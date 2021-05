В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма коронавируса в Бразилии В Киргизии заявили о заинтересованности Путина ядовитым аконитом Бельгия приостановила вакцинацию молодежи препаратом от Johnson&Johnson 26 мая 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Бельгия приняла решение временно остановить вакцинацию жителей моложе 40 лет вакциной Johnson&Johnson в связи с подозрительной смертью пациентки, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на решение национальной министерской конференции по вопросам здравоохранения. Сообщается, что 41-летняя пациентка, получившая ранее прививку вакциной Johnson&Johnson, скончалась в бельгийской больнице с симптомами тромбоза. Речь идет о сотруднице иностранного посольства, которую вакцинировал работодатель, она не была вакцинирована в рамках бельгийской прививочной кампании. Специалисты допускают возможную связь этого случая с использовавшимся для вакцинации препаратом. Медики проведут расследование. «Из предосторожности Бельгия решила пока не применять временно эту вакцину для людей моложе сорока одного года», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Вакцинация других категорий жителей Бельгии данной вакциной будет продолжена. В Бельгии для вакцинации населения против коронавируса используются четыре одобренные в ЕС вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, J&J. Ранее в Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J. Минздрав Канады сообщил, что вакцинация от коронавируса пока не будет осуществляться первой партией вакцины Johnson&Johnson из-за опасений относительно ее качества. Напомним, 7 мая The New York Times сообщила, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.

Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19 24 мая 2021, 08:25 Текст: Евгения Шестак

В ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии, трое ученых из института вирусологии в городе Ухань в Китае тяжело болели и обращались за медицинской помощью, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку. Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована именно в Ухане в декабре 2019 года. Но, согласно данным издания, еще в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели настолько сильно, что обратились в больницу за помощью, передает РИА «Новости». По мнению журналистов, сведения о том, что незадолго до начала пандемии в больницу со схожими симптомами попали члены одной команды, которая работала с коронавирусами, могут оказаться важными и «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус сбежать из лаборатории». США послали запрос о комментарии в министерство иностранных дел КНР. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Представители МИД усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или «пытаются отвлечь внимание». Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса. Эксперт объяснил мотивацию властей Якутии ввести обязательную вакцинацию от COVID 25 мая 2021, 18:38

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

Власти не должны позволять себе решения, сомнительные с точки зрения закона, хотя мотивацию такого решения понять можно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он оценил сообщение о том, что правительство Якутии вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 и намерено штрафовать компании, которые не обеспечили прививку своих сотрудников. «Честно говоря, решение местных властей об обязательной вакцинации всего взрослого населения региона не кажется мне законным. Насколько мне известно, у нас нет таких правил. Власти не могут себе позволить опускаться до принятия незаконных решений даже в чрезвычайных обстоятельствах», – отметил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Во вторник РИА «Новости» сообщило – глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием муниципальных руководителей заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Николаев сослался на постановление главного санитарного врача республики, принятое 19 мая. Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В том же сообщении поясняется: «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба». Позже появилось сообщение о том, что глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии. Несколько часов спустя в публикацию на сайте правительства Якутии, в котором сообщалось о старте обязательной вакцинации населения в республике, внесли изменения. Теперь вместо слова «обязательная» там присутствует слово «массовая». «Если это решение будет признано незаконным, то федеральные власти эту ситуацию исправят. Но если найдут хотя бы какие-то правовые основания для обязательной вакцинации, то, возможно, это станет своего рода прецедентом и для других субъектов. Измените закон и тогда делайте, что хотите», – заметил политолог Кузнецов. При этом он заметил, что понять мотивацию принятия такого решения можно. «Ввиду очень большой территории, разброса населения и малого количества учреждений здравоохранения, возникают закономерные сложности при администрировании пандемии. И вполне логично, что местные власти региона хотят, чтобы на их территории пандемия закончилась раз и навсегда», – объяснил собеседник. При этом Кузнецов выразил сомнение в существовании эффективных методов, с помощью которых можно побудить население добровольно вакцинироваться. «Во всем мире все прекрасно поняли, что только прямое государственное принуждение создает большое количество желающих вакцинироваться. И тут не поможет даже раздача подарков, потому что обязательно найдутся те, кого они не заинтересуют. Более того, даже Евросоюз открыто заявляет, что никто не сможет никуда поехать, пока не вакцинируется», – заключил эксперт. Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19 23 мая 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения. «Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости». В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости. С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд. Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме. Южнокорейские ученые приблизились к созданию лекарства от COVID-19 24 мая 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Группа исследователей из южнокорейской компании Hyundai Bioscience совместно с CNPharm достигла значимого прорыва в создании лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) для перорального приема, сообщили в пресс-службе компании. В пресс-службе южнокорейской компании Hyundai Bioscience сообщили, что в ходе опытов на лабораторных крысах препарат на основе никлозамида под рабочим названием CP-COV03 показал очень высокую эффективность против коронавируса. После получения одной дозы максимальная концентрация действующего вещества в крови животных на протяжении 24 часов на 50% превышала уровень, необходимый для подавления вируса, передает ТАСС. Основная трудность в создании лекарства заключалась в том, что никлозамид плохо усваивается организмом и быстро выводится из крови, однако южнокорейским ученым удалось решить эти проблемы. В компании считают, что успех CP-COV03 сможет «полностью изменить правила игры против COVID-19». Подробные данные об исследовании опубликованы в специальном выпуске научного журнала Pharmaceuticals, отмечается в сообщении. Hyundai Bioscience готова приступить к клиническим испытаниям нового лекарства, а также запустить процесс лицензирования и начать сотрудничество с крупными международными фармацевтическими компаниями. Напомним, в России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов коронавируса. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Якутии решили штрафовать не обеспечивших обязательную вакцинацию от коронавируса 25 мая 2021, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Якутские компании, не организовавшие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Во вторник глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба с участием глав муниципальных образований и городских округов заявил о введении в республике обязательной массовой вакцинации. Он отметил, что 19 мая вышло соответствующее постановление главного санитарного врача. «Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В случае необоснованного отказа от вакцинирования сотрудника могут не допустить к работе. Уточняется, что это касается «предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества». Николаев сообщил, что способность по вакцинированию в республике достигла 19 тыс. человек в сутки, но за последнюю неделю привились 21860 человек. Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина добавила, что для защиты беременных принято решение о вакцинации всех членов их семей. Представитель пресс-службы главы и правительства Якутии сообщил, что официальное разъяснение властей республики будет опубликовано позже. Тем временем губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии. «Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», – сказала Комарова. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. Украина решила запустить COVID-паспорта 24 мая 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Украина намерена начать запускать паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с Евросоюзом, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. В ходе селекторного совещания глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации», передает ТАСС сообщение офиса президента. «Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе», – сообщил офис украинского лидера. Ранее премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Скворцова рассказала об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19 25 мая 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

