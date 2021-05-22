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Бывшая российская участница «Евровидения» предсказала результат Манижи
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Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.
«Мы, сестры Толмачевы, желаем Маниже только удачи, чтобы у нее все получилось. Потому что песня у нее очень интересная. Она очень сильно цепляет людей», – приводит РИА «Новости» слова певицы. По ее мнению, потенциальные результаты Евровидения – непредсказуемые.
«Мы будем надеяться, что у Манижи будут высокие результаты. У нее большая поддержка, за нее люди будут голосовать. В топ-10, в топ-5 даже мы обязательно попадаем. Будем надеяться», – добавила Толмачева.
Ранее Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021».
«Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров международного конкурса песни «Евровидение-2021», поскольку участники от этих стран представили нетипичные для Европы композиции», – заявила она. Предсказать результат Манижи Чурикова не решилась, «потому что не может быть беспристрастной».
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Сейчас на нем более 7,4 млн просмотров.
В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов
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Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».
«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – передает его слова РИА «Новости».
«Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», – добавил Шойгу.
Говоря о новейших боевых комплексах «Пересвет» Шойгу вспомнил знаменитую киносагу «Звездные воны».
«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», – приводит слова министра ТАСС.
В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь.
В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть
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Япония должна помешать действиям России в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай».
По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для России правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение России «агрессивным», в статье говорится, что Россия не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе.
Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости».
Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.
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США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли президента Украины Владимира Зеленского от лица мэра Киева Виталия Кличко.
Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон». Один из пранкеров дозвонился до Зеленского поздно вечером и, представившись Кличко, заявил, что из-за давления и унижений со стороны президента Украины хочет уйти в отставку.
«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать – завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», – сказал «Кличко».
«Виталий Владимирович, это ваше решение... Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться», – ответил на это Зеленский, обратив внимание, что собеседник позвонил ему в половине первого ночи.
«Кличко» ответил отказом на предложенный звонок, заявив, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился. «Хорошо, давайте до завтра», – сказал президент.
Ранее Зеленский заявил, что не считает мэра Киева Виталия Кличко своим конкурентом на выборах лидера страны.
Тем временем украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации прошли обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы сторон в этой схватке.
Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии
В Мурманской области начата проверка по факту гибели двух сотрудников Росгвардии, их семьям будет оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.
«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Руководство местного управления службы совместно со следователями начало проверку. Обстоятельств гибели росгвардейцев в сообщении не приводится.
Между тем источник агентства в ведомстве сообщил, что «трагедия случилась во время тренировочных занятий».
Летом прошлого года сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. Сообщалось, что росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие.
В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
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В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».
Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.
Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Армянские солдаты пострадали в драке с азербайджанскими военными
Между армянскими солдатами и военными Азербайджана, перешедшими на территорию республики, произошла драка. В результате 11 военнослужащих Армении госпитализировали, сообщили в минобороны страны.
«В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», – передает сообщение ведомства «Интерфакс».
Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Армения обратилась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.
Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание», рассказал, почему антироссийская позиция, которую занимают прибалтийские республики и США, напоминает ему поведение дворовых хулиганов.
Глава МИД напомнил, что когда Североатлантический альянс расширялся за счет включения в него новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.
«Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей и вообще их угнетали – кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали – «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно». Ничего подобного. Сейчас в НАТО и ЕС русофобское меньшинство, а прибалтийская тройка – лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют новых наказаний России. И надеются, что их американцы будут покрывать», – сказал министр, передает РИА «Новости».
«У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден», – продолжил он.
«А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное - обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор – это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие – да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого», – заключил министр.
Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Названы вероятные места строительства двух новых водохранилищ в Крыму
Для строительства новых водохранилищ в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня возле поселка Лозовое в Симферопольском районе и место в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
«Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование», – сказал РИА «Новости» Кабанов.
По его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ. Также вице-премьер подчеркнул, что на данный момент нет окончательного решения по строительству опреснителей, при этом проект находится на проработке.
Кроме того, Кабанов отметил, что научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма.
При этом он уточнил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно, поскольку ученые предоставят первые исследования к 1 июля.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки.
Яна Чурикова назвала тройку фаворитов «Евровидения-2021»
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Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров международного конкурса песни «Евровидение-2021», поскольку участники от этих стран представили нетипичные для Европы композиции, заявила газете ВЗГЛЯД российская телеведущая Яна Чурикова.
В Роттердаме завершился второй полуфинал «Евровидения», и уже определились все участники финала песенного конкурса. Так, за первое место в этом году поборются: Молдавия, Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Россия, Нидерланды, Великобритания, Испания, Германия, Италия и Франция.
