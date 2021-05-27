Путин заявил об уникальности новых видов вооружения России Политолог: Запрет в РФ немецких НПО не должен привести к ухудшению двусторонних отношений 27 мая 2021, 17:25

Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Zentrum Liberale Moderne»** очень тесно связана с партией «Зеленых», которая известна своими антироссийскими заявлениями, и Фондом Джорджа Сороса, деятельность которого признана нежелательной в России», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Генпрокуратуры России признать нежелательными трех организаций из Германии. «Как немецкий гражданин, член научного общества и «Петербургского диалога», куда входят две из трех запрещенных неправительственных организаций, я сожалею о таком шаге со стороны Москвы. С другой стороны, не мне критиковать ее действия», – отметил немецкий политолог Александр Рар. В среду Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer)**, «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne)** и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch)**. В среду глава МИД Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО. Маас также заметил, что две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». Глава МИД ФРГ призвал Россию «отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами». По мнению Рара, позицию главы Мааса можно понять, но это не должно привести к ухудшению двусторонних отношений. «Я считаю необходимым продолжать диалог между Россией и Германией в разных сферах, включая и сотрудничество по линии неправительственных организаций», – добавил эксперт. Он пояснил, что несмотря на этот инцидент, в России остается достаточно большое количество немецких НКО, которых не затронет решение российской Генпрокуратуры. При этом собеседник заметил, что причина такого решения со стороны российского руководства понятна. По крайней мере, организация «Zentrum Liberale Moderne» очень тесно связана с партией «Зеленых», которая известна своими антироссийскими заявлениями, и Фондом Джорджа Сороса, деятельность которого признана нежелательной в России, отметил Рар. «Однако я опасаюсь того, что в ответ Берлин начнет запрещать деятельность российских неправительственных организаций в Германии. А их и так очень мало, и они не располагают такими большими бюджетами, как немецкие компании. Поэтому я надеюсь, что до такого не дойдет», – считает политолог. Рар также выразил надежду на то, что от этого инцидента не пострадает ни Петербургский диалог, ни другие неправительственные организации. «Не все же в конце концов занимаются идеологической работой и пропагандой. Я и сам принимал участие в мероприятиях многих НПО и считаю их работу очень полезной, в частности это касается научных обменов и правового диалога между странами», – рассказал политолог. Более того, эксперт пояснил, что такая форма сотрудничества выгодна и России. «Тем самым через эти НКО Москва оставляет себе возможность влиять на умы немецкого общества. Это ведь не дорога с односторонним движением», – уверен Рар. Собеседник выразил надежду на здравую позицию Германии в этом вопросе. «Не хотелось бы, чтобы Берлин захлопнул окно возможностей для диалога России и Германии в этой области и, в частности, в рамках Петербургского диалога. Мне кажется, Германия – европейская страна, которая готова наиболее тесно сотрудничать с Россией в различных сферах», – заключил эксперт. Добавим, что деятельность трех немецких НПО неоднократно попадала в поле зрения Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил в Telegram-канале комиссии ее глава, депутат Василий Пискарев. «О деструктивной деятельности этих НПО мы проинформировали посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра в ходе встречи в апреле в Государственной Думе», – сообщил парламентарий. Пискарев пояснил – речь шла о попытках оправдания террористической деятельности, противодействии топливно-энергетическим проектам России, культивировании националистических и сепаратистских настроений, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом, и о попытках искажения истории. «Однако, наши сигналы, судя по всему, услышаны не были», – оценил Пискарев итоги общения с послом Германии. Ранее в Госдуме назвали «опорные пункты» антироссийских НПО в Европе.



