Депутата Рады исключили из фракции после встречи с Лукашенко

Белоруссию захотели отстранить от участия в международных организациях

Председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес вместе с законодателями из Британии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии призвал приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного пресс-службой Менендеса.

Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и «приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе».

«Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу», – говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике «свободных выборов под наблюдением ОБСЕ». «Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных», – говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.

Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.