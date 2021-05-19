МИД назвал сроки выхода России из Договора по открытому небу

Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре, согласно процедурным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе заседания Госдумы, где рассматривался вопрос о денонсации ДОН.

«После того, как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора – Венгрии и Канаде – ноту, уведомление о том, что такое решение принято, и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Соответственно, если все пройдет, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Отвечая на комментарий лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию, Рябков напомнил, что Россия дала США более чем достаточно времени на раздумья. «Я хотел бы с глубокой убежденностью подтвердить желательность принятия законопроекта именно сегодня. Дело в том, что мы дали американцам более чем достаточно времени на раздумья, на раскачку, называйте как хотите. Если в Вашингтоне был бы реальный интерес пойти навстречу и пересмотреть ошибочное решение предыдущей администрации, они могли бы это сделать моментально», – сказал Рябков.

Дипломат напомнил, что после прихода к власти в США Джо Байдена появилась информация о возможном изменении позиции Вашингтона по участию в договоре. «Мы с учетом этого дали понять, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало… Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает. Оснований для пересмотра нашей линии не видим. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения интересов безопасности РФ, необходимость обеспечения баланса наших интересов в вопросах европейской безопасности, просили бы вас, уважаемые депутаты Государственной думы, принять соответствующий закон», – сказал дипломат.

При этом Рябков указал, что некоторые государства-участники ДОН отреагировали на решение России о выходе из соглашения выдвижением претензий. «Что касается отношения этой группы государств к нашему решению, то оно либо обходится молчанием, по крайней мере, по состоянию на данный момент, либо сводится к попытке воспроизвести в адрес России ряд надуманных и многократно опровергавшихся нами претензий относительно того, как Россия этот договор выполняла», – сказал он, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что участницы ДОН ничего не сделали, чтобы вернуть США в соглашение.

В то же время он указал, что «Россия внесла существенный вклад в выполнение договора. Мы провели наибольшее среди всех стран-участниц количество наблюдательных полетов». Дипломат напомнил, что Москва в целях повышения качества соответствующей работы создала специализированный самолет «открытого неба», который оснащен цифровой аппаратурой наблюдения. «Выполнение ДОН до последнего времени было достаточно успешным. Он рассматривался как полезный инструмент укрепления доверия в военной сфере», – резюмировал Рябков.

Ранее в среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.