** - деятельность данной организации признана нежелательной на территории Российской Федерации

Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии 25 мая 2021, 20:37

Фото: REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала. На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца. Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Немецкий политолог объяснил причины нападок ЕС на Москву из-за самолета Ryanair 25 мая 2021, 12:54

Фото: Pool Philip Reynaerts/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Сейчас в Европе пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко по поводу истории с посадкой самолета Ryanair», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы. «Урсула фон дер Ляйен высказывается как председатель Европейской комиссии, где не превалирует немецкая или французская точки зрения, а где есть пять-семь стран союза с радикально негативным отношением ко всему, что происходит в России», – отметил немецкий политолог Александр Рар. «Это крикливое меньшинство, которое постоянно подливает масло в огонь, – продолжил эксперт. – Поэтому фон дер Ляйен должна озвучивать консенсусное мнение, хотя это почти невозможно». По словам Рара, «Лукашенко для Запада маленький человечек, а Белоруссия – слишком маленькая страна, чтобы ее наказывать». «Поэтому они пытаются выстроить сговор Путина и Лукашенко даже по поводу истории с посадкой самолета Ryanair. Хотя этому нет никаких доказательств, более того – Россия не поддержала действия Белоруссии в данной ситуации. Поэтому главным противником Запада в плане либеральных ценностей остается Россия», – отмечает эксперт. Он также обратил внимание на слова главы Еврокомиссии о том, что «российской экономике не хватает модернизации, так как она очень сильно зависит от энергетических доходов». Как считает Рар, тем самым Урсула фон дер Ляйен озвучивает точку зрения, которая принята в некоторых институтах и СМИ Европы. «Там ровно так и пишут, слово в слово», – подчеркнул эксперт. «То, что российский бюджет питается не только от продажи нефти и газа, и в целом доля нефтегазовых доходов в бюджете сократилась до трети – знают только те специалисты, кто действительно интересуются Россией. Таких экспертов очень мало», – констатировал Рар. Политолог также не исключил, что Урсулу фон дер Ляйен постигнет судьба главы Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские контрсанкционные списки. «Отношения между ЕС и Россией сегодня практически заморожены. Москва заявляет, что она не заинтересована работать с Евросоюзом, который в течение семи лет не может провести ни один саммит с Россией. При этом Москва продолжит сотрудничать с теми странами ЕС, которые готовы конструктивно с ней работать», – заключил эксперт. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак». Также фон дер Ляйен связала экстренную посадку самолета Ryanair в Минске с позицией Москвы. В частности, она заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим». Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что сотрудничество Москвы и ЕС в сфере энергетики не будет способствовать модернизации России. По ее словам, экономика России «очень сильно зависит от энергетических доходов». При этом в декабре сообщалось, что впервые в истории современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Снижение нефтегазовой зависимости российской экономики произошло при росте экспорта золота, зерновых, химических удобрений и продукции сельского хозяйства. Отметим, что ранее с подобными нападками в адрес России выступал глава Европарламента Давид Сассоли, против которого со стороны Москвы были введены ограничения. Позже газета ВЗГЛЯД писала о том, что введение санкций против руководителя одного из ключевых институтов ЕС является прецедентом в дипломатии, которым воспользуются и другие страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Макрон: Политика санкций против России больше не эффективна 25 мая 2021, 18:46

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение санкций в отношении России по «замороженным» конфликтам неэффективно. «По России – политика прогрессивных санкций по «замороженным» ситуациям не является больше эффективной... Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», – цитирует его РИА «Новости». Также он добавил, что к саммиту ЕС в июне будет представлен доклад по отношениям с Россией. «Мы должны переопределить рамки наших отношений... Определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы», – сказал французский лидер. ЕС ввел санкции в отношении Москвы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, впоследствии экономические санкции против России неоднократно продлевались. Крым и Севастополь стали частью России после референдума 16 марта 2014 года, тогда более 96% участников голосования высказались за вхождение региона в состав России. Ранее послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России из-за присоединения Крыма и Севастополя. Летом прошлого года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против полуострова в рамках политики непризнания воссоединения региона с Россией. Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России 26 мая 2021, 17:15

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Наталья Макарова

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора. «В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов». Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор. «Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков. «Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны». Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик. «Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков. «Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка». «При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет». Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета». Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства. Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей. В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске россиянки Сапеги 26 мая 2021, 12:00

