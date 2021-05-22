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Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
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Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.
По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».
Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.
Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.
В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».
«Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров с улыбкой ответил на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки.
Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook.
«Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат.
Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма.
День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.
Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.
Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку
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Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети.
«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram.
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Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка.
«А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей.
«Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой.
«Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один.
«Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь.
В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них.
День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая.
Россия направила Украине ноту протеста
Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости».
Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.
«Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова.
В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста.
Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Пушков указал на противоречивость поведения Блинкена на встрече с Лавровым
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«Позиция Энтони Блинкена в отношении санкций идет вразрез с заявлениями о стремлении выстроить стабильный и предсказуемый диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«На мой взгляд, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы показать, что в отношениях России и США произошел некий позитивный сдвиг. Отсюда – примирительная фразеология и у Сергея Лаврова, который назвал встречу конструктивной, и у Энтони Блинкена», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Однако сам Блинкен не сдвинулся ни на йоту в своей позиции в отношении России, подчеркнул собеседник. «Он говорит о заинтересованности США в стабильных отношениях с Россией, но при этом ни в чем не готов идти нам навстречу. То есть США хотят нашего содействия в важных для них вопросах, но учитывать наши интересы, как это выглядит на сегодняшний день, не собираются», – пояснил Пушков.
Кроме того, отмечает сенатор, в ходе встречи Блинкен оставил в стороне тему санкций. «Блинкен по этому поводу не сказал ни слова. Между прочим, начиная с президентства Барака Обамы, США приняли по отношению к нам около 75 типов различных санкций. И сейчас создается ощущение, что они хотят это зафиксировать как некую новую норму. Иными словами, санкции сами по себе, а сотрудничество – отдельно. На мой взгляд, мы не должны забывать, что и персональные, и экономические санкции все еще действуют, и США совершенно не намерены их отменять», – рассказал собеседник. «Мне кажется, нам необходимо постоянно возвращать американцев к этой теме», – добавил он.
«В целом я понимаю задачу администрации Байдена следующим образом – сохранить все санкции, а также угрозы их дальнейшего расширения, но при этом вовлечь нас во взаимодействие по тем вопросам, которые важны для США. Это очень странный и, я бы сказал, неравноправный подход. И России предстоит решить, насколько он отвечает нашим национальным интересам», – полагает Пушков.
Что касается предстоящего саммита, то, по мнению сенатора, встреча с Владимиром Путиным нужна Джо Байдену, прежде всего, чтобы подтвердить американское глобальное лидерство. «Он должен доказать, что Америка вернула себе титул глобальной державы. Без встречи с лидером России подобные заявления выглядят неубедительно», – сказал Пушков.
Поэтому для Блинкена важнее был сам факт встречи с Лавровым, чем какие-либо договоренности, отмечает собеседник. «На уровне риторики встреча прошла конструктивно, и в этом смысле она будет способствовать организации саммита. Но поскольку США – инициаторы ухудшения двусторонних отношений, то они должны предлагать конкретные шаги по их улучшению. А пока в этом направлении никаких подвижек не наблюдается», – заключил Пушков.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
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Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
«Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости».
Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.
Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом.
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств России и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.
«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».
Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».
При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
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Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
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«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.
«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.
«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.
«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.
В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.
«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – заключил эксперт.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.
Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.
«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко».
«Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи.
«Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент.
Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.
Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.
Лавров рассказал о результатах встречи с Блинкеном в Рейкьявике
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По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и США будут готовиться предложения для президентов двух стран по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Будем готовить предложения для наших президентов [России и США Владимира Путина и Джо Байдена] <…> по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции.
«Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.
«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
«Безусловно, мы затронули тему дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России», – сказал Лавров. Как отметил министр, Россия долго терпела и ждала, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа пересмотрит решения своих предшественников из команды Барака Обамы по аресту российской дипломатической собственности.
«Напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже мы были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», – добавил глава МИД.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике. Накануне встречи в МИД выражали надежду, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
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Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.
Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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В США захотели запретить признавать суверенитет России над Крымом
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Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В документе речь идет о «действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Его в феврале внес в нижнюю палату Конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли, передает РИА «Новости».
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».
Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в Сенат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский заявил о планах провести парады «в Одессе и в Украине»
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Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, показал символ 30-летия независимости Украины и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает одесское издание «Таймер».
Так, 24 августа на Украине пройдут военные парады. «Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине – в Киеве на майдане», – заявил президент.
Кроме того, 22 августа будут чествовать «великих украинцев» (тех, кто прославляет Украину в мире), а также проведут концерт. 23 августа во всех областных центрах поднимут флаги Украины и начнется первый саммит «Крымской платформы». В тот же день стартует «саммит первых леди», который проведут жены приехавших в страну политиков, а также состоится большой концерт классической музыки.
Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.