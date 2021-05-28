Мурашко рассказал, кого будут прививать вакциной «Спутник Лайт»

Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID

Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников.

«Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии.

Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая».

«Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник.

При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт.

Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.