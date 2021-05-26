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26 мая, среда | Последнее обновление — 12:55 | vz.ru
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Постпред России при ЕС усомнился в «чуде» после встречи Путина и Байдена
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Чудес от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вряд ли стоит ждать, считает постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.
Чижов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что эту встречу с нетерпением ждут в Европе, «кто-то с опаской, кто-то с надеждой», однако «каких-то чудес вряд ли стоит (ждать), но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата (саммита) может, конечно, принести», передает РИА «Новости».
Он также заявил, комментируя ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии, что ЕС «не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательностей своих оценок», передает ТАСС.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Американский и канадский эксперты выразили мнение, что по итогам саммита президентов маловероятны какие-либо достижения, встреча пройдет «без мяса».
Политолог назвал возможные итоги переговоров Путина и Байдена в Женеве
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Главным итогом саммита в Женеве может быть размораживание дипломатического диалога, оживление контактов на уровне военных и бизнеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщение о том, что лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Эксперт не исключил, что после Байдена Владимир Путин проведет встречу и с Владимиром Зеленским.
«Выбор в пользу Швейцарии понятен. Было не очень много стран, где такая встреча могла состояться. Страна должна быть нейтральной и в хороших отношениях с США. Для такой встречи желательно тихое место, вроде Женевы, чтобы избежать возможных шумных демонстраций протеста», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Некоторые эксперты предрекали, что саммит состоится в столице Финляндии, но Кортунов не удивлен тем, что эта кандидатура отпала. «У обеих сторон не было желания встречаться в Хельсинки, поскольку возникли бы определенные ассоциации с предыдущей встречей – Трампа и Путина».
«Никаких судьбоносных документов в Женеве подписано не будет, но если встреча пройдет успешно, а это главное, то будет дан сигнал соответствующим бюрократическим машинам, которые со скрипом завертят своими шестеренками. Начнутся контакты дипломатов, военных, экспертов и, может быть, бизнесменов. Что-то начнет постепенно выстраиваться в разных областях», – ожидает эксперт.
Кортунов надеется, что будет восстановлена нормальная работа дипломатов, «закончится война посольств, в России откроется как минимум еще одно американское консульство, а нам вернут нашу собственность под Нью-Йорком. Все это приведет к размораживанию диалога». Понятно, что в Женеве будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и, в случае успеха, после встречи начнутся конкретные переговоры по разным аспектам. Не исключены и предварительные договоренности по сотрудничеству в кризисных регионах – по Афганистану, Сирии, а также по иранской ядерной проблеме. Но это максималистская интерпретация. Ясно, что по всем вопросам договориться не получится», – уверен политолог.
Наверняка в беседе Путина и Байдена будет затронут вопрос Украины, полагает политолог. «Если возникнет минимальное взаимопонимание, произойдет хоть какое-то сближение российско-американской позиции, то тогда Москве потом проще будет вести переговоры с Киевом. Это можно будет считать успехом», – подытожил Кортунов. Он не исключает, что после переговоров с Байденом Путин проведет и встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, хотя эксперт не видит здесь прямой связи.
О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Лидеры обсудят состояние российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией».
В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин»
Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными.
Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным.
Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются
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Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС.
Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.
Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности
Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море.
Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
Американские эксперты: Саммит Путина и Байдена будет без мяса
Американский и канадский эксперты прогнозируют, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
Бывший агент ЦРУ Раэймонд Макговерн заявил РИА «Новости», что Путин больше не будет «хорошим парнем» и можно ожидать, что он поднимет стратегические, а также тонкие вопросы в личном разговоре с американским лидером. Но встреча все равно не станет результативной, считает Макговерн.
«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», – сказал Макговерн.
Он отметил, что президенты по крайней мере могут обсудить вопрос изменения климата. «Иначе подобная встреча провалится и принесет больше вреда, чем пользы. Байден не сам по себе, и Путин, учитывая его опыт с недавними президентами, это слишком хорошо знает», – сказал он.
В свою очередь бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг заявил, что встреча президентов не приведет к переменам. «Я не ожидаю перемен (в отношениях стран), администрация Байдена-Харрис полна людьми, которые разделяют многочисленные теории заговора о России, придумали некоторые из них и сделали невозможными двусторонние отношения», – сказал дипломат в отставке.
«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», – сказал он.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
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Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать.
«Детали еще предстоит согласовать», – ответил он на вопрос о планируемой продолжительности переговоров, о том, будут ли присутствовать на встрече журналисты и состоится ли по ее итогам пресс-конференция. Об этом сообщает РИА «Новости».
В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена.
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
24 мая глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Греция опровергла слухи о подозрениях ЕС в адрес России по инциденту с Ryanair
На саммите ЕС не пытались связать Россию с инцидентом с бортом Ryanair в Минске, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
По его словам, «нет никакой оценки, нет никакой информации о какой-либо причастности» России. Обсуждение России на саммите было «более общим, стратегическим». Он пояснил, что «выводы» саммита демонстрируют «жесткость», с которой в ЕС считают необходимым «относиться к поведению России», но «оставляют открытой возможность говорить с Россией». Актуальными для обсуждения с Москвой ЕС считает «вопросы региональной стабильности» и «вопросы изменения климата», передает РИА «Новости».
