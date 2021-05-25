В ОП предложили внести уточнения в законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Освидетельствование граждан для получения разрешения на ношение оружия должно проводиться только специализированным государственным или муниципальным учреждением, заявил член комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, врач-психиатр Георгий Костюк. Так он прокомментировал проект поправок в законодательство для усиления контроля за оборотом оружия в России.

«Обсуждаемые изменения в законодательство необходимы. Законопроектом предусматривается, что медицинская организация, которая выдает заключение о наличии или отсутствии противопоказаний на ношение оружия, должна быть государственной или муниципальной. Мы предлагаем этот момент уточнить: в отношении собственно психиатрического освидетельствования и профилактического осмотра важно, чтобы это было не просто государственное или муниципальное медицинское учреждение, но и специализированное», – сказал он. Об этом сообщается в Telegram-канале ОП России.

Он также отметил, что в России вся информация о пациентах стекается в диспансеры. Многие расстройства имеют такие особенности, что в течение достаточно длительного времени они могут не проявляться, а в периоды обострения заболевание может показать себя очень выражено: появляются изменения поведения, которые не допускают не только владения оружием, но должны исключать и другие источники опасности (например, вождение автомобилем).

«Если человек имеет возможность проходить освидетельствование в неспециализированном учреждении, то соответствующей информации там может попросту не быть. И, не проявляя никаких внешних симптомов расстройства, человек может получить разрешение. Казалось бы, это всего лишь одно слово... но как специалист я считаю - очень важно внести понятие «специализированное» в текст», – отметил Костюк.

Член ОП России отметил, что в предлагаемом законопроекте сказано, что в подзаконные акты не потребуется вносить изменений, но это не так, считает Костюк.

«В ряд подзаконных актов, таких как постановление правительства, утверждающее перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, а также приказ Минздрава России, определяющий прохождение процедуры освидетельствования, также необходимо внести изменения. Если этого не сделать, возможна терминологическая путаница. В упомянутом постановлении определение и характеристика расстройств, исключающих право владения оружием, соответствует критериям очень тяжелых расстройств, которые попадают под диспансерное наблюдение. Получается, что если человек состоит под диспансерным наблюдением, то ему нельзя выдать оружие, а если не состоит – ему нельзя запретить владеть им. В таком случае дополнительное освидетельствование просто теряет смысл. Но ведь не только очень грубые расстройства создают риски при владении оружие, есть и другие, менее грубые, но в ситуации с оружием – создающие высокие риски», – указывает Костюк.

Помимо этого, член ОП России отмечает, что приказ Минздрава четко не указывает, какие учреждения уполномочены выполнять работу по освидетельствованию. По его мнению, это должны быть специализированные учреждения.

«Обратите также внимание на разные термины: «освидетельствование», «осмотр врачом-психиатром». Это содержательно разные понятия, и уровень ответственности - разный. Освидетельствование - это процедура, которая имеет правовые последствия, а осмотр врачом-психиатром осуществляется в его повседневной работе. В первом случае требуется лицензия именно на психиатрическое освидетельствование, а не просто на деятельность врача-психиатра», – отмечает Костюк.

Также он подчеркнул, что есть мнение, которое разделяют многие эксперты, что освидетельствование должно быть комиссионным, поскольку нельзя полностью довериться мнению одного врача. Если врач сомневается в возможности выдать заключение, то его могут по суду привлечь к ответственности: на каком основании он лишил человека законного права владеть оружием, быть охотником и рыболовом. И иногда бывает проще выдать такое заключение.

«Отмечу, что в Общественной палате создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования защиты прав граждан с психическими расстройствами. В рамках ее работы мы предметно обсуждаем и законопроект и другие, не менее важные вопросы. Ведь под оказанием психиатрической помощи мы подразумеваем не только медицинскую помощь при расстройствах, – это и судебно-психиатрическая экспертиза, и психиатрическое освидетельствование, которое во многих ситуациях является обязательной процедурой», – рассказал Костюк.

«Выходя за рамки вопроса о собственно освидетельствовании, хотелось бы сказать в целом о процедуре получения оружия. Наивно полагаться исключительно на мнение медиков. Если вспомнить опыт советского периода, то тогда ключевая роль отводилась обществу рыболов и охотников и рекомендациям кандидата. Человек, который претендовал на получение оружия, должен был пройти довольно длительный путь. Общество должно было убедиться, что у этого человека действительно природное стремление быть охотником и рыболовом, что у него нет никаких злых намерений, и ему действительно можно доверить оружие: сначала гладкоствольное, потом более сложные виды. Не уверен, что даже ужесточив процедуру освидетельствования, можно полностью избежать каких-то эксцессов, потому что многие из них связаны не с наличием заболеваний, а с личными особенностями человека, мотивами, которые не являются предметом исследования врача-психиатра и медицины вообще», – подытожил член ОП России.

Ранее сообщалось, что Общественная палата России предлагает ограничить круг медицинских организаций, которые могут проводить психиатрическое освидетельствование для владения оружием, сама процедура должна проводится комиссией врачей.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.