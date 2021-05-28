Постпред России при ЕС призвал Европу активизировать диалог

Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС, сказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС, Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала. Когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с нашей страной? Честно скажу, не знаю», – передает РИА «Новости» слова Чижова.

«Если им поможет определиться президент США Джо Байден по итогам своего пребывания в Женеве, – ну, что ж, хорошо», – отметил он.

По словам Чижова, Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с Евросоюзом.

«Мы готовы к восстановлению тех форматов сотрудничества, которые у нас были до нынешнего кризиса. При этом не ставим вопрос о механическом воспроизведении всей той архитектуры диалога, которая существовала ранее. Надо совместно творчески оценить, какие, возможно, потребуются новые формы взаимодействия», – сказал он.

«Но принципы, которые должны лежать в основе наших отношений, неизменны – это взаимное уважение, обоюдный учет интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента», – добавил Чижов.

Отвечая на вопрос, не уменьшилось ли количество контактов российской стороны с ЕС в Брюсселе после нашумевшего визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву в феврале, Чижов сказал: «Рабочие контакты продолжаются».

«Дело не в том, кого и где якобы унизили, а в том, что итоги визита Жозепа Борреля в Москву подверглись некой, я бы сказал, идеологической обработке, которая не пошла на пользу нашим отношениям», – добавил он.

Напомним, президенты России и США планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.