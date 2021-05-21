Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной

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НОВОСТЬ ЧАСА

Маск во время марафона «Новое знание» ответил на вопрос Пескова о будущем

21 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» достроят к новому отопительному сезону Jens Büttner/dpa/Global Look Press
США отказались от санкций против «Северного потока – 2», которые могли поставить крест на проекте. Россия и Газпром могут праздновать победу – газопровод в Балтийском море будет не только достроен, но и введен в эксплуатацию. По срокам это можно сделать к ноябрю, то есть к началу нового отопительного сезона. Почему Вашингтон покорно покинул место битвы и ничем уже не поможет Украине? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

Андрей Сахаров и Игорь Курчатов Дмитрий Переверзев/sakharov.space
Ровно сто лет назад, 21 мая 1921 года, родился академик Андрей Сахаров, имя которого сегодня употребляется как синоним слов «диссидент» и «правозащитник». Однако в первую очередь Сахаров был выдающимся физиком, и дело не только в том, как он стал отцом советского термоядерного оружия. Не менее научных достижений Сахарова интересны и его научные заблуждения. Подробности...
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Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Лондонская Баба-яга против новой разрядки

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США. Подробности...

Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...
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Курсовые и дипломы как национальное бедствие

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
Обсуждение: 132 комментария
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Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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В НАТО покаялись перед сербами

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Маск во время марафона «Новое знание» ответил на вопрос Пескова о будущем
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    Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной

       21 мая 2021, 10:03
    Фото: Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.

    Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.

    Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.

    В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. 


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    Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
       19 мая 2021, 12:49
    Фото: REUTERS/Leah Millis
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.

    Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».

    «Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.

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    Коментарии (39)
    Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет»
       21 мая 2021, 04:27
    Фото: RT на русском/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон».

    По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий».

    Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы». 

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

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    Коментарии (14)
    СМИ: Израиль заявил об остановке военной операции в секторе Газа
       20 мая 2021, 19:04
    Фото: DPA/Picture Alliance/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Израиль сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Уведомление было официальным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

    Подробностей о принятом решении пока не поступало.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.

    СМИ сообщали, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

    Коментарии (38)
    Стал известен возможный срок прекращения ударов Израиля по Газе
       19 мая 2021, 05:32
    Фото: Mahmoud Issa/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней, сообщил источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.

    По словам источника, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа, передает ТАСС.

    Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах «как можно скорее свернуть операции».

    По словам источника, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней». Ранее Нетаньяху заявлял, что операция будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».

    На ваш взгляд

     
    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?



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    Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

    Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

    Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

    Коментарии (1)
    Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня

    20 мая 2021, 22:50

    Текст: Антон Антонов

    Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.

    Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».

    Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня». 

    «Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».

    Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.

    В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.

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    Коментарии (3)
    Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу
       21 мая 2021, 02:26
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Армия обороны Израиля за 12 минут до перемирия сообщила о новых обстрелах южных районов страны из сектора Газа. Военные напомнили, что «с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4340 ракет», передает ТАСС.

    Как передает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли на улицы Рамаллы, в небо запускаются салюты.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Следует отметить, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы. 

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    ХАМАС заявил о признании Израилем поражения

    21 мая 2021, 01:23

    Текст: Антон Антонов

    Решение о прекращении огня в секторе Газа означает, что Израиль признал поражение, заявил ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан.

    Хамдан считает, что «объявление одностороннего прекращения огня – это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами». По словам одного из лидеров ХАМАС, движение «объединило палестинский народ и подтвердило, что оно является единственным его представителем». «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. Спикер «Бригад» Абу Убейда заверил, что удар «затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона», причем его нанесение все еще может быть рассмотрено до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе». Убейда считает, что «удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома».

    Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что Египет проинформировал движение относительно достигнутого «соглашения о взаимном и одновременном прекращении огня». ХАМАС, по его словам, «будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться».

    В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил «силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».

    Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.

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    Коментарии (3)
    ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению огня с Израилем
       19 мая 2021, 03:57
    Фото: Osama Baba/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем, сообщил информационный портал Donia Al-Watan.

    «Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Посреднические усилия и контакты продолжаются непрерывно», – приводит слова члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка ТАСС.

    Во вторник официальный источник в Каире сообщил, что от Египта поступило, по согласованию с американской администрацией, предложение о прекращении огня с 06.00 четверга, 20 мая. «Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели», – сообщил источник.

    По его данным, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.

    На ваш взгляд

     
    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?



    Обсуждение:  215 комментариев

    Телеканал Al Arabiya, а также некоторые израильские каналы сообщили, что инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС. По сведениям телеканала, с предложением якобы согласились палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечала телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

    Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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    Коментарии (0)
    США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана

    19 мая 2021, 02:31

    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

    «Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке)», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

    «Соединенные Штаты глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Мы серьезно относимся к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе. Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливостью», – заявил представитель Госдепа США.

    «Антисемитские высказывания президента Турции Эрдогана достойны осуждения, и им не место на мировой арене, да и вообще где бы то ни было», – подчеркнул Прайс.

    На ваш взгляд

     
    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?



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    Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. В прошлую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе? В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о существенной роли Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа.

    Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

    По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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    Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
       20 мая 2021, 14:41
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.

    Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.

    Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.

    СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

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    Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве

    18 мая 2021, 14:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Палестина готова провести в Москве прямые переговоры с Израилем в любой момент, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

    «Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.

    Президент Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем.

    Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. 

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    МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана

    18 мая 2021, 13:35

    Текст: Евгения Шестак

    Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган «проклял» страну из-за вывешенного израильского флага, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

    «После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.

    Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разрешить конфликт на Ближнем Востоке не получится с пеной у рта, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации. 

    «С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС – это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», – заявил он.

    По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики еще раз показывают «свое ужасающее понимание права». «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», – добавил глава МИД.

    Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.

    После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.

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    В Сенате США призвали не продавать Израилю высокоточное оружие

    21 мая 2021, 05:56

    Текст: Антон Антонов

    Американский сенатор Берни Сандерс представил резолюцию против продажи Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов.

    Он заявил, что «произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей». Сандерс считает, что нельзя позволить «просто пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе». Резолюция не имеет обязательной силы. По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Сената Джима Риша, резолюция не пройдет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Белый дом одобрил продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов. Конгресс был уведомлен о сделке еще 5 мая. Для того, чтобы попасть на рассмотрение президента США, резолюция Сандерса должна получить абсолютное большинство в Сенате. Если Джо Байден наложит на нее вето, для вступления в силу за резолюцию должны будут проголосовать две трети представителей обеих палат Конгресса, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сандерс сказал, что США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа. Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями.

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    США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа

    19 мая 2021, 09:18

    Текст: Алина Назарова

    США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, пишет газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

    По данным этих источников, Израиль «был в шаге от наземного вторжения», что могло привести к более затяжному конфликту. Благодаря вмешательству США, считают источники издания, власти еврейского государства отказались от этих планов, передает ТАСС.

    США надеются, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению, говорится в публикации. Американские должностные лица в частном порядке призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов. Именно после этого, как отмечает издание, Нетаньяху публично заявил, что впереди осталось еще «несколько дней» боевых действий.

    Вашингтон с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поясняет газета. Американские должностные лица выбрали стратегию опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа и попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.

    Тем не менее, отмечает Politico, ситуация остается непредсказуемой, и если одна из сторон пойдет на обострение конфронтации, усилия, направленные на установление режима прекращения огня, могут потерпеть крах. США рассматривают возможность отправки гуманитарной помощи в Газу. По данным источников Politico, конфликт «может завершиться поэтапно» – со временным прекращением ракетных обстрелов для оказания гуманитарной помощи.

    Ранее источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.

    Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.

    Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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    Израиль нанес удар по девяти установкам для запуска ракет в секторе Газа

    18 мая 2021, 13:46

    Текст: Евгения Шестак

    Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа, сообщили военные.

    «Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы армии. 

    Ранее израильская армия предотвратила теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом намеревался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля. 

    Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. Глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

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