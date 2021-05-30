Мать Дудникова назвала возможную причину его ареста в Белоруссии

Более года назад Егор Дудников, которого арестовали в Минске, переехал в Белоруссию к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции, заявила его мать Юлия Дудникова.

«Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней», – рассказала она РИА «Новости».

Дудникова добавила, что говорила с сыном по телефону буквально за несколько минут до его задержания, о случившемся ей рассказал хозяин квартиры, в которой Егор снимал комнату.

«Он (хозяин) сказал, что в полпервого ночи его разбудили и пригласили как понятого в комнату... Он сказал, что они ничего у него (сына) не изъяли, кроме микрофона», – поделилась Дудникова.

По ее словам, молодой человек на любительском уровне занимался озвучкой.

«У него был микрофон, он озвучивал аниме, он озвучивал компьютерные игры, какие-то рекламные ролики, занимался редактированием аудио, видео, текстов», – рассказала женщина, также она добавила, что среди рекламных роликов, которые озвучивал ее сын, могли быть заказы оппозиции, при этом в целом политикой молодой человек не интересовался.

Она также рассказала, что после задержания сына она приезжала в Минск и находилась там с 9 мая чуть больше недели, но в правоохранительных органах узнать о том, кто и почему задержал Егора, не удалось.

«Егор попросил его (адвоката) с нами связаться, что держат его в СИЗО КГБ и что предъявляют ему часть 1 статьи 342 (УК Белоруссии)», – сообщила женщина.

Дудникова отметила, что адвокат, которого она наняла для сына, не может попасть к молодому человеку. Также она обратилась в посольство России в Минске, ей пообещали помочь выяснить судьбу сына, но никаких сообщений она так и не получила.

«Сейчас связи с сыном нет, ни одно письмо до нас еще не дошло», – сказала Юлия Дудникова.

Ранее стало известно, что россиянина Егора Дудникова поместили под стражу на два месяца. Как сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна», 20-летний гражданин России Егор Дудников был задержан 5 мая в Минске. Тогда ему предъявили обвинение по статье об «организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок», по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Официального подтверждения этой информации не поступало.