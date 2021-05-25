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Глава Минздрава назвал единственный способ изменить ситуацию с COVID в России
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Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, и кардинально она изменится только с достижением коллективного иммунитета за счет вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию», – передает ТАСС слова Мурашко на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».
Он отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного отношения к здоровью.
Ранее Мурашко счел ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса
Привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане в случае заболевания COVID-19 будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – приводит ТАСС ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.
Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% переболевших вирусом нуждаются в реабилитации. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили отмечал, что своевременное выявление постковидного синдрома и лечение также важно, как и лечение самого коронавируса.
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Мишустин объяснил смену отношения к «Спутнику V» у скептиков
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Разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Денис Логунов не побоялся испытать препарат на себе, открыто рассказал о его создании, благодаря этому многие поменяли свое мнение о вакцине, рассказал премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание».
В ходе выступления Мишустин спросил, знают ли участники мероприятия имена тех, кто добился уникальных открытий, например, создал вакцину, передает РИА «Новости».
«Это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра Гамалеи – Дениса Логунова. Он выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета. Десять лет назад – защитил докторскую диссертацию в центре Гамалеи», – сказал премьер.
Он рассказал, что Логунов вместе со своими коллегами «разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину». Ученый «открыто рассказывал о том, как шло создание препарата», и «благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине».
Мишустин добавил, что лично знает людей, «которые раньше скептически относились к этой разработке».
Он также рассказал о разработчике экспресс-теста, определяющего коронавирус: «Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник. Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций. Является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. И когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре. Эта идея была реализована в стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом».
«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» – одна из самых востребованных вакцин в мире», - добавил Мишустин, напомнив, что в начале пандемии никто не хотел признавать способность российских специалистов сделать такой научный прорыв.
В этой ситуации важно было «грамотно и доступно объяснить, почему эта вакцина защитит людей от вируса».
«Умение убеждать и представлять свои идеи – очень важные качества», – подчеркнул он, указав также, что этому обязательно нужно учиться, «особенно людям, которые хотят изменить мир и предложить ему что-то новое».
«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин – это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», – также заявил Мишустин.
По его словам, в первые же дни, когда стало известно о распространении новой инфекции, специалисты незамедлительно включились в борьбу.
«И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», – добавил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса.
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Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам
В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости».
Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом.
Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19
В ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии, трое ученых из института вирусологии в городе Ухань в Китае тяжело болели и обращались за медицинской помощью, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.
Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована именно в Ухане в декабре 2019 года. Но, согласно данным издания, еще в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института вирусологии заболели настолько сильно, что обратились в больницу за помощью, передает РИА «Новости».
По мнению журналистов, сведения о том, что незадолго до начала пандемии в больницу со схожими симптомами попали члены одной команды, которая работала с коронавирусами, могут оказаться важными и «добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус сбежать из лаборатории».
США послали запрос о комментарии в министерство иностранных дел КНР. В ответ в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Представители МИД усомнились, действительно ли США обеспокоены источником возникновения возбудителя COVID-19 или «пытаются отвлечь внимание».
Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна».
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса.
Ущерб экономике Германии от коронавируса оценили в 300 млрд евро
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Связанный с пандемией коронавируса кризис обошелся экономике Германии в 300 млрд евро, сообщило издание Die Welt.
Как заявил изданию глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает РИА «Новости».
«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», – считает Хютер.
В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ якобы занимаются вопросом приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отдельно от Евросоюза, однако увязала этот вопрос с регистрацией препарата в ЕС.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также он усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», – написал Медведев на своей странице в Facebook.
По его словам, добровольная вакцинация дает шанс России выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.
«И последнее – для исторической точности – в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», – подчеркнул Медведев.
В среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
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В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8709 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2653, Санкт-Петербурге – 833, Московской области – 775.
Всего в стране выявлено 4 992 554 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 610 465 человек, из них 9345 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 386 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 125 человек.
Накануне, 21 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8937. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «Эпиваккорона»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» намерен подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «Эпиваккорона», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.
Однако, по его словам, эта задача в настоящее время не является первоочередной, так как центр сосредоточен на обеспечении вакциной жителей России, передает ТАСС.
Он также рассказал, что разработка нового варианта вакцины против коронавируса «Эпиваккорона» – «Эпиваккорона-Н» – была необходима для масштабирования производства. «Принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от «Эпиваккороны» нет. Они различаются технологическими особенностями производства. Поэтому именно это явилось основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований. Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали небольших изменений», – пояснил Максютов.
Как отметил директор центра, «Вектор планирует получить первые результаты клинических испытаний трехкратной схемы вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н» осенью 2021 года.
