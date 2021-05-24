Генпрокуратура направила в суд дело Гагиева

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело руководителя преступного сообщества и входящих в него трех банд, участники которых убили шесть жителей Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева по прозвищу «Джако». Уголовное дело направлено в Верховный суд России для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства», – передает ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

По версии следствия, Гагиев хотел установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, создав на территории этой республики три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. Банды возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев.

В 2012-2013 году по указанию Гагиева участники банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

Власти Австрии задержали Гагиева еще в начале 2015 года, после чего назвали условия его экстрадиции в Россию.

Ранее в МВД сообщили, что Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, на счету которого более 40 убийств, в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.

Напомним, 20 июня 2018 года в СК сообщили, что обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств Аслан Гагиев доставлен в Россию и находится под стражей.

СК предъявил Гагиеву обвинение по статьям «организация преступного сообщества», «бандитизм», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Обвиняемый вину не признал и от дачи показаний отказался.