Фото: REUTERS

Текст: Елена Лексина

«Если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги. «Наше государство обязано защищать законные права и интересы своих граждан. Но если они нарушают закон в другой стране, то должны четко понимать, что им, возможно, придется нести ответственность за содеянное по законам этой страны. Поэтому мы по возможности предупреждаем россиян о такой ситуации», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. «Что касается тяжести обвинений, то здесь, как правило, подход такой: если гражданину РФ угрожает смертная казнь за совершение преступления в другой стране, а в России на эту меру наказания наложен мораторий, тогда мы настаиваем на выдаче такого гражданина нам. Причем зачастую такие граждане отбывают положенный срок, но уже в России», – рассказал собеседник. Сенатор подчеркнул, что Софья Сапега, вероятно, вмешивалась в дела суверенного государства. Более того, из предварительно озвученных обвинений следует, что она имела прямое отношение к публикации личных данных не только граждан Белоруссии, но и России, отметил собеседник. «Это уже само по себе является серьезным правонарушением в рамках российского законодательства. Поэтому в любом случае, если ее вина будет доказана, эта история для нее просто так не закончится. Но как гражданка России она имеет право на консульскую поддержку. И, насколько я знаю, эта поддержка ей была оказана», – заключил Климов. Ранее стало известно, что задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах. «Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат. «В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя сложившуюся ситуацию. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия поставила партию истребителей Су-35 в одну из зарубежных стран 26 мая 2021, 16:46 Текст: Дарья Григоренко

Россия в 2020 году поставила партию истребителей поколения 4++ Су-35 в одну из зарубежных стран, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой». Как отмечается в отчете, в рамках военно-технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35, передает РИА «Новости». Информации, о какой именно стране идет речь, в документе нет. Единственный официально подтвержденный иностранный заказчик Су-35 – Китай, купивший у России 24 Су-35 на 2,5 млрд долларов.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва не исключает подписание контракта на поставку дополнительной партии этих истребителей Пекину. Ранее появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. Также новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. МИД предупредил Ригу о последствиях замены флага России 26 мая 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Рига должна осознавать пагубность таких провокационных шагов, решение властей Латвии – это недостойные манипуляции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», – цитирует Захарову РИА «Новости». Ранее Захарова заявила, что Латвия своими действиями в отношении российского флага в Риге пытается закрепиться в числе недружественных государств, Москва сделает соответствующие выводы. Напомним, власти Риги объяснили замену флага России тем, что было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов. Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. В ответ мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице. Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн за неудаление запрещенного контента 25 мая 2021, 19:36 Текст: Елена Мирошниченко

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщили в пресс-службе суда. «Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что суд рассмотрел восемь протоколов, по двум вынесен штраф в размере 4 миллиона рублей за каждый, по шести остальным - в размере 3 миллиона рублей за каждое административное правонарушение. Помимо этого, 10 июня в отношении Facebook суд рассмотрит еще два аналогичных протокола и два протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях). Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией. Накануне Роскомнадзор сообщил, что трафик для сервисов американской корпорации Google может быть замедлен из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, после того как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. Там подчеркнули, что Google грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. В Крыму предложили связать Симферополь и Ялту канатной дорогой 25 мая 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

В Крыму предложили построить уникальную канатную дорогу протяженностью более 50 километров, проходить она будет от Симферополя до Ялты, сообщил председатель комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов. «В Крыму предложили построить канатную дорогу от Симферополя до Ялты. Уникальную для республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за 4 года при наличии инвестора и поддержки властей», – написал он в своем Facebook. Бабашов отметил, что проект является всего лишь интересным предложением, которое поддержали многие депутаты. Презентация проекта прошла на заседании комитета. «По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК. Если говорить о технике – тут тоже интересно. Между опорами, поддерживающими канаты, может быть расстояние до 3 километров (у обычной канатки максимум 1 км.), кабина вмещает до 35 пассажиров и является самоходной, огромные опоры можно использовать для установки ветряков», – отметил он, а также добавил, что реализация проекта зависит от того, найдут ли производители инвестора. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на судостроительном заводе «Море» в Феодосии ледоколы, соответствующее предложение уже направлено в правительство. Представитель посольства России встретился с арестованной в Минске россиянкой Сапегой 25 мая 2021, 21:02 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель посольства России в Белоруссии встретился с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой, которую сняли с рейса Ryanair и задержали вместе с одним из основателей экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем, сообщили в дипломатической миссии. «Представитель посольства встретился с гражданкой России – с Софией Сапегой», – цитирует слова сотрудника дипмиссии РИА «Новости». Ранее было опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков Telegram-канала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны. Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения. Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России 26 мая 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Сочи на курорте Красная Поляна построят самый крупный летний сноупарк в России, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна. Сноупарк будет построен в горной долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров над уровнем моря, климат позволит кататься здесь до середины лета. «Запасов снега горной долины Цирк-2 хватит, чтобы построить самый крупный летний сноупарк в России площадью 20 000 квадратных метров. По проекту в парке будет два бугельных подъёмника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур», – цитирует сообщение РИА «Новости». Также в долине откроется летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который будет работать с 14 июня по 11 июля и продлит сезон катания в горах. Напомним, в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта. Володин назвал Россию «последним островом» демократии 25 мая 2021, 15:45 Текст: Наталья Ануфриева

