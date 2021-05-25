Эксперт поддержал инициативу увеличить срок службы бытовой техники и гаджетов до 10 лет

Срок службы многих моделей электроники и бытовой техники превышает 10 лет. Но производители вынуждают потребителей покупать новые устройства чаще, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя инициативу внедрения в России европейских техрегламентов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники. Такая инициатива направлена на то, чтобы продлить возможный срок использования техники и гаджетов, включая смартфоны, до 10 лет.

«Есть гарантийный срок, а есть срок службы, который определяется производителем, если иное не регламентируется законом. Срок службы – это время, в течение которого производитель обеспечивает поддержку этого устройства. Например, сегодня средний срок службы смартфона заявляется на уровне трех-четырех лет. Это означает, что через 3–4 года производитель может перестать поставлять комплектующие для этой модели», – говорит Муртазин.

Он поясняет, что если по прошествии этого времени у человека ломается телефон, и он приходит в официальный сервисный центр, то ему говорят, что запчастей нет, поэтому отремонтировать устройство невозможно. Соответственно, оно отправляется в утиль, хотя в теории еще могло бы работать и приносить пользу. То же самое касается крупной бытовой техники и другой электроники.

«По факту, если говорить о сроке службы многих моделей, то он явно превышает 10 лет. Примером служат холодильник или телевизор, которые зачастую работают по 15 и более лет. Если говорить о портативной электронике, например, о смартфонах, то они могут действительно работать очень долго, но быстрее наступает моральное устаревание и хочется сменить модель. Но это не значит, что она не должна иметь возможность быть отремонтированной», – считает собеседник.

Дело в том, что многие уже начинают пользоваться технологией trade-in, когда человек сдает свой старый смартфон, автомобиль или другую технику, получая скидку на новую модель, продолжает эксперт. Использованную электронику, как правило, не уничтожают, а ремонтируют. Соответственно, предложенная инициатива как раз дает возможность большему количеству моделей подарить вторую жизнь, а также позволяет разнообразить б/у рынок.

«На стоимости устройств эта инициатива никак не сказывается, потому что многие комплектующие универсальны, особенно если говорить про крупную бытовую технику. Для производителей же это бьет по продажам частично, потому что будут оставаться модели, которые продолжат работать, за счет чего не будет происходить вымывание рынка», – заключил Муртазин.