Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»

Иностранных зрителей восхитило выступление певицы Манижи в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021».

Пользователи пожелали ей победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman их вдохновляет. «Это придающий силы гимн для женщин не только в России, но и во всей Восточной Европе. Спасибо, Манижа! Я тебя понимаю!» – отметила Kersti Kiviruut.

«Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я – итальянский мужчина», – написал Andrea Cigala.

«Я плачу, когда смотрю это видео. (..) Моя мать отдала мне свою жизнь, когда умер мой отец. Я люблю эту песню», – выразил свое мнение Mikoto May.

«Русская женщина не только готовит и заботится о детях, она также может работать и добиваться успеха. Очень мощное исполнение и великолепное платье! С любовью из Сербии ко всем русским женщинам», – написал зритель под ником cool.

«Когда она оборачивается, а там женская стена, я не могу объяснить, насколько я наполнилась жизнью», – написала Maria Fernanda Nerio Morales.

«Я из Юго-Восточной Азии и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», – отметил Radovan Zweihander.

Житель Германии под ником Uhr назвал песню Манижи легендарной. Многие пользователи поддержали его мнение.

«Если она не выиграет, то я навсегда откажусь от «Евровидения», – высказалась Laura Avetisyan.

«Я хорват, но от этого спектакля у меня мурашки по коже. В ближайшие дни я стану русской женщиной», – пошутил Gabby.

Напомним, запись выступления представляющей Россию певицы Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.