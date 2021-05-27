Кремль заявил о возможном обсуждении ДОН на встрече Путина и Байдена

Остается мало времени для пересмотра Соединенными Штатами решения отказаться от участия в Договоре по открытому небу, эта тема может обсуждаться в ходе предстоящей встречи глав России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверняка как-то может затрагиваться эта тема. Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены. Поэтому времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон мог пересмотреть свое ранее принятое решение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Накануне Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества?