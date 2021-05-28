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Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»
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Вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в России преимущественно для лиц младше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о возможности использования вакцины «Спутник Лайт» в России.
По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования, передает РИА «Новости».
Ранее Мурашко назвал возможные сроки поступления «Спутника лайт» в гражданский оборот.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев также рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
Стала известна причина образования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и J&J
Ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили механизм возникновения тромбоза у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Издание Financial Times со ссылкой на процессора Рольфа Маршалека пишет, что оба препарата используют аденовирусные векторы для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм. Он направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, а в ядро, затем части белка-шипа расщепляются и вызывают мутации, которые и приводят к образованию тромбов якобы в одном случае на 100 тысяч, передает РИА «Новости».
Исследователь объяснил, что созданные на основе рибонуклеиновой кислоты вируса вакцины, например от компаний Pfizer или Moderna, доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что предотвращает опасные побочные действия.
Ранее в Германии выявили 67 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca, до этого испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после AstraZeneca. Также новые случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя
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Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса; речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском Ухане и характер начала вспышки там коронавируса, сообщила The New York Times.
По сведениям издания, у представителей американской разведки есть до сих пор не изученная информация, для лучшего понимания которой необходим компьютерный анализ. В Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории в китайском Ухане и ее работе, передает ТАСС.
Напомним, в среду США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Белоруссия предложила России вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень
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Белоруссия предлагает России вывести авиасообщение на «доковидный» уровень, увеличить количество рейсов и открыть новые направления в аэропорты Сочи и Краснодара, заявил премьер республики Роман Головченко на встрече в Минске с Михаилом Мишустиным.
«Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на «доковидный» уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – цитирует РИА «Новости» Головченко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в обеих странах улучшается, проводится вакцинация населения, есть взаимодействие в санитарном плане.
Премьер также напомнил, что в Белоруссии налажен выпуск российской вакцины против коронавируса, отметил, что вакцинация населения развивается «хорошими темпами».
Ранее посольство Белоруссии в ФРГ рекомендовало гражданам в связи с отменой рейсов «Белавиа» летать через Москву и Стамбул.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила об отмене рейсов в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в Калининград.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя
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Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя.
«Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.
«Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства.
Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции.
Вирусолог назвал причину низких темпов вакцинации от COVID
На данный момент только 10% россиян согласились на вакцинацию от COVID, а этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Только около 10% населения России провакцинировались. Этого недостаточно... Если не будет вакцинации, мы получим еще волны и будем годами с этой инфекцией иметь дело», – рассказал он «Ридусу». Вирусолог считает, что если ситуация не изменится, то в условиях ограничительных мер, карантинов и самоизоляции придется жить годами.
Переломить сильные антипрививочные настроения в стране могут священники, журналисты и психологи, считает Альтштейн.
«Очень сильны антивакцинные настроения. Пресса должна с этим бороться, психологи, священники – все должны настраивать людей на то, чтобы защитить себя и защитить других людей от этой инфекции. Для этого нужно вакцинироваться. Вакцина «Спутник V» – хорошая, вполне эффективная, она достаточно доступна, поэтому нужно этим пользоваться», – заключил вирусолог.
Ранее Альтштейн объяснил причину побочных эффектов от вакцины.
Ресторатор оценил идею Собянина ввести в ресторанах зоны для привитых от COVID
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Идея создания специальных зон, где будут размещены гости, привитые от коронавирусной инфекции, хорошая, но сложна в реализации. Поэтому лучше подумать, как подтолкнуть население к вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета и избавиться от ограничений, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.
Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.
«Если я правильно понял, то Сергей Семенович имел ввиду то, что в тех самых местах, где будут зоны для вакцинированных, там и персонал будет работать без перчаток и масок, если провакцинированы. И гости там будут уже как обычно сидеть. То есть нормы будут отменены все. Идея неплохая, но для того, чтобы ее реализовать, это нужно очень тщательно поработать с помещением», – говорит Васильчук.
