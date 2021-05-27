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США уведомили Москву об отказе возвращаться в ДОН
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Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу, сообщили в МИД России.
Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу. МИД России подтвердило эту информацию, передает РИА «Новости».
Сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По данным СМИ, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, передает ТАСС.
Ранее Кремль заявил о возможном обсуждении ДОН на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
Депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
США выразили готовность ответить на претензии России по нарушению ДСНВ-3
США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил Госдеп.
Госдеп заявил, что Вашингтон неоднократно «объяснял, почему американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору, в рамках двусторонней консультативной комиссии». Указывается, что американская сторона готова «вновь» дать пояснения по ходу «реализации договора на дополнительные пять лет, с чем Россия согласилась в феврале». Вашингтон намерен отстаивать свои процедуры конверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. МИД уличил США в превышении показателей на 101 единицу.
Байден счел санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными
Газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен», заявил президент США Джо Байден.
Говоря об отказе Белого дома от санкций против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, он заявил, что «Северный поток – 2» был «почти достроен» уже к моменту, когда Байден «вступил в должность». Сейчас, по его мнению, «введение санкций было бы контрпродуктивным с точки зрения» отношений США с Европой. При этом Байден подчеркнул, что всегда «выступал против строительства» газопровода, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
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Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена
Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости».
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.
24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных стран
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Список недружественных России стран, в который были внесены США и Чехия, создавался в качестве ответной меры на конкретные враждебные действия этих стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живет какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия и конкретные ответы на них. В каждом случае мы исходим из того, что будет более эффективно, целесообразно и травматично», – цитирует ее ТАСС.
Также она отметила, что сначала список формировался в качестве ответа на действия США, но Чехия также стала активно предпринимать враждебные действия в отношении Москвы и была занесена в этот список.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США
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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать.
«Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка.
Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества?
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Роскосмос позвал нового главу НАСА в Россию
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пригласила главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билла Нельсона в Россию для переговоров.
«Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля. Во время работы в Сенате и Палате представителей он в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета НАСА. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61 в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.
В Пентагоне отказались называть Россию «врагом» США и НАТО
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Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал «врагом» НАТО.
«Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», – приводит слова Кирби ТАСС.
Говоря об учениях России и Сербии, которая является участницей программы альянса «Партнерство ради мира», Кирби отметил, что не располагает подробностями на этот счет. «Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», – добавил он. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран.
Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Кремль оценил заявление Байдена о санкциях по «Северному потоку – 2»
Москва считает, что санкции против проекта «Северный поток – 2» являются неэффективными в целом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против газопровода на данном этапе контрпродуктивны.
«Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку». Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Песков также ответил на вопрос о том, ожидается ли обсуждение санкций на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
«Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией
США привержены диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море, заявили американские ВМС.
Во вторник в Минобороны России состоялись российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года, передает РИА «Новости».
В ВМС заявили, что консультации, которые проходят каждый год, являются «профессиональной дискуссией, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения». США «неизменно привержены диалогу по уменьшению рисков», заверила американская сторона. В Москве обсуждались вопросы перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей в международных водах за 2020 год.
В ноябре Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с заходом американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в Японском море. США утверждают при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Лавров допустил снятие ряда раздражителей в отношениях с США
Москва может рассчитывать на снятие ряда раздражителей в диалоге с Вашингтоном, если будут предприниматься усилия в этом направлении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Манера, в которой излагалась позиция американской стороны, я считаю, была уважительной и позволяющей рассчитывать, что через завязывание серьезного конкретного диалога по практическим, не выдуманным угрозам и рискам мы можем рассчитывать, если усилия с обеих сторон будут предприниматься, на снятие определенных раздражителей. Это будет небыстро, непросто», – сказал он, передает ТАСС.
Министр также заявил, что российская позиция в отношении возможного саммита России и США будет объявлена в ближайшее время. «Мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет объявлена в самое ближайшее время», – сказал он.
Кроме того, Лавров сообщил, что разговор секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана касался всего спектра отношений Москвы и Вашингтона, был откровенным, передает РИА «Новости».
«Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений. Точно также, как мы это обсуждали в Исландии с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные, глубокие по большинству проблем международной жизни, но также и по вопросам двусторонних отношений», – сказал он.
По его словам, «манера, в которой излагалась позиция американской стороны, … была уважительной».
Салливан и Патрушев ранее провели переговоры в Женеве, в ходе которых согласились, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире.
В США подтвердили возможность встречи Путина и Байдена в Женеве
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США.
По словам неназванного официального представителя, встреча, вероятно, пройдет в Швейцарии. При этом точная дата встречи в верхах пока не известна, однако ожидается, что лидеры встретятся в середине июня во время поездки Байдена в Европу для переговоров с членами ЕС и НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее о Женеве как о возможном месте саммита сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. Вероятно, сообщало издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве. Представитель Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии не стал комментировать запрос газеты по данной информации.
24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита России и США
По итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что по итогам саммита не планируется подписание каких-либо документов.
«После того, как вчера уже было финализировано и формализировано решение о проведении саммита, сейчас, я думаю, в ближайшие дни наступит время для контактов по линии или дипломатических ведомств или администраций [глав двух государств] с тем, чтобы все логистические вопросы и важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были обсуждены», – добавил пресс-секретарь президента.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов считает, что чудес от встречи президентов России и США в Женеве вряд ли стоит ждать.