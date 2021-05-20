В Кремле рассказали о процессе подготовки возможной встречи Путина и Зеленского

Контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского осуществляются, но никаких сроков нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега (заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий) Козак принимает в них участие», имеются «определенные наброски возможных тем к обсуждению», передает ТАСС.

Однако, по его оценке, «процесс идет непросто». «Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», – обрисовал ситуацию пресс-секретарь главы государства.

Песков ответил отрицательно на вопрос, есть ли сроки для возможной встречи президентов, и добавил, что воздержался бы от наименования каких-то пунктов повестки дня, поскольку «пока этот процесс без необходимой конкретики и субстанции».

Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.

В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.

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