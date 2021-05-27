Россияне стали брать несколько ипотечных кредитов в день

Центробанк России отметил, что россияне начали пытаться брать несколько ипотечных кредитов в один день, а также потребкредиты на первоначальный взнос, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«Мы видим новую ситуацию, что люди берут несколько ипотечных кредитов в один день. Мы посмотрим, насколько это действительно значимая проблема или это разовые истории, которые мы встречаем», – приводит РИА «Новости» слова Юдаевой.

Первый зампред ЦБ отметила, что россияне также продолжают брать потребкредиты на первоначальный взнос на ипотеку. «До недавнего времени их доля была невелика, существенного роста мы не наблюдали. Но будем смотреть за этой ситуацией», – добавила Юдаева.

Ранее ЦБ определил регионы с самой доступной ипотекой. Самая низкая средняя стоимость обслуживания ипотеки в январе-марте 2021 года зафиксирована на Чукотке, в Приморском крае и Магаданской области.

Напомним, программу льготной ипотеки расширили на строительство частных домов. Также упростили доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем российский ипотечный пузырь отличается от американского.