В настоящее время есть данные об увеличении частоты осложнений – от тромбозов до ментальных нарушений – у перенесших COVID-19, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», – передает РИА «Новости» слова Скворцовойна конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». Напомним, в марте врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов заявил, что коронавирусная инфекция способна вызвать мультисистемное воспаление организма у детей. Власти Японии задумались о продлении ЧС в ряде префектур до 20 июня 24 мая 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Правительство Японии рассматривает необходимость продления действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса до 20 июня в девяти префектурах страны, включая Токио и Осаку, сообщили источники издания «Иомиури». Как отмечается в публикации, возможная необходимость продления ЧС связана с сохраняющейся тяжелой ситуацией в системе здравоохранения ряда японских регионов. В связи с этим правительство Японии планирует в течение недели обсудить с экспертами соответствующие меры. При этом, по сведениям издания, также рассматривается вариант продления ЧС до 13 июня, передает ТАСС. Накануне стало известно, что Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса. Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. С 16 мая режим ЧС был расширен на западные префектуры Хиросима и Окаяма, а также северную Хоккайдо. Кроме того, до 20 июня ЧС действует в южной префектуре Окинава. В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Инфекционист объяснил повышение температуры после вакцинации от COVID-19 25 мая 2021, 18:30

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Повышение температуры после вакцинации от коронавируса – нормальное прививочное явление, которое объясняется реакцией организма на вирусный процесс, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков. После введения прививки от коронавирусной инфекции часть граждан рассказала, что испытывала небольшое или сильное повышение температуры в течение одного или нескольких дней. Другая часть россиян поделилась, что и вовсе не заметила никаких последствий вакцинации. «Это нормальное прививочное явление. Не побочное. Это прививочная реакция иммунитета на данную вакцину. Вакцина имитирует вирусный процесс, не вызывая топологических изменений в организме, но иммунитет реагирует выработкой определенных иммунных факторов. То есть он должен отреагировать и выработкой интерферонов, и различных факторов иммунитета клеточного, активируя свои ферментные системы в организме», – говорит Тимаков. Соответственно, в зависимости от восприимчивости человека проявляются такое явление, как повышение температуры, продолжает врач. Он уточняет, что чем старше пациент, тем реже наблюдается повышение температуры, поскольку в пожилом возрасте иммунитет менее пластичный и более слабый, поэтому меньше реагирует температурной реакцией. Кроме того, покраснение и уплотнения в месте укола также является абсолютно нормальной реакцией организма на прививку. «По факту – это выработка иммунитета. Но отсутствие температуры не говорит о том, что иммунитет к вирусу не вырабатывается. Просто прививочная реакция (температурная) является нормой и может быть различной по выраженности. Если прививочная реакция слишком высокая, то повторную прививку желательно этой же вакциной не делать», – рекомендует инфекционист. Также он обращает внимание на то, что если человек в промежутке между первой и второй вакцинацией подхватил простудное заболевание, то формирование иммунитета в его организме снижается. Это происходит потому, что иммунитет заболевшего переключает все свои силы на борьбу с инфекцией, а не на выработку иммунитета после прививки. «Поэтому есть определенный протокол в зависимости от заболевания, после перенесенной инфекции. Во-первых, на фоне инфекции прививки не делаются. Во-вторых, после перенесенного заболевания в зависимости от степени его выраженности вакцинация может быть проведена сразу, а в некоторых случаях после 2–4 недель от того, когда начался процесс», – заключил Тимаков. По данным на 25 мая, за последние сутки в России выявлено 7884 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране было выявлено более 5 млн вирус-положительных пациентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число жертв COVID-19 в Бразилии приблизилось к 450 тыс. человек 25 мая 2021, 07:07 Текст: Антон Антонов

