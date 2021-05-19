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Госдеп США анонсировал встречу Лаврова Блинкена
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Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 19 мая вечером в Рейкьявике после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра (19 мая) вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить <…>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Накануне российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым
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На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.
«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».
По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.
Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.
Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.
МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи
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Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами.
Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений».
При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог.
«Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат.
Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может.
«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка.
«Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков.
Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет».
По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться».
«Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России.
При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер».
«В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он.
Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Нарышкин предположил причастность Британии и США ко взлому ПО SolarWinds
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Великобритания и США могут быть причастны к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью Би-би-си.
«Одновременно мы посмотрели, кто может быть автором всего этого. Используя тайное партнерство с ведущими технологическими компаниями и интернет-провайдерами, разведывательные агентства США и Великобритании, так пишет газета The Guardian, внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds.
В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
МИД выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях
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Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений, и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.
Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.
Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.
В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
США выразили желание сотрудничать в Арктике с Россией
США считают Арктику регионом международного сотрудничества, но при этом Вашингтон обеспокоен военной активностью России в Заполярье, заявил координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт в интервью Reuters.
«Наше видение прежде всего предполагает сотрудничество [в Арктике]. Речь идет о мерах по борьбе с изменением климата, о проведении качественных научных исследований, а также о поддержании мира в регионе», – цитирует его ТАСС. Также он выразил надежду на то, что во время министерской встречи Арктического совета (АС) в Рейкьявике члены совета «достигнут согласия», а тема климата «станет приоритетом для будущей работы Арктического совета».
Дехарт также рассказал о желании США сделать Арктику регионом, который будет открыт для бизнеса. Он сообщил, что Вашингтон беспокоит активность российских военных в регионе.
«Нам необходимо следить за происходящим и изучать эту деятельность через призму обеспечения национальной безопасности. Определенная военная деятельность [России] и действия некоторых российских сил отличаются отсутствием прозрачности, провокативностью, а порой и непрофессионализмом, а это вызывает опасения», – заявил он.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон рассчитывает продолжить сотрудничество с Москвой и избежать милитаризации региона.
«Что касается Арктики, то Россия является членом Арктического совета, в рамках которого осуществляется сотрудничество по вопросам образования, сохранения окружающей среды, проведения поисково-спасательных операций. И мы надеемся, что это взаимодействие продолжится и Арктика продолжит оставаться регионом для ведения мирного сотрудничества», – высказался он.
Также Блинкен добавил, что, по его мнению, АС «очень правильно сосредоточен на том, как мы можем содействовать мирному сотрудничеству в регионе. Я считаю, что мы должны избежать его милитаризации».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды. Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ России в Арктике.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
МИД оценил шансы США на пересмотр позиции по ДОН
Соединенные Штаты и их союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию по Договору по открытому небу (ДОН), но Вашингтон едва ли ей воспользуется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию. Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет», – передает ТАСС слова Рябкова.
По его словам, шанс на сохранение ДОН минимален. «Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В МИД рассказали о предложениях ряда стран по проведению встречи Путина и Байдена
Сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США, и мы признательны им всем за проявленный интерес, за добрую волю в этом вопросе. Все они, я уверен, сделали бы максимум, чтобы предоставить самые комфортные условия», – цитирует Рябкова ТАСС.
Окончательной договоренности о встрече пока нет, указал он. «Но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц», – приводит слова замминистра РИА «Новости».
Он добавил, что российская сторона признательна всем, кто проявил интерес и предложил свои услуги.
«Но когда решаются такого рода вопросы, вначале стороны приходят к общему знаменателю по существу, а потом уже обсуждают время и место. У нас главное пока до конца не отработано», – пояснил он.
При этом Рябков не исключил, что местом переговоров может стать Швейцария.
«Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим», – добавил он.
Стороны прорабатывают разные аспекты вероятных переговоров, российская сторона зафиксировала все, что на эту тему заявляла американская, «в том числе на самом высоком уровне».
«Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени», – сказал он в интервью РБК.
По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу».
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В МИД не смогли спрогнозировать сроки возвращения посла Антонова в США
На данный момент в МИД не владеют информацией даже о примерных сроках возвращения посла России в США Анатолия Антонова в Вашингтон, заявил замглавы министерства Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью РБК, что «посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах», данная работа «требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте».
«Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон», – вместе с тем добавил он.
Рябков отметил также, что Россия призывает США воздерживаться от шагов, которые могли бы создать дополнительный балласт и проблемы для диалога.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
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В Совфеде перенесли обсуждение денонсации Договора по открытом небу
Совет Федерации не будет рассматривать в среду законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), это произойдет чуть позже, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, планировалось, что СФ рассмотрит законопроект 19 мая. «Но принято решение с подачи Верховного главнокомандующего, что это решение будет чуть-чуть позже», – цитирует ТАСС Слуцкого.
По его словам, Россия все еще надеется на «здравый смысл» США относительно Договора по открытому небу. «Надежда умирает последней», – добавил глава комитета.
Тем временем источник в Совфеде рассказал, что денонсацию ДОН могут рассмотреть на заседании 2 июня. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
По мнению источника, тем самым США дается пауза, чтобы Вашингтон все же принял решение о возвращении к договору. «Возможно, тем самым США получат время, чтобы принять правильное решение», – сказал собеседник.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и предупреждают о риске санкций, заявил представитель Госдепартамента США.
«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке – 2», рискуют подвергнуться санкциям», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.
Тем временем руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом опубликовал заявление, в котором говорится, что США выступают против проекта «Северный поток – 2».
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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В Кремле заявили об отсутствии решения по месту встречи Путина и Байдена
Окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет – последует соответствующее сообщение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита, что ему «по-прежнему нечего сообщить по этой теме», передает РИА «Новости».
«Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В Госдуме рекомендовали денонсировать Договор по открытому небу
Комитет Госдумы по международным делам на заседании во вторник рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу.
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Россией ДОН в среду, 19 мая, такое решение ранее принял Совет Думы, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее во вторник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать в среду законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), это произойдет чуть позже.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В НКЦКИ опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline
Россия никаким образом не причастна к приписываемой группировке DarkSide атаке на систему американских нефтепродуктопроводов Colonial Pipeline, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
«Наши американские партнеры постоянно занимаются мегафонной дипломатией, в результате чего президент США оказался в не очень хорошем положении после того, как заявил, что следы ведут в Россию, одновременно компания выплатила выплату интернациональной группировке, которая никакого отношения к России не имеет», –передает его слова ТАСС.
По словам Мурашова, это является ярким примером того, когда в начале находят виновного, который заранее известен, а после этого уже начинаются разбирательства. «Естественно, ни по каким официальным каналам подобных обращений нам не поступало», – сказал он.
Замглавы центра кибербезопасности подчеркнул, что уже сейчас ясно, куда ведут следы. «Это была чисто коммерческая организация, которая занималась выколачиванием денег», – пояснил Мурашов. Хакеры использовали вирус-шифровальщик, основанный на трех вирусах, которые существовали в 2019–2020 годах, и усовершенствованный. «Занесен он был, скорее всего, кем-то из сотрудников компании при нарушении правил требований информационной безопасности. Этот пример показал, как рождаются огульные обвинения», – считает он.
В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Ранее президент США Джозеф Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».