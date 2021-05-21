Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной

|
21 мая, пятница | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Маск во время марафона «Новое знание» ответил на вопрос Пескова о будущем
Разделы
Пока Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Байдена, Лондон пытается сделать всё возможное, чтобы сорвать возможные договоренности между Россией и США.
Подробности...
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию.
Подробности...
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки.
Подробности...
В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...
В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.
Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.
Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.
В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.
Байден пригрозил «задавить» журналистку за вопрос об Израиле
|
|
Президент США Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган поставил журналистке «условие»: она может задать вопрос об Израиле только в случае, если окажется перед машиной, когда глава Белого дома нажмет на газ.
Одна из представителей СМИ поинтересовалась у американского лидера, может ли она задать вопрос по поводу ситуации в Израиле, пока тот не уехал, передает РИА «Новости».
«Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», – ответил Байден, добавив, что это шутка.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. При этом сообщается, что США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия призвала срочно созвать «Ближневосточный квартет»
|
|
Квартет по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) должен как можно скорее провести министерскую встречу, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На специальном заседании ГА ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа он выступил за «активизацию деятельности» квартета, предложив «безотлагательно провести министерскую встречу четверки для деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия». Он также предложил созвать встречу «в расширенном формате с участием региональных государств» для «учета мнения заинтересованных сторон».
По его словам, у политического урегулирования конфликта нет альтернативы, так что «двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу». «Права на ошибку у нас больше нет», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Москва призывает к срочному запуску прямого палестино-израильского диалога, в ходе которого стороны «должны выработать решения фундаментальных вопросов окончательного статуса, включая статус Восточного Иерусалима». Полянский призвал «обеспечить права и свободу верующих на отправление культа в колыбели трех монотеистических религий».
Он подчеркнул, что первый этап урегулирования ситуации – «это, безусловно, прекращение насилия, отказ от провокационной риторики и от любых односторонних шагов, которые в сложившейся ситуации совершенно недопустимы».
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. В 2.00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Израиль заявил об остановке военной операции в секторе Газа
Израиль сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Уведомление было официальным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».
Подробностей о принятом решении пока не поступало.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщали, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
Стал известен возможный срок прекращения ударов Израиля по Газе
|
|
Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней, сообщил источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем.
По словам источника, президент США Джо Байден в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призывал руководство еврейского государства прекратить удары по сектору Газа, передает ТАСС.
Кроме того, с аналогичными просьбами к своим израильским коллегам обращались в понедельник и вторник высокопоставленные представители американской администрации. Они апеллировали к тому, что в условиях эскалации конфликта время играет против Израиля, и в его же интересах «как можно скорее свернуть операции».
По словам источника, «представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней». Ранее Нетаньяху заявлял, что операция будет продолжаться «столько, сколько будет необходимо».
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в разговоре с Нетаньяху заявил о поддержке идеи прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта, однако не просил его делать шаги в этом направлении. При этом Псаки подчеркнула, что нынешнее американское правительство настаивает на урегулировании палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.
Ранее контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
Израиль и ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня
Вскоре вступит в силу двустороннее прекращение огня, сообщили израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС.
Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Принять египетскую инициативу рекомендовали «все главы служб безопасности, начальник генштаба, глава ШАБАК, глава Моссада и глава Совета национальной безопасности», передает РИА «Новости».
Представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02.00 мск пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, заявлял, что Израиль «старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны», но не исключал израильского «одностороннего прекращение огня».
«Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится», – сказал он, добавив, что «этого мало», поскольку палестинская сторона «не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты».
Он напомнил об израильской политике выселений и обвинил Израиль в стремлении «стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим», лишив город мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.
В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль официально уведомил Египет о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу
|
|
В 2.00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщают информационные агентства.
Армия обороны Израиля за 12 минут до перемирия сообщила о новых обстрелах южных районов страны из сектора Газа. Военные напомнили, что «с прошлого понедельника террористы из Газы выпустили по Израилю более 4340 ракет», передает ТАСС.
Как передает телеканал «Аль-Акса», в секторе Газа активно празднуют «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»). Сотни человек вышли на улицы Рамаллы, в небо запускаются салюты.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Следует отметить, что 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ХАМАС заявил о признании Израилем поражения
Решение о прекращении огня в секторе Газа означает, что Израиль признал поражение, заявил ответственный по международным делам в палестинском движении ХАМАС Усама Хамдан.
Хамдан считает, что «объявление одностороннего прекращения огня – это объявление поражения, а сопротивление по-прежнему способно сражаться со всеми силами». По словам одного из лидеров ХАМАС, движение «объединило палестинский народ и подтвердило, что оно является единственным его представителем». «Битва еще не окончена. Мы поздравляем наш народ с достижением сопротивления, которое обещало и выполнило свое обещание», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Акса».
Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что готовило масштабный удар по всему Израилю, но приостановило подготовку к нему в связи с грядущим перемирием. Спикер «Бригад» Абу Убейда заверил, что удар «затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона», причем его нанесение все еще может быть рассмотрено до вступления перемирия в силу: «Этот вариант еще на столе». Убейда считает, что «удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома».
Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно сообщил, что Египет проинформировал движение относительно достигнутого «соглашения о взаимном и одновременном прекращении огня». ХАМАС, по его словам, «будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться».
В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил «силы безопасности и Армию обороны Израиля под руководством начальника штаба, которые за последние 11 дней достигли беспрецедентных по своим масштабам, точности и стратегическому значению военных успехов в борьбе с террористическими организациями в Газе».
Напомним, израильский кабинет министров по вопросам безопасности и представитель ХАМАС подтвердили скорое прекращение огня. Израильский кабинет заявил, что единогласно принял инициативу Египта по прекращению огня с Палестиной, которое вступит в силу позже. Представитель ХАМАС сообщил о «взаимном и одновременном» прекращении огня в 02.00 мск пятницы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению огня с Израилем
|
|
Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем, сообщил информационный портал Donia Al-Watan.
«Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня. Посреднические усилия и контакты продолжаются непрерывно», – приводит слова члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка ТАСС.
Во вторник официальный источник в Каире сообщил, что от Египта поступило, по согласованию с американской администрацией, предложение о прекращении огня с 06.00 четверга, 20 мая. «Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели», – сообщил источник.
По его данным, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Телеканал Al Arabiya, а также некоторые израильские каналы сообщили, что инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС. По сведениям телеканала, с предложением якобы согласились палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечала телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве. Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США осудили «антисемитские высказывания» Эрдогана
Соединенные Штаты решительно осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывают его воздержаться от «разжигающих ненависть заявлений», говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
«Соединенные Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других турецких лидеров воздерживаться от разжигающих ненависть заявлений, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединенным Штатам в работе по прекращению конфликта (на Ближнем Востоке)», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
«Соединенные Штаты глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах. Мы серьезно относимся к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе. Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливостью», – заявил представитель Госдепа США.
«Антисемитские высказывания президента Турции Эрдогана достойны осуждения, и им не место на мировой арене, да и вообще где бы то ни было», – подчеркнул Прайс.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. В прошлую пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе? В Армии обороны Израиля в свою очередь заявили о существенной роли Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа.
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
По данным Армии обороны Израиля, с 10 мая палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан СНГ из сектора Газа
|
|
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые выразят такое желание в связи с резким ухудшением ситуации в регионе.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан России и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», – говорится в распоряжении.
Путин поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.
Ранее Кремль озвучил предложения по урегулированию на Ближнем Востоке.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
СМИ сообщили, что США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа. Источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве
Палестина готова провести в Москве прямые переговоры с Израилем в любой момент, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
«Конечно, мы согласны [провести переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», – передает его слова ТАСС.
Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предложение России провести переговоры глав Израиля и Палестины в Москве остается в силе.
Президент Владимир Путин, выступая перед иностранными послами, заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
МИД Австрии вызвал турецкого посла после «проклятия» Эрдогана
Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Турции после того, как президент Тайип Эрдоган «проклял» страну из-за вывешенного израильского флага, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
«После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», – сообщили РИА «Новости» в министерстве.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что разрешить конфликт на Ближнем Востоке не получится с пеной у рта, Турции надо внести вклад в деэскалацию ситуации.
«С пеной у рта не разрешить конфликт на Ближнем Востоке. ХАМАС – это террористическая организация. Нам нельзя допустить, чтоб они нам навязывали закон действия», – заявил он.
По его словам, подобными выпадами в отношении правительств, в том числе австрийского, которые перед лицом террора стоят на стороне Израиля, турецкие политики еще раз показывают «свое ужасающее понимание права». «Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, Турция срочно призывается внести вклад в деэскалацию», – добавил глава МИД.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа. В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил поездку в Австрию.
После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проклинает Австрию за то, что она подняла флаг Израиля.
В Сенате США призвали не продавать Израилю высокоточное оружие
Американский сенатор Берни Сандерс представил резолюцию против продажи Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов.
Он заявил, что «произведенные в США бомбы разрушают сектор Газа, убивают женщин и детей». Сандерс считает, что нельзя позволить «просто пройти очередному крупному пакету вооружений даже без обсуждений в Конгрессе». Резолюция не имеет обязательной силы. По мнению старшего республиканца комитета по иностранным делам Сената Джима Риша, резолюция не пройдет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Белый дом одобрил продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму 735 млн долларов. Конгресс был уведомлен о сделке еще 5 мая. Для того, чтобы попасть на рассмотрение президента США, резолюция Сандерса должна получить абсолютное большинство в Сенате. Если Джо Байден наложит на нее вето, для вступления в силу за резолюцию должны будут проголосовать две трети представителей обеих палат Конгресса, передает РИА «Новости».
Напомним, Сандерс сказал, что США должны «внимательно взглянуть на военную помощь Израилю», учитывая ситуацию в секторе Газа. Сандерс считает, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы «маргинализируются и демонизируются» израильскими властями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отговорили Израиль от наземной операции в секторе Газа
США уговорили власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, пишет газета Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.
По данным этих источников, Израиль «был в шаге от наземного вторжения», что могло привести к более затяжному конфликту. Благодаря вмешательству США, считают источники издания, власти еврейского государства отказались от этих планов, передает ТАСС.
США надеются, что эскалация напряженности между Израилем и Палестиной близка к завершению, говорится в публикации. Американские должностные лица в частном порядке призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его помощников завершить военную операцию против палестинских радикалов. Именно после этого, как отмечает издание, Нетаньяху публично заявил, что впереди осталось еще «несколько дней» боевых действий.
Вашингтон с самого начала рассчитывал на завершение кризиса в кратчайшие сроки, поясняет газета. Американские должностные лица выбрали стратегию опосредованного давления на Израиль, избегая официальных требований прекратить удары по сектору Газа и попыток урегулирования конфликта по линии Совета Безопасности ООН.
Тем не менее, отмечает Politico, ситуация остается непредсказуемой, и если одна из сторон пойдет на обострение конфронтации, усилия, направленные на установление режима прекращения огня, могут потерпеть крах. США рассматривают возможность отправки гуманитарной помощи в Газу. По данным источников Politico, конфликт «может завершиться поэтапно» – со временным прекращением ракетных обстрелов для оказания гуманитарной помощи.
Ранее источник Associated Press, осведомленный о ходе переговоров между США и Израилем, сообщил, что операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа может завершиться в течение нескольких дней.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что Россия считает императивом прекращение насильственных действий между Палестиной и Израилем. В тот же день Палестина подтвердила готовность к переговорам с Израилем в Москве.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. По данным Армии обороны Израиля, с начала эскалации конфликта палестинцы выпустили из сектора Газа по израильским городам 3,7 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 – в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
Израиль нанес удар по девяти установкам для запуска ракет в секторе Газа
Израиль нанес авиаудар по принадлежащим ХАМАС девяти наземным и подземным установкам для запуска ракет в секторе Газа, сообщили военные.
«Начиная с 8.00 утра истребители ВВС Израиля и летательные аппараты обнаружили и атаковали девять подземных и наземных установок для запуска ракет в секторе Газа», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы армии.
Ранее израильская армия предотвратила теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом намеревался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля.
Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. Глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
|
|