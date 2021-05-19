В крушении Як-130 в Белоруссии погибли два летчика

В результате крушения самолета Як-130 под городом Барановичи в Белоруссии погибли два летчика, экипаж во время полета обнаружил техническую неисправность, сообщило минобороны страны.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что оба летчика погибли. Полет проводили командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Борисович Кукаренко.

Других жертв и разрушений нет, последствия ликвидированы силами МЧС. На место аварии отправилась комиссия минобороны во главе с замминистра по вооружению.

«Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь», – заключило ведомство.

Ранее сообщалось, что военный самолет якобы упал на частный дом под Барановичами, по этим данным, в результате аварии мог погибнуть один летчик.