Он объясняет, что при введении данного условия, ресторан должен будет позволить выделить для этих целей отдельный зал, скорее всего с отдельным входом и санузлом, что уже является большой накладкой для столичных заведений. Поэтому ресторатор подчеркивает, что условия обязательно нужно прорабатывать и придумать, как сделать их реальными для исполнения. Причем если не для всех, то для большинства московских заведений.
«Проверять таких гостей можно было бы на входе, то есть просить у них COVID-паспорта, справки, подтверждающие вакцинацию. А в случае, если один гость прошел вакцинацию, а другой нет, то тогда их нужно будет сажать в общий зал, они не попадают в эту зону. Но, если честно, я считаю, что нам нужно заставить население побыстрее вакцинироваться, на не придумывать какие-то новые разделения», – полагает собеседник.
Он убежден, что правительству, совместно с бизнесменами и другими организациями, следует еще раз собраться и подумать, как можно простимулировать население, чтобы люди отправились на вакцинацию, поскольку как только будет достигнут коллективный иммунитет и можно будет отменить все ограничения.
На прошлой неделе Собянин сообщил, что процент жителей столицы, которые сделали прививку от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе. Причем в некоторых случаях даже в разы. В связи с этим он призвал москвичей задуматься о прохождении вакцинации.
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В Центре Гамалеи оценили возможность отказа от масок для привитых «Спутником V»
Вопрос отказа от масок в связи с информацией о том, что привитые «Спутником V» не выделяют вирус в случае заражения, надо внимательнее изучить, заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
«По всей видимости, у нас есть основания говорить, что вероятность передачи сильно снижена, насколько это, конечно, нужно проводить детальные исследования. Прямо сейчас я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», – сказал Гущин, передает РИА «Новости».
Ранее Гущин сообщал, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае инфицирования COVID-19 не выделяют вирус и не являются источником опасности для других.
Байден поручил разведке США удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID
Разведке США президентом Джо Байденом поручено удвоить усилия по сбору данных о происхождения коронавируса, отчет должен быть предоставлен в течение 90 дней.
Байден рассказал, что попросил разведку США «удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу» по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней, сообщает РИА «Новости». Заявление Байдена распространил Белый дом.
Также он добавил, что разведка не дала окончательного вывода, стало ли появление коронавируса нового типа следствием контакта человека с зараженным животным или возможной аварии в одной из научных лабораторий.
«Вскоре после того, как я стал президентом, в марте мой советник по национальной безопасности поручил разведсообществу подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с зараженным животным или вследствие аварии в лаборатории... На сегодняшний день разведсообщество США «объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу», – сказал Байден.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
В России началась вакцинация животных от COVID
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В России стартовала вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», – цитирует ее ТАСС.
Она уточнила, что вакцинация проходит в частных и государственных клиниках, которые приобрели вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных.
«Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», – рассказала она.
Также Мелано отметила, что вакцинация начата в Москве, Рязани и Брянске. В ближайшее время вакцинация будет доступна в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. «Партии уже в пути, ждем прибытия в клиники», – отметила она.
Напомним, в апреле научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину «Карнивак-Ков» для животных.
Сообщалось, что в клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.
Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников.
«Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.
Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая».
«Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник.
При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
США обвинили Китай в отказе сотрудничать по происхождению коронавируса
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Китай недостаточно открыто сотрудничал с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Китай не был достаточно прозрачным <…>. Мы давно говорили, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане, более открыто сотрудничать с ведущими расследование учеными, и мы полагаем, что они [КНР] просто не соответствовали этим стандартам», – приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли опубликован отчет американской разведки о происхождения коронавируса, Жан-Пьер отметила: «У нас будет чем поделиться по истечении 90 дней». Она уточнила, что новый доклад будет готовиться «в рамках межведомственных усилий». По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, после завершения работы над этим отчетом у американского правительства «будет лучшее представление о том, куда двигаться дальше» в вопросе принятия дальнейших мер.
Отвечая на вопрос о том, исключает ли администрация США возможность преднамеренного распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), заместитель пресс-секретаря Белого дома сказала: «Мы пока ничего не исключаем».
Жан-Пьер подчеркнула, что США договорились с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «добраться до самой сути» проблемы происхождения нового коронавируса.
В среду президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме.
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca
Работавшая в BBC Newcastle радиоведущая Лиза Шоу умерла вскоре после вакцинации препаратом компании AstraZeneca в возрасте 44 лет, сообщили родственники журналистки The Independent.
По словам членов семьи радиоведущей, через неделю после вакцинации у женщины появились «сильные головные боли», после чего она серьезно заболела и прошла курс лечения от тромбов, передает ТАСС.
В BBC подтвердили, что коронер в Ньюкасле начал расследовать смерть Лизы Шоу после того, как среди возможных причин были указаны «осложнения после вакцинации AstraZeneca».
Накануне ученые из Университета Гете во Франкфурте выяснили причину образования тромбов у пациентов, привившихся вакцинами от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в Германии выявили десятки случаев тромбоза после прививки AstraZeneca. Кроме того, после прививки AstraZeneca от тромбоза скончался испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес. Также случаи тромбоза от этого препарата выявили во Франции.
При этом еще в апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. В связи с этим некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом из-за тромбоэмболических осложнений у привитых.
Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Однако Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.
Тем временем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне сообщений о тромбах после вакцины.
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Голикова допустила вакцинацию мигрантов в ближайшее время
Вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Данный вопрос перед правительством России поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, посвященного вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
По словам Бабушкина, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он обеспокоен, что с увеличением в области числа трудовых мигрантов, риск распространения коронавирусной инфекции возрастет, передает Sputnik.
В Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России уточнили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация только граждан России.
Ранее муфтий Москвы Альбир Крганов призвал легальных мигрантов России вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России продолжит терпеливо разъяснять важность вакцинирования от коронавируса, гражданам нужно осознать, что для защиты здоровья и для полноценной жизни в условиях продолжающейся пандемии нужно сделать прививку.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. По его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость.
В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым заинтересовался ядовитым аконитом (иссык-кульским корнем), который в последнее время обсуждается в киргизском обществе из-за его свойств, якобы помогающих победить коронавирус, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Как отмечает Sputnik Кыргызстан, по словам министра, в понедельник президенты обсуждали этот вопрос в ходе встречи в Сочи.
«Владимир Владимирович спросил сам. Садыр Нургожоевич рассказал, что аконит помогает некоторым больным. Путин заинтересовался, потому что это средство применяется в России при различных заболеваниях», – сказал Бейшеналиев.
Министр отметил, что обсуждает с российскими учеными, которые лечили болезни с помощью аконита, возможность совместного изучения действия иссык-кульского корня против коронавируса. «Это мы обсуждаем с профессорами из России, потому что у нас нет лаборатории. На встрече президентов вопрос изучения не обсуждался. Путин лишь спросил про аконит, потому что история получилась резонансной», – уточнил глава минздрава.
Ранее Жапаров заявил, что врачи страны нашли способ лечения COVID-19 ядовитым иссык-кульским корнем, или джунгарским аконитом. Позже глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире решил доказать безопасность использования джунгарского аконита, который якобы излечивает от COVID-19. На пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире, глава ведомства выпил раствор корня этого растения и рассказал об условиях его употребления. Бейшеналиев отметил, что препарат строго запрещено пить в охлажденном виде - это может привести к летальному исходу.
Иссык-кульский корень или аконит джунгарский – травянистое растение из рода борец. Считается крайне ядовитым. В киргизском языке его называют «ядовитый свинец».
Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для привитых от COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться привитые от COVID-19.
Мэр столицы провел встречу с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», – сказал он, обращаясь к предпринимателям, передает РИА «Новости».
Как отметил Собянин, когда Москва потеряла за год половину туристов, в основном иностранцев, это стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», – добавил мэр.
В ходе встречи предприниматели предложили снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно: не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.
Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер. «Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», – ответил мэр.
Ранее Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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