Египет объявил о соглашении на поставку «Спутника V»

Первая Российско-Армянская конференция о биоугрозах стартовала в Ереване

В Ереване начала работу Первая Российско-Армянская конференция, посвященная угрозам биологического характера и борьбе с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.

Открыл конференцию лидер коалиции «Единое здоровье», международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения, организатор мероприятия от армянской стороны Григор Григорян, передает «Ридус».

Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин указал, что США регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств, кроме заявлений с разных трибун, так и не было представлено. Агрессия США в Ираке началась с подобных обвинений.

«В итоге следов ни ядерного, ни биологического оружия так и не было найдено», – подчеркнул он.

Гулютин указал также, что «уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под «крышей» Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США».

«Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара. Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, особенно важно если не прекратить работу военных биолабораторий, то потребовать ее прозрачности», – добавил он.

Обозреватель «Ридуса» Александр Александровский представил доклад, посвященный истории существующей сегодня проблемы американских биолабораторий и угроз, которые от них исходят. Он указал, что «до XIX века распространение инфекционных болезней не имело научной основы», а в начале ХХ века «военные и спецслужбы обратили внимание на возможность разработки и применения БО (биологического оружия – прим. ВЗГЛЯД)».

«Научные исследования и разработки продолжались, несмотря на принятие в 1925 году Женевского соглашения о запрещении применения на войне удушливых ядовитых газов и биологических препаратов. На протяжении всего XX века человечество безуспешно пыталось взять под контроль распространение биологического оружия. В результате развала СССР и передачи боевых патогенов бывшего Союза Пентагону в мире нарушен баланс противовесов по БО в пользу США. И Америка продолжает наращивать разработку и производство БО, а также размещать смертельное оружие на территориях возможных театров военных действий. И как заявил интернет-изданию The People's Voice известный американский писатель и журналист Стивен Лендман, «ядерные, химические и биологические атаки – всего лишь вопрос времени». Постоянное состояние войны – это политика США. По его же мнению, Америка играет по-крупному», – сказал он.

Таким образом, «без системной и целенаправленной комплексной работы по биозащите и биобезопасности любое государство может стать легкой жертвой современного био- и агротерроризма».

Помимо экспертов в сфере медицины и биологии из Армении и России в конференции принимают участие представители Украины, Сербии и Болгарии.

Участники конференции намерены подробно осветить вопросы, связанные с медико-биологической деятельностью в рамках программы США по уменьшению биологических угроз на территории Армении и других стран СНГ, проблемы, связанные с COVID-19 и вакцинацией населения, а также поднять вопросы укрепления сотрудничества российской и армянской общественности в сферах противодействия угрозам биологического характера и борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.