о наличии у нее вида на жительство в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    «Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», – добавил он.

    Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в субботу. Песков сообщил, что на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

    В пятницу суд Партизанского района Минска отказался удовлетворять жалобу на ее задержание, Сапега останется под стражей в Белоруссии. При этом адвокаты россиянки обжаловали постановление суда на отказ в удовлетворении жалобы на ее задержание.

    Российский посол в Минске Евгений Лукьянов также пояснил, что проблемы с доступом адвоката к Сапеге связаны с логистикой следственного изолятора.

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

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    Путин и Лукашенко поручили проработать вопросы воздушного сообщения

    29 мая 2021, 19:59

    Текст: Ксения Панькова

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Минтрансам двух стран – России и Белоруссии – дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», – сказал представитель Кремля. Он уточнил, что на данный момент эти граждане Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину», передает ТАСС.

    По его словам, «обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство [Белоруссии], с учетом того, что «Белавиа» больше нежеланный гость в европейских городах».

    Ранее Песков сообщил, что на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

    Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

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    Опубликовано фото купания Лукашенко в Черном море в Сочи

    30 мая 2021, 14:44

    Текст: Евгения Шестак

    Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал кадры купания президента Белоруссии Александра Лукашенко в Черном море во время визита в Сочи.

    По словам авторов канала «Пул Первого», белорусский лидер принял приглашение на заплыв от своего российского коллеги Владимира Путина.

    «Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды – плюс 16», – гласит подпись к снимку.

    Отмечается, что температура воды на тот момент составляла плюс 16 градусов.

    Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. В субботу переговоры продолжились. На переговорах в субботу президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, российский лидер поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

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    Песков назвал встречу Путина и Лукашенко насыщенной и содержательной

    29 мая 2021, 19:33

    Текст: Ксения Панькова

    Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была насыщенной, содержательной и конструктивной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча была весьма конструктивная, насыщенная по содержанию. Это одна из встреч в серии постоянных контактов российско-белорусских на высшем уровне», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Он напомнил, что у России и Белоруссии союзнический характер отношений. «Такие контакты носят постоянный характер», – добавил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома.

    «Вчера был официальный день переговоров, а сегодня неформальная часть этих переговоров. Они (президенты – прим. ВЗГЛЯД) еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга, и сегодня они совершили морскую прогулку», – добавил он.

      

    Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. В субботу переговоры продолжились. На переговорах в субботу президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Путин и Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения». Кроме того, российский лидер поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

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    В Белоруссии задержан главред Hrodna.life

    30 мая 2021, 15:25

    Текст: Ксения Панькова

    Главного редактора белорусского интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шота задержали возле своего дома, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

    «В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шоту. Задержание произошло возле дома журналиста», – говорится в сообщении в Telegram-канале БАЖ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», причина задержания пока неизвестна. «Приехал автобус, его схватили неизвестные люди – и в автобус», – сказала жена главреда.

    Отмечается, что журналист ранее был сотрудником белорусского интернет-портала Тut.by, доступ к которому в настоящее время ограничен министерством информации Белоруссии.

    Ранее в Комитете госконтроля Белоруссии сообщали, что в отношении должностных лиц Тut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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    В Белоруссии на два месяца арестовали россиянина

    30 мая 2021, 15:56

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца, он обвиняется в «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», сообщила его мать Юлия Дудникова.

    «Пока на два месяца (арестован)», – сообщила она РИА «Новости», а также добавила, что избрание меры пресечения проходило при участии дежурного адвоката.

    Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний гражданин России Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.

    Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

    В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.

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    Родные Протасевича передали в СИЗО КГБ Белоруссии передачу

    30 мая 2021, 10:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Родные Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, передали для него передачу в СИЗО КГБ республики, сообщила адвокат задержанного в минском аэропорту Протасевича Инесса Оленская.

    «Родственники мне сказали, что передали туда передачу», – рассказала она РИА «Новости». Уточняется, что так она ответила на вопрос, переведен ли Протасевич в СИЗО КГБ.

    При этом она отметила, что из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, не может говорить, «ни где он находится, ни в чем обвиняется».

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.

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