Рябков назвал политической ошибкой решение США не возвращаться в ДОН

Решение США отказаться от возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) является очередной политической ошибкой Вашингтона, это разочаровывает Москву, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались. Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно. И бессмысленно повторять нашу позицию, желающие могут ее найти, что называется, на раз, но просто таких желающих нет в Вашингтоне», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Рябков добавил, что Россия разочарована решением США. «Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает», – сказал он, передает РИА «Новости».

При этом дипломат не исключил, что процесс денонсации ДОН закончится до саммита Россия – США. «Возможно все. Я повторяю: это зависит уже давно не от позиции МИД, это зависит сейчас от Федерального Собрания, в данном случае от Совета Федерации, потому что Государственная Дума свое решение приняла. И, разумеется, все зависит от президента», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу.

Депутаты Государственной думы 19 мая единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.