«Здесь нужно быть объективными, не основываться на личных пристрастиях, хотя они совпадают с тройкой лидеров, которая получается по итогам ставок букмекеров, голосования финалистов, симпатии еврофанов и всяких разных других чартов, которые существуют вокруг «Евровидения». Мне действительно кажется оправданным, что Италия, Франция и Мальта могут стать тройкой лидеров по итогам этого года», – говорит Чурикова.
Собеседник подчеркивает, что Италия и Франция – страны, которые не были в полуфиналах и прошли в финал конкурса автоматически. Это означает то, что сам по себе музыкальный материал достаточно качественный и привлекательный. К тому же оба эти участника представили нетипичные «европезионные хиты», к которым все привыкли, и именно этим «Евровидение-2021» будет очень интересным, полагает телеведущая.
«Я всегда очень осторожно делаю прогнозы относительно наших участников, потому что не могу быть беспристрастной. Потому что каждый раз наш участник – это какие-то личные эмоции, личные переживания. Так что касательно Манижи сказать ничего не могу», – заключила Чурикова.
После первого полуфинала иностранцы восхитились выступлением участницы из России Манижи, которая спела песню Russian Woman. Видео с ее выступлением за первый день набрало более миллиона просмотров на YouTube, став самым популярным среди номеров участников этой части смотра. Сейчас на нем более 7,4 млн просмотров.
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Кадырова с коляской заметили на улицах Грозного
Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова заметили на улицах Грозного с коляской, в которой сидел маленький ребенок.
На видео Кадыров прогуливается с коляской. Кем приходится главе Чечни ребенок – неизвестно, передает РИА «Новости».
Рамзан Кадыров женат на односельчанке Медни, с которой познакомился еще в школе. У них 12 детей: четыре сына от четырех до 15 лет и шестеро дочерей от шести до 22 лет. Также у Кадыровых два приемных сына.
Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla
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Переговоры с бизнесменом Илоном Маском о строительстве в России завода по производству автомобилей Tesla ведутся уже два года, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Мы с коллегами Илона Маска уже эту тему обсуждали на протяжении последних двух лет. Я знал, что они рассматривают варианты развития бизнеса в России, анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта», – передает его слова РБК.
«Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», – добавил Дворкович.
Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России.
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей
Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор.
Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз из-за проблем с видеосвязью.
Ранее Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.
Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.
Кононенко сравнил снятый компанией Зеленского сериал с песнями группы «ВИА Гра»
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«Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И разделять эти сферы правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал сообщения о показе на российском телеканале нового сериала украинской компании «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский.
«Не стоит увязывать бизнес с политикой. На Украине сейчас как такового бизнеса нет, а в России есть и деньги, и население, которое будет смотреть этот контент. Кроме того, не секрет, что большинство украинских артистов работают в России, а российские режиссеры снимают клипы и фильмы на Украине из-за того, что там это выходит дешевле», – считает журналист и блогер Максим Кононенко.
Также, по словам собеседника, нет никакого противоречия в том, что российская компания «СТС Медиа», которая собирается выпустить на экраны новый украинский сериал «1000 минут вместе», находится под действием украинских санкций. «Если телеканал получит с трансляции этого сериала прибыль, то, что в этом плохого? Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И правильно разделять эти сферы», – рассказал журналист.
При этом Кононенко отметил относительно высокое качество украинского медиаконтента, что побуждает российские компании его покупать и выпускать на российские экраны. «Во-первых, при закупке украинских сериалов проще пройти все процедурные условия. Во-вторых, люди с радостью смотрят эти фильмы, и у них не возникает вопросов к месту их производства. Мы же слушаем украинскую группу «ВИА Гра», например. Все потому, что они хорошо делают музыку. То же самое касается и сериалов. На Украине хорошие операторы, и, возможно, режиссеры», – заключил собеседник.
В пятницу стало известно, что на российском телеканале СТС выйдет украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера сериала назначена на 7 июня.
Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, так как для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично ни относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией, и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в санкционный список юридических лиц 28 российских медиакомпаний, включая «СТС Медиа», телерадиокомпанию «Мир», «Спас ТВ», «НТВ-Плюс», «Первый канал» и другие. Это решение было утверждено Владимиром Зеленским. Также он продлил запрет на доступ к таким российским порталам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники».
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МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов
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Для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание», сообщили в пресс-центре МВД России.
Этот режим будет распространяться на тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но не могут ее покинуть. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе.
Кроме того, «рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями» и отправленных на самоизоляцию, передает ТАСС.
Запланированные меры направлены на «повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». В рамках нового режима могут ввести ряд ограничений в отношении мигрантов.
Напомним, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.
В апреле замминистра внутренних дел Александр Горовой поставил ультиматум странам СНГ – те должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы.