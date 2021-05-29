Стая бездомных собак напала на ребенка в Приамурье

В Артеме стая безнадзорных собак напала на девочку-подростка и покусала ее. Против должностных лиц администрации возбуждено уголовное дело за халатность.

«Следственными органами (...) возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России», – говорится в сообщении СУ СКР по Приморкому краю.

Как отмечается, на основании действующего законодательства обязанность по присмотру за бездомными животными на территории города возложена на администрацию Артемовского городского округа.

«Однако договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев не был своевременно заключен, и 26 мая стая безнадзорных собак напала на (...) девочку и покусала ее», – добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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