В Швеции предложили ввести меры против России из-за инцидента в Чехии

Депутат парламента Швеции Ханс Валльмарк направил на имя главы МИД Швеции Анн Линде письмо, в котором поднял вопрос о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице.

Как утверждается в документе, в связи с произошедшим в 2014 году инцидентом Чехия призвала дружественно настроенные к ней государства, «к числу которых определенно можно причислить и Швецию», прояснить их позицию, «вызвав российского посла». В частности, в Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран-членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб», уточнил Валльмарк, передает RT.

Так, приведя в качестве примера уже принятые решения некоторых европейских столиц в отношении России, он выразил мнение, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной». «Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», – объяснил депутат.

В связи с этим Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как министр и правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии «о принятии мер против России», помимо вызова российского посла в Стокгольм.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор также заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.