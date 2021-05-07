СМИ сообщили о возможном браке 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson

Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса, сообщила The New York Times.

По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Как считают специалисты FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе, передает ТАСС.

Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США.

До этого случая на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества.

Ранее Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества.

Напомним, США также прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин.