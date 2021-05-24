Эксперты рассказали о действиях экипажа самолета с предполагаемой бомбой на борту

Согласно правилам, экипаж самолета с предполагаемой бомбой на борту должен действовать в интересах безопасности пассажиров и исполнять указания диспетчеров, сообщил газете ВЗГЛЯД летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов, комментируя инцидент с самолетом Ryanair в небе Белоруссии.

«Согласно правилам международной организации гражданской авиации ИКАО, экипаж самолета с предполагаемой бомбой на борту должен действовать в интересах безопасности пассажиров и исполнять указания снизу. В данном случае было достаточно указания диспетчеров, но белорусские власти решили использовать дополнительный «козырь» и подняли в воздух Миг-29», – пояснил летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

«У самолета с предполагаемой бомбой на борту одна задача: быстрее сесть на ближайший аэродром и быстрее вывести пассажиров из лайнера. Быстрее сесть на землю, а не выписывать круги в воздухе. Ему было почти одинаково лететь что до Минска, что до Вильнюса, но до Вильнюса ближе. Но на пилота ирландского гражданского самолета произвело психологическое воздействие появление Миг-29, который вообще-то вооружен ракетами «воздух-воздух». Вероятно, пилот Ryanair был напуган и поэтому сел в Минске, хотя проще было сесть в Вильнюсе», – предположил Красноперов.

«Для меня лично появление военного самолета в этой ситуации – пока загадка. Может быть, он понадобился для перехвата, показать направление, куда лететь. Для этого Миг-29 мог подать гражданскому борту знаки – «кивки» вперед и назад, влево и вправо. Но обычно такие знаки необходимы только в случае отсутствия радиосвязи, а радиосвязь работала. В таком случае летчик перехвата должен знать английский, а белорусские диспетчеры должны были предупредить: к вам подлетит боевой самолет, не пугайтесь», – сказал эксперт.

«Самолет находился в суверенном воздушном пространстве Белоруссии. Учитывая это, Минск действовал в соответствии с положениями ИКАО, – считает другой эксперт, гендиректор общественной организации ветеранов гражданской авиации высшего звена «Опыт» Юрий Дарымов. – Было логично посадить борт на территории именно этой страны. Но окончательное решение принимает командир корабля, ведь именно он отвечает за безопасность полета».

Но чтобы сделать окончательные выводы, надо иметь на руках расшифровку всех переговоров между диспетчером и экипажем, добавил эксперт.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

В Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

МИД России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. «Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано на сайте российского ведомства.