Россия вошла в топ курящих стран за 30 лет

Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990-го по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней.

Статистика показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и в 2019 году оно достигло 1,1 млрд человек. При этом курение стало причиной 7,7 млн смертей в мире, в том числе – каждой пятой смерти среди мужчин, передает РИА «Новости».

Авторы обзора, ученые из коллаборации GBD, отмечают, что для борьбы с эпидемией курения страны должны выполнить свои обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер политики по борьбе против табака, включая повышение налогов на табачные изделия.

Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15–24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.

Запрет рекламы табака, в том числе через соцсети, и создание среды, свободной от табачного дыма, по мнению авторов, в значительной степени предотвратит раннее начало курения среди молодежи, а защита молодых людей от никотиновой зависимости будет иметь решающее значение для искоренения употребления табака среди следующего поколения.

«Курение является основным фактором риска, который угрожает здоровью людей во всем мире, но борьба с ним во многих странах мира крайне недостаточна, – приводятся в пресс-релизе издательства слова старшего автора обзора профессора Эммануэлы Гакиду из Института показателей и оценки здоровья (IHME) Университета Сиэтла в США. – Неизменно высокий уровень курения среди молодежи во многих странах, наряду с распространением новых табачных изделий и никотиновых продуктов, подчеркивает настоятельную необходимость удвоить меры по борьбе против табака».

«Если человек не станет регулярно курить к 25 годам, он вряд ли станет курильщиком. Это представляет собой критически важное окно возможностей для вмешательств, которые могут помешать молодым людям начать курить и улучшат их здоровье на всю оставшуюся жизнь», – продолжает Гакиду.

В десятку самых «курящих» стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.

Результаты исследования показывают, что средняя продолжительность жизни курильщиков на десять лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курильщик умер от причин, напрямую связанных с курением. Среди главных причин смерти авторы называют: ишемическую болезнь сердца – 1,7 млн смертей в 2019 году, хроническую обструктивную болезнь легких – 1,6 млн, рак трахеи, бронхов и легких - 1,3 млн, и инсульт – 1 млн.

Ученые отмечают, что 87% смертей произошло среди тех, кто курил до конца жизни, и только 6% – среди тех, кто бросил как минимум 15 лет назад. Отсюда авторы делают вывод о том, что покончить с вредной привычкой никогда не поздно.

Ранее Минздрав заявил о резком снижении распространенности курения в России.