В Италии при крушении кабины фуникулера погибли девять человек

В итальянской области Пьемонт на канатной дороге обрушилась кабина фуникулера, в результате крушения погибли девять человек, сообщил новостной телеканал Rainews24.

Отмечается, что инцидент произошел на канатной дороге, соединяющий населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. метров. По информации телеканала, в вагоне находились 11 человек. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы, передает РИА «Новости».

По данным Rainews24, два ребенка, находившиеся в кабине, доставлены на вертолете в больницу Турина в тяжелом состоянии.

Как отмечается на сайте канатной дороги, фуникулер вернулся к работе после локдауна месяц назад.

В начале мая жительница Пятигорска погибла при прыжке со склона горы с канатом (роупджампинг) в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.