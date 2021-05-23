Спасатели уточнили число погибших в Италии при падении фуникулера

Захарова ответила на обвинение Австрии в отсутствии интереса России к диалогу

Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Москва якобы не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», – написала она на своей странице в Facebook.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. «Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет», – сказал министр в эфире радиостанции «О-1», передает ТАСС.

По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. «Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», – добавил министр.

Шалленберг подчеркнул, что в Европейском союзе «Австрия всегда предпринимает усилия для прочного и стабильного канала диалога с Москвой». «Есть много тем, по которым мы [ЕС и Россия] хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы [ЕС], разумеется, не можем подвести наши ценности», – сказал он.

«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-либо найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений», – добавил Шалленберг.

Ранее Захарова заявила, что Запад не может принять новые реалии и признать право России на самостоятельное определение путей развития, а западные санкции в настоящий момент все больше напоминают жест отчаяния.

Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».