«Трехкратная схема вакцинации у нас реализуется в рамках вакцины «Эпиваккорона-Н». Данное исследование было начато в апреле. С учетом того, что между второй и третьей вакцинацией 60 дней, в отличии от первой и второй, где всего 21 день, то первые результаты мы получим не раньше осени», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона».
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Стоит отметить, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
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Назван предполагаемый срок регистрации «Спутника V» в Европе
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня, заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.
«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена. Насколько мне известно, процесс идет», – цитирует ТАСС министра.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Между тем источники в руководящих органах ЕС сообщили о том, что страны Евросоюза согласятся разрешить въезд на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам. При этом Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд только туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными агентством ЕМА – а в их перечень «Спутник V» и другие российские вакцины не входят.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.
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В «Векторе» назвали число выявленных в России мутаций коронавируса
Российские ученые выявили уже более 13 тыс. мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.
Максютов пояснил во время онлайн-марафона «Новое знание», что центр постоянно следит за изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2, исследует геномы вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность санитарных властей, передает РИА «Новости».
«На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма, 27 для южноафриканского варианта, десять для индийского», – добавил он.
Отмечается, что каждый месяц все субъекты отправляют в Роспотребнадзор вирусные изоляты, геном этих образцов секвенируют. На данный момент российские ученые определили более 7 тыс. полных геномов нового коронавируса.
Если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью (легкость передачи), более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию «предмет озабоченности».
В эту категорию, например, зачислили штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Израиль анонсировал снятие большинства ограничений по COVID-19
В Израиле решили снять почти все ограничения по коронавирусной инфекции с 1 июня, заявили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения.
«Израиль возвращается к обычной жизни», – сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, передает РИА «Новости».
В ведомстве указали, что это решение принято в связи с низким уровнем заболеваемости.
С 1 июня в стране отпадет нужда в «зеленом паспорте», также в стране снимут ограничения «фиолетового стандарта», регламентирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности.
Вместе с тем жители все еще продолжат носить маски в помещениях, также будут действовать ограничения на въезд и выезд.
Согласно последним данным, в Израиле коронавирусная инфекция зафиксирована у 542 человек, у 60 из них она протекает в тяжелой форме.
Власти Бразилии собрались выставить санитарные кордоны из-за COVID-19
Власти Бразилии установят санитарные кордоны для предотвращения распространения индийского штамма коронавирусной инфекции за пределы штата Мараньян, сообщил глава министерства здравоохранения Марселу Кейрога.
Как уточнил министр, ведомство направит в штат Мараньян на северо-восток Бразилии 600 тыс. дополнительных экспресс-тестов на COVID-19 для организации диагностики в аэропортах, на автостанциях и на границах региона, передает ТАСС.
«Всех, у кого экспресс-тест окажется положительным, дополнительно обследуют с помощью РТ-ПЦР теста и проведут геномное исследование на предмет выявления индийского варианта. Мы также внимательно отслеживаем возможные случаи [заражения индийским вариантом коронавирусной инфекции], которые могут появиться в других штатах, и тогда будут приняты те же меры», – заявил Кейрога.
Накануне бразильский регулятор сообщил о получении новых документов о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата регулятором. На днях в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V».
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
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Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов
Правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
«Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых «паспортов вакцинации». Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат в Украине», – написал он в своем Facebook.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Япония столкнулась с нехваткой врачей для вакцинации от коронавируса
Ряд муниципалитетов Японии испытывает нехватку медицинского персонала для завершения вакцинации пожилого населения страны до конца июля, сообщило издание «Иомиури».
Издание провело исследование ситуации почти в 50 городах, в которых для иммунизации используются не только больницы, но и общественные учреждения, такие как школы. Согласно проведенному опросу, о недостаточном количестве врачей, в частности, заявили власти второго по величине города Японии – Иокогамы – с населением 3,7 млн человек. Такие же проблемы испытывают столицы префектур Хоккайдо и Окинава (Саппоро и Наха), а также Мацуяма и Оцу, передает ТАСС.
Еще 14 городов в разных регионах страны сообщили, что пока они не могут предоставить точный план обеспечения достаточного количества врачей для соответствия темпам иммунизации. Между тем власти в общей сложности 30 городов, включая Токио и Нагою, положительно оценивают перспективы выполнения поставленной цели.
В перечисленных изданием городах вакцинация проводится в специально оборудованных пунктах. В остальной части страны прививки делают в местных медицинских учреждениях.
Напомним, 7 мая власти Японии решили продлить действие режима чрезвычайной ситуации в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего до 31 мая, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование в стране российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8951 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8951 новый случай коронавируса в 83 регионах, из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2924, Санкт-Петербурге – 842, Московской области – 769.
Всего в стране выявлено 5 001 505 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 617 762 человек, из них 7297 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 118 482 человека.
Накануне, 22 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8709. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 242.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.