Мицотакис также прокомментировал заявления ряда греческих СМИ о том, что на борту Ryanair якобы были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить «оппозиционного журналиста». Как заявила премьеру одна из журналисток, «слышали, как генеральный директор Ryanair вчера почти с уверенностью говорил об агентах КГБ, летевших рейсом из Афин в Белоруссию».
Глава кабмина Греции подчеркнул, что сейчас «нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться». При этом «уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что объявление было сделано пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и самолет из-за этого изменил курс и приземлился в Минске». Мицотакис назвал «слухи» об «агентах КГБ» «полностью безосновательные».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, в документе по итогам саммита сказано, что «Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС.
Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Минска
Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.
«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».
Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Байден счел санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными
Газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен», заявил президент США Джо Байден.
Говоря об отказе Белого дома от санкций против оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG, он заявил, что «Северный поток – 2» был «почти достроен» уже к моменту, когда Байден «вступил в должность». Сейчас, по его мнению, «введение санкций было бы контрпродуктивным с точки зрения» отношений США с Европой. При этом Байден подчеркнул, что всегда «выступал против строительства» газопровода, передает ТАСС.
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
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СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена
Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
«Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.
24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Дипломат США призвал Россию перед встречей Путина и Байдена освободить заключенных американцев
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить осужденного в России за нападение на полицейского Тревора Рида и приговоренного к заключению за шпионаж Пола Уилана. В ответ россияне напомнили ему о заключенных в США Викторе Буте и Константине Ярошенко.
«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев Рида и Уилана до встречи с Байденом в следующем месяце», – написал Макфол в Twitter.
Данную публикацию экс-посол сделал в связи заявлением семьи Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, о том, что тот заразился коронавирусом, так как российская сторона якобы отказалась делать ему прививку.
В ответ ряд пользователей соцсети напомнили Макфолу о россиянах, заключенных в США. «А Ярошенко и Бута Байден не хочет освободить?», – написали многие из них.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал лидеров стран ЕС оказать давление на белорусского президента Александра Лукшенко, введя ограничения в отношении России.
«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», – высказался Климкин в Twitter.
При этом экс-глава украинского МИД не уточнил, какое отношение к сложившейся ситуации имеет Россия.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена
Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости».
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве.
24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.
Меркель решила спросить Путина о роли России в инциденте с самолетом в Минске
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль Москвы в истории с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и арестом Романа Протасевича остается неясной, потому она намерена задать соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину.
«Хорошо известно, что между Белоруссией и Россией существуют тесные отношения», – отметила Меркель. Как пример, подтверждающий возможное вмешательство Москвы, Меркель упомянула тот факт, что некоторые пассажиры самолета не вылетели в Вильнюс после инцидента, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Тем не менее, по словам канцлера, у участников саммита «не было достоверной информации о роли России», поэтому она намерена задать этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Федеральный канцлер также назвала действия белорусского режима беспрецедентными и неприемлемыми. И выразила обеспокоенность состоянием Романа Протасевича. Опубликованное официальным Минском короткого видео с ним Меркель охарактеризовала «как тревожное и шокирующее». «Это делает наше требование о его освобождении ... только более насущными. И мы будем использовать для этого все доступные нам каналы», – заявила глава германского правительства.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что инцидент с самолетом, по его мнению, вряд ли мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы» и предложил в связи с этим ввести санкции против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Ямал – Европа». В Германии также не исключили «причастность» России к посадке Ryanair в Минске. При этом в Париже и в Вашингтоне заявили, что не считают Россию причастной к инциденту.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Байден захотел подписать закон имени Флойда о полиции США
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Глава американского государства Джо Байден выразил надежду на то, что ему на подпись поступит законопроект имени Джорджа Флойда о реформе полиции.
Байден считает, что «объявление о виновности» полицейского Дерека Шовина «стало еще одним шагом на пути к справедливости», но «нельзя останавливаться на этом успехе», требуется «привлекать к ответственности правоохранителей, когда они нарушают свою клятву, установить прочное доверие между людьми в форме и обществом». По его словам, «переговоры по поводу закона Джорджа Флойда о справедливости полиции продолжаются в Конгрессе».
По словам вице-президента США Камалы Харрис, одним обвинительным вердиктом Шовину не решить постоянную проблему должностных преступлений полиции и чрезмерного применения силы. Харрис призвала срочно принять законопроект о полицейской реформе, передает ТАСС.
По итогам встречи в Белом доме адвокат семьи Флойда Бен Крамп рассказал, что в ближайшее время близкие афроамериканца проведут консультации с рядом сенаторов по перспективам принятия документа. Адвокат сообщил, что Байден выразил готовность «подписать документ в любой день», но желает убедиться, что «закон верный, не поспешный». Брат Флойда Филонис считает, что Байден и Харрис «всегда говорят от сердца».
Реформа предусматривает запрет для полицейских использовать удушающие приемы, создание базы данных неправомерных действий полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий вламываться в дом без предупреждения. Кроме того, планируется усилить ответственность полиции за акты насилия и произвола.
Акция памяти убитого год назад полицейским афроамериканца Флойда состоялась в Нью-Йорке недалеко от здания мэрии, передает РИА «Новости».
Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения. После гибели Флойда в США начались массовые беспорядки.
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