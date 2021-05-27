США уведомили Москву об отказе возвращаться в ДОН

Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу, сообщили в МИД России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу. МИД России подтвердило эту информацию, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. По данным СМИ, соответствующее решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, которое было прекращено администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года, передает ТАСС.

Ранее Кремль заявил о возможном обсуждении ДОН на предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

Депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.