В Бразилии почти 450 тыс. человек стали жертвами коронавируса, за сутки умерли 790 пациентов, следует из данных минздрава страны. Всего COVID-19 выявили у 16120756 человек (за сутки – 37498 новых случаев), скончались 449858 человек, свыше 14,5 млн пациентов выздоровели. Бразилия остается на втором месте после США как по числу выявленных случаев коронавируса, так и по числу жертв COVID-19, передает РИА «Новости». В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса. В России возросло число случаев заражения индийским штаммом коронавируса 24 мая 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

В России выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», – цитирует его ТАСС. Также он сообщил, что случаи повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса в России пока не выявлены. «К концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев коронавируса, потому что мутирующие штаммы – это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», – рассказал Горелов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь 25 мая 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок. Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Из документа следует, что в законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Текст опубликован в думской электронной базе. Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается. В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса 24 мая 2021, 11:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8406 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8406 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2487, Санкт-Петербурге – 851, Московской области – 766. Всего в стране выявлено 5 009 911 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 624 212 человек, из них 6450 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 319 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 118 801 человек. Накануне, 23 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8951. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 545. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Турции не исключили отмены требования ПЦР-тестов для россиян 24 мая 2021, 09:25 Текст: Алина Назарова

Турция в ближайшее время может отменить для россиян обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну с учетом успехов России в борьбе с пандемией, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. «Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий – это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», – сказал Эрсой. Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину «Спутник V». «Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)», – добавил министр, передает РИА «Новости». Эрсой также заявил, что Россия и Турция в ближайшие недели проведут встречу, по итогам которой будет уточнена дата прибытия российской делегации в Турцию для оценки перспектив возобновления авиасообщения. «Делегацию, которая посетила Москву, возглавлял я. Как раз Турция выходила из локдауна. На переговорах нам сообщили, что хотят проследить за ростом числа заболевших в период нормализации. Подчеркнули, что во время локдауна наблюдали положительные результаты, но хотят понять, увеличится ли число случаев в процессе нормализации или же продолжит снижаться. Сказали, что хотят после этого отправить в Турцию делегацию, которая на месте будет оценивать ту информацию, которую мы им предоставили. Возможно, в ближайшие недели мы проведем еще одну встречу и уточним дату их прибытия в Турцию», – сказал он. По его словам, так как Турция не сразу перешла от локдауна к нормализации, это позволяет показателям заболеваемости коронавирусом идти вниз, а не вверх. «Первой нашей целью было опуститься ниже 10 тысяч. Уже несколько дней, как эта цифра находится ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас цель – к 1 июня сократить количество заболевших до менее 5 тысяч. Турция уверенно идет к этой цели. Еще одна радостная новость: на таких направлениях, как Анталия, Бодрум, Мармарис и Даламан, которые являются особенно популярными среди российских туристов, количество случаев заражения намного ниже, в южных городах на 50% ниже среднего значения по стране. Это хорошие результаты для курортов, показывающие, насколько они безопасны», – отметил турецкий министр. По его словам, как только российская сторона будет готова к этому и сочтет данные по Турции достаточными, будет быстро запущен процесс возобновления авиасообщения. «Надеемся, что у делегации из России будет возможность на месте протестировать, просмотреть и ознакомиться с результатами, которые мы им предоставили. Я думаю, что в самое ближайшее время мы возобновим двустороннее авиасообщение в широком формате», – добавил Эрсой. 17 мая сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. В Индии началось производство вакцины «Спутник V» 24 мая 2021, 13:31 Текст: Евгения Шестак

Индийская компания Panacea Biotec на заводе в Бадди выпустила первую партию российской вакцины «Спутник V», всю партию доставят в Центр имени Гамалеи для проверки качества препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди», – приводит РИА «Новости» сообщение фонда. Отмечается, что партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Ожидается, полномасштабное производство «Спутника V» начнется летом текущего года. «Запуск производства вакцины совместно с Panacea Biotec является важным шагом, который поможет Индии успешнее бороться с пандемией. Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В свою очередь управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин отметил, что объединение усилий с РФПИ позволит Индии скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран. «Спутник V» был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. Посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма сообщил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии начнется в августе. Ранее стало известно, что в Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек.