Армия Израиля подвела итоги 11 дней конфликта с Палестиной

Армия обороны Израиля заявила, что за последние 11 дней конфликта с Палестиной уничтожила более 100 километров подземных туннелей в секторе Газа и уничтожила около 225 бойцов радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе 25 командиров.

Кроме того, по словам израильских военных, они уничтожили около 70 ракетных установок и соответствующую инфраструктуру, в том числе десятки объектов, использовавшихся военным крылом ХАМАС, сообщает портал Ynet.

Указывается, что ВС Израиля также предотвратили и отразили множество атак, в том числе «семь нападений при помощи беспилотников и две атаки с моря». Всего система защиты «Железный купол» перехватила около 90% ракет из сектора Газа, передает ТАСС.

В 2.00 мск пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами.