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Психотерапевт рассказал о методах лечения чиновников от коррупции
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У склонности чиновников к коррупции есть психологические причины, которые поддаются лечению, сказал газете ВЗГЛЯД президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров.
В Испании запустили экспериментальную реабилитационную программу, во время которой чиновники, осужденные за коррупцию и «неспособные перестать воровать», будут посещать сеансы групповых терапий, сообщила газета The New York Times. Главной целью проекта является «возвращение» экс-чиновников обратно в общество.
«Испокон времен руководящим чинам свойственно присваивать не принадлежащие им ценности. Так происходит, потому что много соблазнов. И, на мой взгляд, на это, однозначно, есть психологические причины», – говорит Макаров. Этих причин много, начиная от поверхностных из разряда «хочется», «не могу удержаться», и заканчивая самыми глубокими, которые связаны со смыслом жизни, считает профессор.
«Поэтому с чиновниками, уличенными в коррупции или воровстве, очень важно проводить индивидуальную диагностику, а затем и индивидуальную и групповую терапию», – рассказывает психотерапевт. Так, если у человека воровство или тяга к коррупции на уровне зависимости, то его можно частично «излечить», но после его все равно уже нельзя допускать ни на какую административную должность, считает собеседник. Однако чаще это мания находится на уровне обычного человеческого соблазна.
«Россиянам, например, свойственна национальная черта «любовь к халяве». Да и во многих других странах люди идут на высокую должность с целью обогатиться, они одержимы идеей. Поэтому в нашей стране вполне можно было бы применять такой же метод, на который решилась Испания, чтобы работать с оступившимися чиновниками», – полагает Макаров.
В российских реалиях, по мнению эксперта, вполне можно было бы применять во время групповой терапии чиновников гештальт техники отреагирования эмоций, техники транзактного анализа, а также изучения собственной личности и обнаружения, в какой части личности есть проблемы, позволяющие взять чужое. Затем необходимо построение сценария персонального будущего коррупционера без того, чтобы он вновь был одержим страстью присваивать себе чужое.
В Германии захотели «поделить» Россию из-за большой территории
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Читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.
Издание выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Газета отметила растущий интерес разных стран к природным ресурсам в регионе, который становится более доступным из-за изменения климата. Но Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики.
Некоторые пользователи начали оставлять откровенно русофобские комментарии под материалом газеты.
«Этот 145-миллионный народ уже обладает самой большой территорией в мире, чего он еще хочет? Ну да, когда-нибудь технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие, и тогда все станет по-другому. Тогда русскому народишку останется лишь то, что соответствует его численности, то есть территория размером с Польшу. А остальное по-братски поделят между собой другие страны. Надеюсь дожить до этого. Но даже если не получится, то эта Россия с парочкой жителей все равно не будет существовать вечно», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя Egal E.
«Что вы там сказали? «Арктика» принадлежит России? Не на этой планете...» – добавил gray m.
«После энергетического перехода на Западе нефть и природный газ никому не будут нужны, они будут запрещены, и пусть себе эти русские сидят там, в Арктике, в этих бесполезных просторах», – высказался Ludwig B.
«Однако морские торговые пути и другие полезные ископаемые нужны Западу, и поэтому надо дать русским понять, что «русская Арктика» – это просто сон. Да еще и дурной», – ответил ему gray m.
Но были и те, кто высказал иную точку зрения.
«В этой статье ничего не говорится о том, что Северный морской путь проходит в территориальных водах России или в ее экономической зоне. Самопровозглашенный мировой охранник, «голубь мира» под названием Соединенные Штаты, вновь хочет участвовать – другого и не следовало ожидать», – отметил tdb.
«Претензии русских полностью соответствуют международному праву. Основанием для этого служит Хребет Ломоносова, который проcтирается от берегов России до Гренландии и является частью российского континентального шельфа. Согласно действующей Конвенции по морскому праву, акватория вокруг этого шельфа – часть российской исключительной экономической зоны. То есть никаких ужасных русских и чего-то в этом роде», – заключил Fred M.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды.
СМИ: США решили отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG
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Администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG, сообщает Axios со ссылкой на два источника.
«В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Портал отмечает, что Госдеп в скором времени направит в Конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», против них предлагается ввести санкции. Также сообщается, что санкции могут быть введены против нескольких российских судов. Axios пишет, что в этом вопросе сложится «странная ситуация», администрация США откажется от введения санкций против оператора трубы, но будут действовать санкции против судов, которые ее строят.
Уточняется, что Госдеп согласен с тем, Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции, но из-за национальных интересов Госдеп готов отказаться от них.
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»
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Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».
По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.
Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.
3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.
Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.
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В Германии назвали развалившую СССР песню
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В Германии решили, что в распаде СССР ключевую роль сыграла западная поп-культура, коммунистическое государство развалила песня, которую сочинили в ЦРУ, пишет немецкий интернет-портал T-Online.
Авторы статьи считают, что СССР «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня». В статье упоминается Московский международный фестиваль мира, который состоялся в 1989 году. На фестивале, который проходил 12-13 августа на стадионе «Лужники» в Москве, выступили такие рок-исполнители, как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions. Автор статьи уверен, что именно песня Scorpions «Wind of Change» подтолкнула СССР к распаду. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По мнению журналиста, мелодия была настолько запоминающаяся, что композиция распространилась, «как огонь по тайге». «Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР», – пишет автор статьи. Он также уточняет, что после распада СССР один из сотрудников ЦРУ рассказал ему, что лично передал текст песни лидеру немецкой рок-группы Клаусу Майне. Песню якобы сочинил отдел «боевой поэзии».
Ранее сообщалось, что треть россиян уже затрудняется назвать причины распада Советского Союза. Но опрашиваемые были практически единодушны, когда их спросили о том, кто из политиков несет персональную ответственность за крах СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему же распался Советский Союз и хотят ли россияне его восстановления.
Напомним, первого президента СССР Михаила Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Лавров сыронизировал над манерами корреспондента Би-би-си
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на поведение корреспондента местного бюро Би-би-си.
Российский министр начал свое выступление со слов «мы провели очень содержательные переговоры», когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода*» (внесено в список иноагентов) и, прервав Лаврова, начал устанавливать их на стол.
«Это Би-би-си такие манеры практикует?» – сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь, передает РИА «Новости».
Пользователи Сети отреагировали на этот инцидент. «Найден парень, который уверен, что у него девять жизней», – написал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Умер знаменитый актер из фильма «Двенадцать стульев»
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Актер Владимир Федоров, известный по ролям в ряде культовых советских и российских фильмов, скончался в Москве в возрасте 82 лет, сообщил его знакомый Иван Шаблов.
«Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», – написал он в Facebook.
Федоров – советский и российский актер театра и кино. Он родился в 1939 году. Он обучался в Московском инженерно-физическом институте и поступил на работу в систему НИИ им. Курчатова, где проработал около 20 лет. Федоров написал более 50 научных трудов и является автором изобретений в области ядерной физики.
Федоров начал актерскую карьеру в 32 года. Из-за роста 130 см в кино ему часто доставались роли карликов и сказочных злодеев. Зрители помнят Федорова по кинофильму «Через тернии к звездам», где он исполнил роль злодея Туранчокса. Федоров также исполнял эпизодические роли в фильмах «Руслан и Людмила», «Нос», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!», «Михайло Ломоносов», «Двенадцать стульев» и других.
Ранее в Москве состоялось прощание с народным артистом России Владимиром Качаном, композитора и актера проводили в последний путь долгими аплодисментами.
Вучич отреагировал на извинение Земана за бомбардировки Югославии
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что извинение президента Чехии Милоша Земана перед сербским народом за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году является историческим событием.
«Для нас сегодняшний день был очень важен в историческом смысле, он войдет в учебники. [Извинения Земана] – это историческая честь для нас. Его это мучило, мучило годами, большое спасибо ему за смелость. Это выдающийся интеллектуал, которого уважают, важно, что именно он сказал такую важную вещь», – заявил Вучич в эфире телеканала «Пинк», передает ТАСС.
Во вторник Земан во время встречи с прибывшим в Прагу с визитом президентом Вучичем публично извинился за бомбардировки тогдашней Югославии в 1999 году и попросил прощения у сербского народа.
Авиаудары НАТО по Югославии продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как придумал повод для расчленения Югославии.
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Холмогоров резко отреагировал на выступление Манижи на «Евровидении»
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Публицист Егор Холмогоров, оценивая выступление Манижи на песенном конкурсе «Евровидение-2021», заявил, что нарочно не смог бы придумать метафору дерусификации лучше, чем это сделала певица.
«В новом варианте саморепрезентации Манижи с Рашен Вуман все еще круче. «Недославянка» высвобождается из традиционного русского наряда, как утверждают, сшитого из лоскутков, присланных женщинами со всей России, и оказывается обычной гастарбайтеркой в комбинезоне», – отметил Холмогоров, пишет «Царьград».
Холмогоров добавил, что «если бы он нарочно придумывал метафору дерусификации, выхода из русскости, разрусения», то у него «не получилось бы лучше».
В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил шансы Манижи в финале конкурса, при этом признался, что не понимает ее песню, передает РИА «Новости».
«То, что она будет на высоком месте, у меня нет сомнения. Шанс на победу высокий. С точки зрения номера и выступления – прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня – я не понимаю ее песню», – сказал Пригожин.
Накануне представляющая Россию певица Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса. В финал по итогам первого полуфинала также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и с Украины.
Сама Манижа пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2021».
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Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В Госдуме указали на серьезный просчет в отношениях с Украиной
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Москва допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Украина [в нынешнем виде] просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», – высказался Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий обратил внимание, что в течение всего периода своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они [якобы] ни в чем не виноваты, их используют – Америка использует против России, Россия использует против Америки. В конце концов мы в это поверили, мы верим в то, что Украина не состоявшееся государство. Предъявлять несостоявшемуся государству претензии – себя не уважать», – считает депутат.
Затулин также выразил мнение, что «борьба за Украину не закончена». «Я не думаю, что она в ближайшее время закончится. И за умы украинцев тоже», – заключил политик.
Накануне в Раде рассказали о плане США втянуть Россию в войну с Украиной.
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля 2019 года. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а вступил в силу 1 апреля 1999 года. В Кремле отмечали, что прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной сравним для Киева с выстрелом в собственную ногу.
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В Сбербанке раскрыли схему рекордного хищения
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Мошенники похитили у россиянки рекордную сумму денег. Об инциденте, который произошел в прошлом году, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка. Сумма ущерба составила 400 млн рублей, передает РБК.
Мошенники использовали схему, по которой жертва самостоятельно снимает деньги со своего банковского счета и переводит их на счет мошенников в другой банк.
Велигодский уточнил, что преступники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, сообщили, что намерены «спасать деньги». Клиентка рассказала им, что у нее на счету есть 400 млн рублей, а в другом банке хранятся еще 380 миллионов.
Мошенники пояснили, что «заниматься вопросом» будет «сотрудник ФСБ». В результате женщина в течение месяца снимала деньги и переводила «спасателям».
Ранее доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова рассказала, что способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного «умного» кассового оборудования и программ слежения.
SWIFT заверил ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
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Международная платежная система SWIFT сообщила Центробанку, что отключений России от системы не будет, работа продолжится в обычном режиме, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет
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При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes.
Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости».
«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье.
Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета.
Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем.
Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»
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«США не готовы идти на обострение отношений с Германией сейчас, но после осенних выборов в Бундестаг разногласия по «Северному потоку – 2» между ними могут исчезнуть», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о намерениях США не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
«Было бы неправильно говорить, что позиция США по «Северному потоку – 2» коренным образом изменилась. Они как выступали против проекта, так и продолжают это делать. В этом смысле между администрациями Джо Байдена и Дональда Трампа большой разницы нет. Они считают, что Европе не нужен этот проект и пытаются продвигать свой газ на европейские рынки», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Он подчеркнул, что с точки зрения американцев, проблема этого газопровода не столько предмет российско-американских отношений, сколько вопрос отношений между США и Германией. «Для Байдена, в отличие от Трампа, очень важно не поссориться с Меркель. Именно поэтому Байден не готов идти по пути ужесточения санкций в отношении немецких компаний, занятых в строительстве и возможной эксплуатации «Северного потока – 2», – пояснил эксперт.
Отсюда – поиски компромисса между Вашингтоном и Берлином, что отражается и на переговорах между США и Россией, добавил Кортунов. Собеседник предположил, что на предстоящей встрече глав МИД России и Госдепа США этот вопрос будет обсуждаться. «Если США действительно готовы к компромиссу, то это больше хорошо, чем плохо. Но нужно смотреть на условия такого компромисса», – заметил Корутнов.
Впрочем, нельзя исключать и вероятности того, что США передумают и все же введут санкции против «Северного потока – 2». «Во-первых, это может произойти в случае резкого обострения российско-американских отношений, например, по поводу Украины. Тогда американская политика в отношении проекта будет пересмотрена в сторону существенного ужесточения. А «Северный поток – 2» станет одним из объектов нового санкционного давления», – рассказал собеседник.
Во-вторых, если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено в ближайшие месяцы, то отношение к нему может измениться и в Германии. «Осенью пройдут выборы в Бундестаг, в результате которых изменится состав правящей коалиции. Свое место в ней в любом случае займут представители партии «Зеленые». А их позиция по данному проекту совпадает с позицией США. Более того, если канцлером станет Анналена Бербок от партии «Союз 90 / Зеленые», тогда этот вопрос и вовсе перестанет быть предметом разногласий между США и Германией. И тогда Вашингтон получит карт-бланш на любые жесткие действия в отношении российского проекта», – считает политолог.
Кроме того, по словам эксперта, возможны условия, при которых со стороны США будет наложен ряд ограничений на эксплуатацию газопровода, но санкции не будут введены. «В любом случае окончательная ясность о судьбе этого проекта появится у нас к концу осени, когда в Германии пройдут выборы, а позиция США окончательно определится», – заключил Кортунов.
Во вторник стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника. «В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, – ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов», – цитирует издание РИА «Новости».
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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США захотели получить оружие для гиперзвукового удара по Москве
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В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, написал Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics.
Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров), передает РИА «Новости».
«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.
По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.
Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.
Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).
Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.