Россия является «последним островом» демократии и свободы в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник в ходе обсуждения законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова, передает ТАСС. Председатель нижней палаты, в свою очередь, напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания Конгресса. «Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье «внутренний терроризм». И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?» – сказал Володин. Он также подчеркнул, что Россия – это «последний остров демократии и свободы». «И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит», – добавил он. Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил формулировку «материк свободы» в силу размера страны. «Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, – с улыбкой отреагировал Володин. – Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился», – призвал спикер Думы. Ранее Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели. Россия предложила Саудовской Аравии зарегистрировать «Спутник V» 25 мая 2021, 14:43 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предлагает Саудовской Аравии зарегистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V», а также договориться о заключении контракта на поставку вакцины в королевство, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и определения необходимых для королевства объемов ее поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, к которым могли приступить сразу после процедуры регистрации», – цитирует его РИА «Новости». Он также добавил, что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в борьбе с коронавирусом. Новак отметил, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 66 странах. Ранее сообщалось, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Путин заявил об уникальности новых видов вооружения России 27 мая 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. «По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии», – цитирует его РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК. Он также добавил, что вооруженные силы России должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин в четверг проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах. Эксперт: Марафон «Новое Знание» стал беспрецедентным событием в интеллектуальной жизни страны 26 мая 2021, 17:13 Текст: Елена Лексина

«Это грандиозный форум информации и знаний, который позволит молодым людям лучше ориентироваться в текущей ситуации и мыслить стратегически», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги завершившегося просветительского марафона Российского общества «Знание» «Новое Знание». «Просветительский марафон «Новое Знание» – беспрецедентное событие в интеллектуальной жизни нашей страны. Ранее такого не было. Пробовали заниматься организацией различных просветительских лекций, но до такого уровня наша работа не поднималась», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Преимуществом мероприятия, по словам эксперта, стало то, что организаторам удалось собрать на площадке все высшее руководство страны, а также представителей мировой интеллектуальной элиты. «То, что Илон Маск, Стив Возняк и другие известные специалисты выступили с лекциями перед российскими школьниками и студентами – это большое достижение», – считает политолог. «При этом меня очень заинтересовала лекция председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о финансовой грамотности для детей. Я считаю, что такую лекцию было бы небесполезно прослушать не только школьнику, но и взрослому», – убежден Данилин. Данилин считает, что важной просветительской функцией таких мероприятий является правильный взгляд на историю России. Собеседник также отметил, что формат «Нового Знания» привлек огромный интерес всех, кто имеет отношение к интеллектуальному труду. «Не зря лекции спикеров набрали более 50 млн просмотров. Это же на самом деле уникальное число. Более того, мероприятие собрало более 2 млн социальных реакций – лайков, репостов и так далее. Многие хотели бы принять участие в мероприятиях подобного формата», – заметил политолог. Данилин подчеркнул, что Российское общество «Знание» в обновленном составе поставило очень высокую планку, которую необходимо впредь поддерживать. Кроме того, эксперт указал на важность обновленного состава общества «Знание». «Тот факт, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание», показывает, что руководство страны действительно намерено уделять приоритетное внимание вопросу образования молодого поколения», – резюмировал Данилин. Напомним, марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие. В пресс-релизе мероприятия сообщалось, что трансляции просветительского марафона «Новое Знание» набрали в Сети более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ. Все видеоматериалы находятся в открытом доступе на сайте. Генеральный директор общества Максим Древаль сказал, что марафон стал трамплином для следующего шага – превратить общество «Знание» в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания.